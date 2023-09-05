Врач рассказал, как определить, что водитель начинает засыпать

Ранее мы писали Половина российских автомобилистов признались, что засыпали за рулем Каждый второй водитель хотя бы раз в жизни «отключался» за рулем. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ... Читать далее

Профессор, кандидат медицинских наук Андрей Демин рассказал в интервью радио Sputnik , как распознать, что водителю требуется отдых. Внимание водителя не должно рассеиваться, поэтому даже во время ночных переездов кто-то один из пассажиров должен бодрствовать и следить за состоянием человека за рулем. Тревожный признак, если руки водителя начинают сползать с руля, значит, человек уже близок к отключке. Еще один яркий признак усталости: водитель на светофоре или при остановке начинает обмякать, а во время движения нервничает, ерзает, постоянно меняет позу.

В этом случае, лучше остановиться и дать водителю немного поспать. От кофе и энергетиков лучше воздержаться. У кофе, особенно у растворимого, двухкомпонентный эффект: сначала бодрящий, а потом снотворный. Энергетики на короткое время мобилизуют последние резервы человека, а затем может наступить резкая отключка. Самым опасным медики считают так называемый микросон. Человеку кажется, что он просто моргнул. На самом деле мозг отключается на несколько секунд, во время которых машина может оказаться в кювете или на встречной полосе.

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