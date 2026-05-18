Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 07:09

Возвращение «Волги»: новые модели на базе Geely и старт продаж в 2026 году

«Волга» 2.0: советский престиж, китайские платформы и надежда российского автопрома — что ждет российский рынок

В 2026 году на российском рынке появятся новые автомобили «Волга», созданные на платформе Geely. Производство уже стартовало, а первые модели - седан C50 и кроссоверы K40 и K50 - обещают сочетание современных технологий и узнаваемого бренда. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте - в нашем материале.

Возвращение бренда «Волга» на российский рынок стало одной из самых обсуждаемых тем последних лет. После длительного перерыва и неудачных попыток реанимировать марку в 2026 году стартуют продажи сразу трех новых моделей: седана C50 и кроссоверов K40 и K50. Все они построены на проверенных платформах Geely, что позволяет обеспечить современный уровень оснащения и надежности.

Исторически «Волга» ассоциировалась с престижем и недоступностью: в советские годы эти автомобили были символическим требованием — отдельные модификации предназначались только для высших чиновников и силовых структур. После распада СССР марка стала ближе к народу, но попытка возродить её в виде Volga Siber на базе платформы Chrysler Sebring оказалась неудачной. Теперь же «Волга» возвращается в новом качестве — с акцентом на современные технологии и адаптацию к текущим условиям.

Производство организовано на мощностях завода, где ранее собирались Skoda и Volkswagen. Предприятие оснащено более чем сотней промышленных роботов, современными сборочными линиями и многоступенчатой системой контроля качества. Ключевым партнером выступает Geely — один из лидеров китайского автопрома, чьи модели уже зарекомендовали себя на российском рынке благодаря выносливости и ремонтопригодности.

Седан Волга С50 — это адаптированный Geely Preface. Он отличается просторным салоном (длина 4825 мм, колесная база 2800 мм, ширина 1880 мм) и современным оснащением: двухлитровый турбомотор (150 или 200 л.с.), семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, передний привод, светодиодная оптика, премиальная аудиосистема, климат-контроль и комплекс систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и ряд других функций.

Кроссовер K40 — это локализованный Geely Atlas. Базовая версия включает 1,5-литровый турбомотор (147 л.с.) и передний привод, топовая — двухлитровый двигатель (200 л.с.) и полный привод. В списке опций: ассистенты движения, камера кругового обзора, шесть подушек безопасности и современные решения.

Флагманская модель K50 создана на базе Geely Monjaro. Здесь используется двухлитровый турбомотор (238 л.с.) в паре с восьмиступенчатым автоматом, а также адаптивная подвеска и расширенный набор электронных систем. Габариты (длина 4770 мм, колесная база 2845 мм, ширина 1895 мм) делают K50 одним из самых просторных кроссоверов в своем классе.

Выбор Geely в качестве технологического партнера позволил минимизировать риски и ускорить запуск новых моделей. Использование проверенных платформ и компонентов обеспечивает высокий уровень надежности и конкурентоспособную цену. Производственная команда, ранее работавшая с другими брендами, сохраняет стандарты качества, что особенно важно для российского потребителя.

На современном российском рынке запуск новой «Волги» может стать шагом к локализации передовых технологий и сохранению рабочих мест. С учетом растущего интереса к доступным и технологичным автомобилям, а также ограниченного выбора после ухода ряда западных брендов, появление новых моделей под знакомым именем выглядит своевременным и выверенным ходом. Судя по комплектации и техническим решениям, «Волга» способна составить конкуренцию не только китайским, но и оставшимся на рынке европейским и корейским маркам.

Интересно, что возрождение бренда «Волга» совпало с открытием новой ледовой арены нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», получившей имя «Волга Арена». Это образует символическую связь между регионом, промышленностью и современными достижениями. Согласно данным, завод может производить до 110 тысяч автомобилей в год, однако планы по объемам пока не раскрываются.

Упомянутые модели: Volga С40, Volga K30, Volga K40, Geely Preface
Упомянутые марки: Volga, Geely, Skoda
