Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 09:44

Вышло исследование: почему современные интерпретации легендарных купе вызывают споры среди автолюбителей

Shelby Daytona вновь в центре внимания - британская AC Cars готовит переосмысленную версию культового купе для нового десятилетия. Как изменится легенда, что сохранит от оригинала и почему этот проект уже обсуждают эксперты и фанаты - разбираемся в деталях.

Легендарный Shelby Daytona, некогда созданный для гонок и ставший символом инженерной дерзости 60-х, вновь возвращается в поле зрения автолюбителей. Британская компания AC Cars, известная своими легкими спорткарами, решила вдохнуть новую жизнь в культовое купе, сохранив при этом дух оригинала, но адаптировав его к реалиям 2030-х годов.

История Shelby Daytona уходит корнями в эпоху, когда Карролл Шелби и его команда стремились бросить вызов европейским грандам автоспорта. В отличие от открытого Cobra, Daytona был купе, созданным для максимальной аэродинамики и скорости на длинных дистанциях. Именно этот автомобиль стал одним из немногих американских спорткаров, способных конкурировать с Ferrari и Aston Martin на трассах Ле-Мана.

Современная версия Daytona, по замыслу AC Cars, должна объединить классические пропорции и узнаваемый силуэт с новейшими технологиями. В основе проекта - легкая алюминиевая рама, тщательно проработанная аэродинамика и, конечно, мощный бензиновый двигатель, который, как и прежде, поставляется американским производителем. Впрочем, на этот раз речь идет не только о мощности, но и о соответствии экологическим стандартам будущего десятилетия.

Внешне новая Daytona сохраняет характерные черты: длинный капот, покатая крыша, агрессивные колесные арки. Однако детали - светодиодная оптика, современные материалы отделки, цифровая приборная панель - выдают в ней продукт XXI века. Внутри - минимализм, ориентированный на водителя, но с обязательным набором электронных помощников и мультимедийных функций.

Интересно, что разработчики не стали полностью отказываться от бензинового мотора в пользу электротяги, несмотря на тренды последних лет. По их словам, именно звук и характер работы классического V8 - неотъемлемая часть ДНК Shelby Daytona. При этом инженеры обещают, что новый двигатель будет не только мощным, но и экономичным, а выбросы - минимальными для своего класса.

Эксперты отмечают, что возвращение Daytona - это не просто дань моде на ретро, а попытка переосмыслить роль классических спорткаров в эпоху электрификации. Многие автолюбители с ностальгией вспоминают времена, когда спорткар был не только быстрым, но и харизматичным, с уникальным характером. Новая Daytona, по мнению специалистов, способна вернуть этот дух, не жертвуя современными стандартами безопасности и комфорта.

Пока что проект находится на стадии виртуальных прототипов, но интерес к нему уже огромен. Фанаты марки обсуждают каждую деталь, спорят о допустимости современных технологий в классическом кузове и ждут первых тестов на треке. В AC Cars уверяют: серийная версия будет максимально близка к концепту, а тираж - ограниченным, что только подогревает интерес коллекционеров.

Впрочем, не все разделяют энтузиазм. Некоторые эксперты считают, что попытки вернуть прошлое обречены на провал в мире, где доминируют электромобили и автономные системы. Однако для многих Shelby Daytona - это не просто машина, а символ эпохи, и его возвращение воспринимается как вызов современным тенденциям.

Как бы ни сложилась судьба нового купе, ясно одно: Shelby Daytona вновь стал темой для жарких дискуссий, а его переосмысление - поводом задуматься о будущем спортивных автомобилей. Время покажет, сможет ли легенда адаптироваться к новым правилам игры или останется лишь красивым воспоминанием о золотой эпохе автоспорта.

Ранее 110km писал о 12 моделях, которые изменили представление о будущем автоиндустрии — мало кто знает, как они повлияли на рынок и почему их до сих пор обсуждают.

Упомянутые модели: Ford Shelby
Упомянутые марки: Ford
