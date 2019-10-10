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10 октября 2019, 00:01

Впервые за год подешевели подержанные автомобили

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В третьем квартале 2019 года средняя стоимость подержанного автомобиля в России составила 369,7 тыс. рублей. Это на 1,1% меньше, чем годом ранее. Существеннее всего цены упали в Красноярске – на 8,7%.
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Эксперты «Авито.Авто» проанализировали данные о продаже автомобилей за III квартал 2019 года. В 12 из 23 крупнейших городов России цены на подержанные машины снизились, причем в некоторых – довольно существенно. Если в среднем по стране снижение составило 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в Красноярске «бэушные» машины подешевели на 8,7%, в Волгограде – на 6,2%, а в Челябинске – на 5,2%. Меньше начали просить за авто с пробегом и в обеих столицах: в Москве на 2,5%, а в Петербурге на 0,2%, сообщает портал Petersburg2.

В рейтинге городов с самыми доступными автомобилями сменился лидер. Барнаул переместился на пятое место (377,2 тыс. рублей). Цены здесь выросли за год сразу на 13%. Теперь самые бюджетные машины можно найти в Волгограде (346,6 тыс. рублей). Дешевле, чем в среднем по стране, можно приобрести автомобили в Омске, Воронеже и Ульяновске. Напротив, самые дорогие автомобили продаются в Москве (537 тыс. рублей), Краснодаре (497,9 тыс. рублей) и Красноярске (490,2 тыс. рублей).

Как и год назад, россияне предпочитают покупать на «Авито» автомобили среднего (С) и малого классов (B), на третьем месте – кроссоверы (SUV). Предпочтения отдаются по-прежнему российским автомобилям. Только в Москве и Петербурге «Лады» лидируют не со столь большим отрывом. Здесь также востребованы автомобили Ford и Volkswagen. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
АвтоВАЗ запускает производство Lada Vesta с коробкой CVT
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
dmitriiysivokha
Российские дилеры уже принимают заказы на «заряженные» BMW X5 M и X6 M
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
dmitriiysivokha
Выбрать и не ошибиться. Как правильно покупать зимние шины
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
dmitriiysivokha
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Впервые за год подешевели подержанные автомобили
{{material_127737}}Эксперты «Авито.Авто» проанализировали данные о продаже автомобилей за III квартал 2019 года. В 12 из 23 крупнейших городов России цены на подержанные машины снизились, причем в некоторых – довольно существенно. Если в среднем по стране снижение составило 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в Красноярске «бэушные» машины подешевели на 8,7%, в Волгограде – на 6,2%, а в Челябинске – на 5,2%. Меньше начали просить за авто с пробегом и в обеих столицах: в Москве на 2,5%, а в Петербурге на 0,2%, сообщает портал Petersburg2.В рейтинге городов с самыми доступными автомобилями сменился лидер. Барнаул переместился на пятое место (377,2 тыс. рублей). Цены здесь выросли за год сразу на 13%. Теперь самые бюджетные машины можно найти в Волгограде (346,6 тыс. рублей). Дешевле, чем в среднем по стране, можно приобрести автомобили в Омске, Воронеже и Ульяновске. Напротив, самые дорогие автомобили продаются в Москве (537 тыс. рублей), Краснодаре (497,9 тыс. рублей) и Красноярске (490,2 тыс. рублей).Как и год назад, россияне предпочитают покупать на «Авито» автомобили среднего (С) и малого классов (B), на третьем месте – кроссоверы (SUV). Предпочтения отдаются по-прежнему российским автомобилям. Только в Москве и Петербурге «Лады» лидируют не со столь большим отрывом. Здесь также востребованы автомобили Ford и Volkswagen. 
2019-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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