Впервые за 30 лет Kia стала самой продаваемой маркой в Великобритании (Sportage рулит)
Таким образом, актуальная доля Kia на британском рынке также достигла рекордного уровня в 9,13%. Результат Audi - 8567 ед. (доля рынка - 7,44%), Volkswagen - 8514 ед. (доля – 7,4%). Hyundai оказалась на 9 месте с 5 624 проданными автомобилями.
Сильные показатели Kia оказались возможными во многом благодаря моделям Sportage (3458 ед.) и Niro (2372 ед.). Пришлись ко двору и электрические версии - EV и EV6.
Пол Филпотт, генеральный директор Kia UK, прогнозирует, что тенденция роста продаж на местном рынке сохранится на фоне общего спроса на модели Kia, который длится с лета прошлого года.
В самой компании Kia возлагают большие надежды на обновленную версию кроссовера Sportage, британский запуск которой пришелся на начало текущего месяца.
В целом, в январе 2022 года на британском автомобильном рынке было продано 115 087 новых автомобилей всех марок и моделей, что представляет собой рост в размере 27,5%.
- 1 290 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 5 100 000 РAudi A6 2019 в Москве
- 2 880 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 820 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
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