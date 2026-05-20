Новый Ram Rumble Bee: возвращение легенды, детали и первые фото

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 07:06

Ram готовит к дебюту новую версию пикапа с мощным V8 HEMI и узнаваемой черно-желтой стилистикой. Ожидается, что модель станет продолжением легендарной Rumble Bee и удивит не только характеристиками, но и подходом к рынку в 2026 году.

Появление нового Ram Rumble Bee — событие, которое не оставит равнодушными поклонников американских пикапов. В то время как многие бренды делают ставку на электрификацию, Ram неожиданно возвращает на рынок громкий и известный бензиновый V8 HEMI, причём в узнаваемой чёрно-жёлтой стилистике, отсылающей к культовой серии начала 2000-х.

Официальная премьера назначена на 20 мая, и производитель уже подогревает интерес серией тизеров. В одном из них появляется президент UFC Дана Уайт и сам пикап, украшенный фирменными графическими элементами Rumble Bee. Машина выглядит агрессивно: заниженная посадка, массивный аэродинамический обвес и характерные детали, которые сразу выделяют её на фоне других моделей Ram.

Судя по всему, под капотом окажется 6,2-литровый V8 HEMI с компрессором — тот самый мотор, который ранее использовался на SRT TRX. Если ориентироваться на характеристики TRX, можно ожидать отдачу в районе 777 л.с. и 921 Нм крутящего момента. Такой пикап способен разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 190 км/ч. Это делает новинку одной из самых быстрых и громких на рынке.

Возвращение HEMI стало возможным после смены руководства в Stellantis: Тим Кунискис, известный по работе с Dodge и Jeep, возглавил американский бренд после ухода Карлоса Тавареса. Именно Таварес ранее инициировал отказ от бензиновых V8 в пользу электромобилей, однако планы по запуску Ram были пересмотрены, и ставка вновь сделана на классические ДВС и гибриды.

Для российского рынка Ram Rumble Bee может быть интересен не только как коллекционный автомобиль, но и как символ возвращения эпохи громких и харизматичных пикапов. В условиях, когда многие автолюбители разочарованы уходом западных брендов и сокращением выбора мощных машин, появление Rumble Bee выглядит как вызов трендам и попытка вернуть драйв на дороги. Важно отметить, что такие модели редко встречаются в официальной продаже в России, однако интерес к ним стабильно высок — особенно среди поклонников американской автомобильной культуры.

В целом, возвращение Ram Rumble Bee — это не просто запуск новой версии пикапа, а знаковое событие для всего сегмента маслкаров и мощных грузовиков. Оно подтверждает, что в эпоху электрификации остаётся место для традиционных ценностей: громкого звука, агрессивного характера и шума под капотом. Остаётся дождаться официальной премьеры, и тогда новинка наверняка оправдает ожидания поклонников.

Интересно, что первый Rumble Bee появился ещё в начале 2000-х и сразу стал конкурентом Ford F-150 SVT Lightning. Теперь Ram возвращает легенду, сделав акцент на «громе короля V8» и отсутствие компромиссов в плане звука и динамики. Кстати, другие производители также экспериментируют с мощными бензиновыми моторами: например, Mercedes-AMG недавно анонсировал обновлённый S 63 E Performance с новым V8, что подтверждает актуальность этой темы на рынке. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о рестайлинге Mercedes-AMG S 63 E Performance .

Упомянутые марки: Dodge, Chrysler, Ford
