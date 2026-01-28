Что грозит покупателям: мало кто знает о нюансах перезапуска Nissan в Казахстане и новых условиях для клиентов

Возвращение Nissan в Казахстан: новые модели и старт продаж

Nissan официально возвращается на казахстанский рынок после долгого перерыва. Уже доступны Qashqai и Patrol, но продажи стартуют только в двух городах. Почему это событие вызвало ажиотаж и какие подводные камни ждут покупателей — разбираемся в деталях.

Перезапуск Nissan в Казахстане — событие, которое меняет расстановку сил на местном авторынке. После нескольких лет неопределенности и отсутствия новых поставок, бренд возвращается с обновленной стратегией и сразу двумя востребованными моделями, пишет kolesa.kz. Для покупателей это не просто новость, а реальный шанс получить современные автомобили с официальной гарантией и сервисом, чего так не хватало последние годы.

Причины столь долгого отсутствия Nissan на казахстанском рынке лежат в плоскости геополитики и логистики. После событий 2022 года и введения санкций против России, управление брендом в регионе оказалось парализовано. Дилеры Nissan и Infiniti в Казахстане зависели от московского офиса, а тот, в свою очередь, не мог обеспечить стабильные поставки. Даже после подписания соглашения между Orbis Auto и Nissan Middle East FZE в 2023 году, ситуация не сдвинулась с мертвой точки — новые автомобили не появлялись в салонах вплоть до начала 2026 года.

Только в январе 2026-го компания официально объявила о возвращении марки. Это решение стало ответом на растущий спрос и явный дефицит современных моделей в стране. Первым в салоны поступил кроссовер Qashqai третьего поколения. Автомобиль предлагается с двухлитровым мотором на 150 л.с. и вариатором, причем базовые версии оснащены передним приводом, а топовые — полным. Уже в минимальной комплектации Qashqai получил внушительный набор опций: фронтальные, боковые и центральный эйрбэги, шторки безопасности, круиз-контроль, систему автоторможения при движении назад, медиасистему с 12,3-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, а также беспроводную зарядку. Цена стартует с отметки 20,4 млн тенге.

В топовой комплектации Qashqai стоит 24,4 млн тенге и отличается адаптивным светом, тонированными стеклами, цифровой приборной панелью, электроприводом водительского кресла, аудиосистемой с десятью динамиками, панорамной крышей и расширенным набором электронных помощников. Внутри — искусственная кожа, а колеса увеличены до 20 дюймов.

Премьера Patrol: рамный внедорожник возвращается

Второй новинкой стал Nissan Patrol, который уже можно увидеть в автосалонах, хотя полноценные поставки начнутся только в феврале. Казахстанцам предложат четыре версии с 3,5-литровым турбомотором V6 мощностью 425 л.с. и 700 Нм крутящего момента, девятиступенчатым автоматом и полным приводом. Базовые комплектации оснащены обычной пружинной подвеской, а более дорогие — адаптивными амортизаторами или пневмобаллонами (для версии Platinum City).

Цены на Patrol варьируются от 54,9 до 69,9 млн тенге. Даже в начальной версии внедорожник оборудован фронтальными, боковыми и коленными эйрбэгами, шторками безопасности, широким набором ассистентов, трехзонным климат-контролем, охлаждаемым бардачком, электроприводом передних кресел, цифровой приборной панелью и медиасистемой с 12,3-дюймовым дисплеем. В дорогих версиях появляются проекция на лобовое стекло, беспроводная зарядка, подогрев и вентиляция сидений, массаж, панорамный люк, аудиосистема Klipsch с 12 динамиками, интеллектуальный климат-контроль, электропривод задних дверей, камеры кругового обзора и отделка натуральной кожей.

Ограниченный старт продаж и планы на будущее

Пока что приобрести новые Nissan можно только в двух городах — Алматы и Астане. Это ограничение связано с необходимостью выстроить новую дилерскую сеть и обеспечить качественный сервис. Впрочем, компания уже заявила о планах расширения присутствия по всей стране. Осенью 2026 года к Qashqai и Patrol присоединятся еще две модели — обновленный Pathfinder и X-Trail, что должно усилить позиции бренда в сегменте кроссоверов и внедорожников.

Директор дистрибуции Nissan в Казахстане Дмитрий Панасов подчеркивает: ставка делается на актуальные модели, прозрачные условия покупки и сервис, соответствующий ожиданиям клиентов. Для рынка, который долгое время жил в условиях дефицита и неопределенности, это важный сигнал. Однако стоит помнить: ограниченное количество дилеров и высокая стоимость новых моделей могут стать сдерживающими факторами для массового покупателя. Тем не менее, возвращение Nissan — это не просто очередная новость, а реальный шаг к обновлению автопарка страны и повышению конкуренции среди производителей.