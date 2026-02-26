Легенда возвращается: какой будет новая «Волга» и кто станет ее главным конкурентом

Возвращение «Волги»: старт производства, новые модели и отказ от Geely

В России готовится запуск обновленного бренда «Волга» - впервые за долгие годы. Производство стартует уже во втором квартале, а продажи обещают летом. Какие модели появятся, что с ценами и почему проект не связан с Geely - разбираемся в деталях.

В России готовится запуск обновленного бренда «Волга» - впервые за долгие годы. Производство стартует уже во втором квартале, а продажи обещают летом. Какие модели появятся, что с ценами и почему проект не связан с Geely - разбираемся в деталях.

Российский рынок автомобилей стоит на пороге важного события: легендарная «Волга» возвращается в продажу. Для многих автолюбителей это не просто новость, это долгожданный шанс увидеть отечественный бренд в таком исполнении. В условиях, когда импортные машины страдают из-за пошлин, растет спрос на крупные и надежные автомобили, запуск новой «Волги» может изменить баланс сил на рынке и предоставить потребителям больший выбор.

Какие автомобили и почему именно сейчас

На старте «Волга» предлагает три модели, ориентированные на тех, кто ищет простор, мощность и современные возможности. В отличие от массовых B- и C-классов, здесь ставка сделана на более высоком уровне оснащения и комфорта.

В основе новых моделей лежит глубокий анализ технологий ведущих китайских производителей. Однако, вопреки слухам, сотрудничества с Geely не было ни в каком виде. Компания имеет большой опыт топ-10 китайских брендов, чтобы выбрать лучшие технические решения и адаптировать их к российским условиям. В результате проект «ВОЛГА» строится на основе международных технологий с собственными инженерными разработками, которые должны обеспечить уникальность и конкурентоспособность.

Производство и локализация: поставка в Нижний Новгород

Производственная база расположена в Нижнем Новгороде – старинной родине бренда. Здесь объединены все необходимые действия: от сварки и покраски до сборки двигателей и трансмиссий. Задача - не просто собрать автомобили, а создать полноценный промышленный кластер, способный обеспечить высокий уровень локализации.

Пока часть компонентов будет поступать из Китая, но поэтапная программа локализации уже запущена. Это позволит снизить зависимость от импорта и сделать автомобили более доступными для российских покупателей. Производство стартует во втором квартале, и к лету дилерская сеть получит первые партии машин.

Комплектации, цены и особенности для России

Комплектации новых «Волг» планируются разнообразными: для каждой модели предусмотрены как минимум три варианта комплектации. Особое внимание уделяется зимнему пакету и полному приводу — эти опции должны быть обязательными для кроссоверов, чтобы соблюдать климатические реалии. Мощность двигателей составляет около 200 лошадиных сил, что позволяет снизить налоговую нагрузку на владельцев.

Цены пока держатся в секрете, но производитель обещает сделать их конкурентоспособными. Главная цель - предложить продукт, который сможет соперничать с другими локализованными проектами и занять устойчивое место в D-сегменте. По мере роста производства предполагается расширение дилерской сети, которая на первом этапе будет считывать до 150 партнеров по всей стране.

Сервис, дилеры и планы на будущее

Одним из главных преимуществ возрожденной «Волги» станет развитая сервисная инфраструктура. В то время как многие китайские автопроизводители сталкиваются с проблемами в обслуживании и дефицитом запчастей, «Волга» делает ставку на оперативные поставки комплектующих и надежную поддержку клиентов по всей России. Для решения этих задач формируется новая дилерская сеть, которая объединит партнеров, разделяющих философию бренда.

Все автомобили будут продаваться с заводской гарантией. В перспективе компания рассчитывает занять заметную долю в сегменте такси. Уже к лету дилерские центры начнут принимать заказы на все три модели, а ознакомиться с новинками можно будет непосредственно в шоу-румах. Кроме того, бренд планирует активно участвовать в автосалонах и выставках, чтобы привлечь внимание к своему возвращению на рынок.

История возникновения и новые ориентиры

Попытки возродить «Волгу» предпринимались неоднократно, однако до серийного производства дело так и не доходило из-за отсутствия прибыли. В 2022 году о планах по обновлению марки объявил тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров. А в 2024-м в Нижнем Новгороде даже представили образцы прототипов, дизайн которых напоминал автомобили Changan. Однако после выхода Changan из партнерства реализация проекта осложнилась. И только сейчас его удалось запустить на новых условиях.