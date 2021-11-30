30 ноября 2021, 12:19
Врач рассказал, когда точно нельзя садиться за руль: а вы знали?
Большинство аварий происходит из-за ошибок или невнимательности водителей, поэтому перед тем как сесть за руль, надо адекватно оценить свое состояние. Врач-терапевт Андрей Звонков назвал один симптом, при котором лучше отложить поездку.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Врач порекомендовал измерять температуру и давление перед каждой поездкой, чтобы не попасть в ДТП из-за резкого ухудшения самочувствия. COVID – болезнь непредсказуемая, человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание. Заболевший человек не может адекватно оценить свое состояние, он или преуменьшает, или преувеличивает болезнь. Объективный ответ можно получить только с помощью приборов – термометра и тонометра.
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30.11.2021, 07:31
Что делать, если по ошибке залили не то топливо?
29.11.2021, 21:00
Как правильно держать руки на руле: инструкция
29.11.2021, 20:10
Поворот налево: важный нюанс, о котором мало кто задумывается
29.11.2021, 11:00
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