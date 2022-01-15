Возвращаем резиновым коврикам первоначальный цвет и блеск: быстро и недорого
Крем для обуви
Наверняка есть в каждом доме, а если вы носите только кроссовки, то без труда купите крем в ближайшем магазине обуви. Вам также потребуется кусок поролона или губка для мыть посуды, сгодится и косметический спонж. На чистый коврик нанесите немного крема и тщательно распределите по всей поверхности. Лучше делать это в перчатках.
У этого метода есть недостаток – он не подойдет тем, кто носит светлую обувь, т.к. крем может оставлять на ней следы. Некоторые советуют нанести поверх крема слой лака для волос, тогда риск испачкаться будет минимален. Но ровно до первого попадания влаги на коврик.
Силиконовое масло
Силикон не только придает блеск резиновым изделиям, но и ухаживает за ними, защищает от пересыхания и растрескивания. Он прозрачный, поэтому вы не рискуете испортить даже белую обувь. Наносить силикон нужно на чистые и сухие поверхности, для экономии средства рекомендуется нанести его в центр коврика и распределить по всей поверхности мягкой салфеткой из микрофибры. Втирать в коврик его не нужно, просто убедитесь, что все средство равномерно впиталось и нигде не остались излишки.
Глицерин
Его можно купить в любой аптеке, стоит он 70-80 рублей за флакон 80 гр. Это прозрачная жидкость, которая в косметологии используется в составах практически всех увлажняющих кремов. Его можно наносить в чистом виде, распределяя по поверхности чистого коврика как силикон, либо сделать самодельный спрей. Для этого нужно смешать глицерин и воду в пропорции 1:3 (или 1:5, если вам нужен легкий блеск) и обработать раствором коврики. Главное не перестараться, иначе можно получить жирный слой на поверхности ковриков, который быстро покроется пылью.
Чернитель резины
Спреи для чернения покрышек продаются во всех автомагазинах, они подходят и для обработки ковриков. У этого способа есть недостаток – наносить спрей можно только на открытом воздухе из-за его едкого запаха и после обработки коврики на открытом воздухе должны высохнуть, а запах спрея выветриться. При этом он дает хороший и стойкий эффект.
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