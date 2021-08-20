Возврат уплаченного штрафа: как составить заявление и вернуть штраф
110km.ru рассказывает, как вернуть штраф ГИБДД, какие нужны документы, куда обратиться и как составить заявление о возврате штрафа.
Когда возможен возврат уплаченного штрафа
Вернуть штраф возможно, когда:
- Вы по ошибке внесли сумму дважды по одному и тому же постановлению. Такое может случиться, если вы оплатили санкции через один сервис, и позабыли об этом, а через какое-то время пришло оповещение из другого сервиса, и вы опять внесли оплату. Или же когда сервис не обновил данные, и штраф остался числиться не оплаченным, а на самом деле вы уже оплатили его.
- Чтобы не лишиться 50% льготы, вы внесли оплату в 20-дневный срок, а затем обжаловали санкции. В ГИБДД или суде посчитали штраф неправомерным, и отменили штраф, который уже вами оплачен.
- Оператором банка допущена ошибка при проведении платежа по реквизитам постановления о штрафе.
- Во время оплаты вы допустили ошибку, и внесли большую сумму, чем требовалось. Например, вместо 500 рублей оплатили 5000 рублей, поставив лишний ноль. В таком случае вам требуется возврат излишне уплаченного штрафа.
Могут быть и иные обстоятельства, при которых требуется возвратить оплату по штрафу.
Куда обратиться за возвратом уплаченного штрафа
Возврат суммы штрафа производит ведомство, вынесшее его. Таким образом, если вы оштрафованы:
- за нарушение ПДД – штраф возвращает ГИБДД;
- за парковку с нарушением правил в столице – возврат от МАДИ;
- за не оплату парковки в Москве – возврат осуществляет АМПП;
- за не оплату «Платона» на большегрузе – следует обратиться к Ространснадзору.
Вся контактная информация и наименование ведомства должны находиться в постановлении.
За возвратом штрафа вправе обратиться лицо, которое его оплачивало. То есть, если оплату внесла ваша жена, то она и должна подавать заявление на возврат. От мужа его не примут.
Документы для возврата суммы излишне уплаченного штрафа
Чтобы вернуть штраф, вам необходимо явиться в ведомство, назначившее его, имея при себе:
- заявление о возврате штрафа;
- ксерокопию паспорта, включая страницу с пропиской;
- ксерокопию и оригинал чека, квитанции либо иного документа, подтверждающего факт уплаты штрафа;
- ксерокопию постановления, на основании которого назначены санкции;
- документацию, подтверждающую факт излишней или ошибочной уплаты санкций (решение об отмене назначенного штрафа, выписка с лицевого счета, подтверждающая перевод лишней суммы или оплату в двойном размере, и т.д.
Как составить заявление о возврате штрафа
Перед тем, как вернуть оплаченный штраф, понадобится написать заявление. На его подачу у водителя есть право в течение трех лет с момента оплаты. Иногда судебные разбирательства по обжалованию штрафов затягиваются на длительный срок, и законодатели предусмотрели его.
В заявлении следует указать:
- должность и инициалы руководителя ведомства, в которое обращаетесь (организации, в которую был произведен платеж по штрафу);
- инициалы и контактные данные заявителя (лица, возвращающего оплату по санкциям);
- ситуацию, в связи с которой требуется возврат средств, внесенных по штрафу (штраф отменен, внесен в двойном размере, внесена большая сумма, чем требовалось, и т.д.);
- сумму, которую требуется вернуть;
- номер счета заявителя, на который ведомство переведет оплату, ошибочно произведенную по штрафу;
- список документов, прилагаемых к заявлению;
- дату и подпись.
Образец заявления
Как вернуть деньги за штраф: пошаговая инструкция
Для возврата оплаченного штрафа ГИБДД нужно:
- Собрать нужные документы, включающие выписку со счета и квитанции. Если оплата вносилась онлайн, квитанцию должны были прислать в личный кабинет или на электронный ящик.
- Написать заявление.
- Обратиться с заявлением и документами в автоинспекцию или в иное ведомство, из которого поступило постановление.
- Принести заявление и документы в автоинспекцию лично или же отправить их письмом с уведомлением.
Как долго рассматривают заявление о возврате уплаченного штрафа
Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE рассказал, как надо действовать при обжаловании штрафов. «На то, чтобы рассмотреть заявление, автоинспекции дается 30 суток. Отсчет этого срока начнется с момента, как ведомство получит ваше обращение. Если отправите его по почте, к 30 суткам прибавьте время на доставку письма. Если доказательства убедительные, и не вызовут сомнений, деньги перечислят на указанный вами счет спустя месяц-полтора. Если пришел отказ в возврате штрафа из подразделения автоинспекции, обратитесь к главному управлению ведомства или в суд. При получении отказа из суда, обращайтесь в стоящий выше по иерархии суд», - пояснил эксперт.
Чтобы не попадать в ситуации, когда потребуется возврат штрафа, лучше быть аккуратным при внесении оплаты. Штраф, в отношении которого впоследствии отменили постановление, возвращают без проблем. Достаточно предоставить квитанцию о его оплате и постановление об отмене санкций.
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