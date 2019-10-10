10 октября 2019, 00:01
Впервые за год подешевели подержанные автомобили
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В третьем квартале 2019 года средняя стоимость подержанного автомобиля в России составила 369,7 тыс. рублей. Это на 1,1% меньше, чем годом ранее. Существеннее всего цены упали в Красноярске – на 8,7%.
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В рейтинге городов с самыми доступными автомобилями сменился лидер. Барнаул переместился на пятое место (377,2 тыс. рублей). Цены здесь выросли за год сразу на 13%. Теперь самые бюджетные машины можно найти в Волгограде (346,6 тыс. рублей). Дешевле, чем в среднем по стране, можно приобрести автомобили в Омске, Воронеже и Ульяновске. Напротив, самые дорогие автомобили продаются в Москве (537 тыс. рублей), Краснодаре (497,9 тыс. рублей) и Красноярске (490,2 тыс. рублей).
Как и год назад, россияне предпочитают покупать на «Авито» автомобили среднего (С) и малого классов (B), на третьем месте – кроссоверы (SUV). Предпочтения отдаются по-прежнему российским автомобилям. Только в Москве и Петербурге «Лады» лидируют не со столь большим отрывом. Здесь также востребованы автомобили Ford и Volkswagen.
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Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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