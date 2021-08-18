Возврат водительского удостоверения после лишения в 2021 году: процедура, необходимые документы и сроки
- Что требуется для возврата водительского удостоверения;
- Как сдается экзамен при возврате водительских прав после лишения;
- Погашение штрафных санкций для лишенных водительских прав;
- Медсправка при возврате водительского удостоверения после лишения;
- Сроки возврата водительских прав после лишения;
- Что будет, если вовремя не забрать права.
Процедура возврата водительских прав в 2021 году
Возвратить водительские права после лишения можно:
- выплатив все долги по штрафам, назначенным ГИБДД;
- успешно сдав теоретический экзамен в автоинспекции;
- принеся медсправку (для лишенцев удостоверения за нетрезвое вождение по ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.16, ч. 3 ст. 12.27 КоАП).
Эти требования установлены ч. 4.1 статьи 32.6 КоАП.
Что требуется для возврата водительского удостоверения
После истекшего периода лишения права возвращают при предоставлении:
- паспорта водителя;
- квитанции об оплаченных штрафах;
- медсправки (если прав лишали за пьянку).
Подтверждать сдачу экзамена не нужно, так как автоинспектор сможет получить эту информацию из базы. Однако рекомендуем взять с собой документ, подтверждающий, что вы успешно справились с экзаменом по теории.
Как сдается экзамен при возврате водительских прав после лишения
Наказанный лишением прав водитель должен изучить 40 билетов по ПДД. Затем он приходит в автоинспекцию, в которую сдавал права, и записывается на экзамен. Если прав лишали за нетрезвое вождение, нужно принести и медсправку.
В назначенный инспектором день водитель приходит в автоинспекцию и сдает экзамен с другими лишенцами. Программа компьютера выберет для него билет, в котором 20 вопросов. Допустимы лишь две ошибки. За одну ошибку водителю добавят еще 5 вопросов, и столько же за вторую. На дополнительных вопросах ошибки уже не допустимы.
При трех ошибках водитель отправляется на пересдачу.
Погашение штрафных санкций для лишенных водительских прав
Правилами возврата водительских прав оговаривается полное погашение задолженностей по штрафам. Инспектор проверит неоплаченные санкции по базе, и если обнаружит их, то не примет ваше заявление на возврат прав.
Чтобы этого не случилось, рекомендуем самостоятельно проверить наличие долгов в автоинспекции. Сделать это можно при помощи онлайн-сервисов, которых огромное множество (платных и бесплатных). Из бесплатных вариантов популярностью пользуется сайт gibdd.ru.
Для проверки штрафов нужно:
- войти на официальный сайт ГИБДД;
- перейти к разделу «Сервисов»;
- выбрать «Проверку штрафов»;
- заполнить поля данными государственного знака и свидетельства о регистрации;
- нажать «Запросить проверку».
Если требуется оплата штрафов – произведите ее (лишенцам прав за нетрезвую езду, следует выплатить штраф в 30 тысяч рублей, назначенные за это нарушение).
Квитанцию в автоинспекцию приносить не обязательно, но мы все же рекомендуем взять ее на всякий случай.
Медсправка при возврате водительского удостоверения после лишения
Водителям, осужденным к лишению прав по статьям, связанным с употреблением алкоголя, потребуется получить медсправку, чтобы вернуть удостоверение. Прохождение медкомиссии разрешается где угодно, но нарколог и психиатр должны быть пройдены в государственных диспансерах по месту прописки. Справка оформляется по форме 003-ВУ, и выдается сроком на 1 год.
Сроки возврата водительских прав после лишения
А теперь расскажем, как рассчитать срок возврата водительского удостоверения.
Например, вас лишили прав на полгода. Постановление суда вам вручили 1 февраля 2021 года. 10 суток водителю дается на обжалование постановления, после чего оно вступает в силу. Еще три дня даны на сдачу удостоверения в автоинспекцию, и только со дня сдачи прав начнется отсчет срока лишения.
Расчет производим следующим образом:
1 февраля + 10 суток (обжалование) + 3 суток (сдача прав) + 6 месяцев (лишение) = 14 августа можно вернуть права.
Являться за удостоверением именно в этот день не обязательно, однако водители стремятся вернуть права после лишения побыстрее, соскучившись по рулю.
Уже за пару месяцев до конца периода лишения прав можно придти в автоинспекцию для записи на экзамен, предварительно получив медсправку. Справка действует всего год, поэтому не рекомендуем получать ее заранее, чтобы она не оказалась просроченной к моменту возврата прав после лишения, особенно когда срок лишения более года.
Если вы затянули со сдачей удостоверения в автоинспекцию более чем на три дня, срок лишения прав не начнется вовремя. Он будет приостановлен до даты, пока вы не сдадите права, и период лишения будет отсчитываться от этого дня.
Что будет, если вовремя не забрать права
Если пришло время возвращать водительские права после лишения, а вы не явились за ними по какой-либо причине – ничего страшного. Автоинспекция будет хранить ваш документ еще 3 года.
«Если долго не забирать права из ГИБДД, то они будут утилизированы. Но это коснется только удостоверения. Ваше право управления авто будет восстановлено, после того как вы сдадите экзамен и предоставите необходимые документы. Поэтому, если у вас вышла заминка со сдачей экзамена или вы долго отсутствовали в городе, в вашем распоряжении еще три года на то, чтобы вернуть себе права. Но запомните, что медсправка годна лишь 12 месяцев, и комиссию придется пройти заново, если упустите этот срок (для лишенцев за пьяную езду)», - рассказал 110KM.RU руководитель компании «Хелп Консалтинг» Андрей Лихачев.
За руль можно будет сесть лишь после того, как получите назад свое удостоверение несмотря на то, что назначенный судом период лишения закончился.
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