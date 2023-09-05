Врач рассказал, как определить, что водитель начинает засыпать
В этом случае, лучше остановиться и дать водителю немного поспать. От кофе и энергетиков лучше воздержаться. У кофе, особенно у растворимого, двухкомпонентный эффект: сначала бодрящий, а потом снотворный. Энергетики на короткое время мобилизуют последние резервы человека, а затем может наступить резкая отключка. Самым опасным медики считают так называемый микросон. Человеку кажется, что он просто моргнул. На самом деле мозг отключается на несколько секунд, во время которых машина может оказаться в кювете или на встречной полосе.
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05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
05.09.2023, 08:04
На петербургской КАД водитель BMW побил рекорд скорости
В конце августа на петербургской кольцевой автодороге «гонщик» на BMW установил новый рекорд скорости среди на нарушителей, умудрившись разогнаться до 225 км/ч при разрешенных 110 км/ч.Читать далее
-
04.09.2023, 17:35
В Подмосковье будут собирать новые автобусы ГАЗ «Круиз»
Группа ГАЗ намерена запустить в серийное производство новый туристический автобус на 50 мест под старым именем «Круиз». Сборку наладят на Ликинском автозаводе (ЛиАЗ) в Московской области.Читать далее
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