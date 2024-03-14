Врач-диетолог рассказала о двух опасностях, грозящих водителям с избыточным весом
Кроме того, на фоне ожирения у человека может развиться сахарный диабет, который считается системным заболеванием. Он негативно влияет на нервную систему и снижает скорость реакции, что для водителя чревато ДТП. Еще одно сопутствующее лишнему весу заболевание – это остеохондроз. На фоне хронического болевого синдрома в пояснице водитель становится менее подвижным, что может привести к опасной ситуации на дороге, пишет Газета.Ru.
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14.03.2024, 23:19
3 важных новинки мирового автопрома, которые не приедут в Россию
Женевский автосалон 2024 года был ознаменован несколькими яркими новинками. Но после ухода из России большинства мировых автомобильных брендов вряд ли стоит надеяться увидеть их на наших дорогах. Даже по параллельному импорту возить машины становится все труднее.Читать далее
-
14.03.2024, 17:42
Журналисты выяснили, когда Lada Iskra впервые появится на публике
АвтоВАЗ запатентовал три модели нового семейства Lada Iskra, серийная сборка которого должна стартовать в конце 2024 года. Но публичный дебют новинки состоится значительно раньше.Читать далее
-
14.03.2024, 16:53
Губернатор Петербурга раскрыл планы по производству автомобилей
Накануне в Санкт-Петербурге состоялась официальная презентации нового автомобильного бренда. Сборку машин наладили на бывшем заводе Nissan, который теперь носит лаконичное название «Автозавод Санкт-Петербург».Читать далее
-
14.03.2024, 15:51
Шестеро туристов застряли на льду Байкала в сломавшемся автомобиле
Спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения пришли на помощь людям, застрявшим посреди ледяной равнины Байкала из-за заглохшего автомобиля.Читать далее
-
14.03.2024, 15:05
Эксперт объяснил, почему моторное масло надо менять в 2 раза чаще, чем рекомендует производитель
Стандартный межсервисный интервал у большинства автопроизводителей составляет 15 тысяч километров. Некоторые сокращают его до 10 тысяч, но технический тренер крупной сети автосервисов убежден, что масло следует менять еще чаще.Читать далее
-
14.03.2024, 14:35
АвтоВАЗ начнет пускать туристов на производство. Им покажут, как собирают автомобили и разрешать сесть за руль
АвтоВАЗ решил открыть двери для промышленного туризма. На предприятии запускают экскурсионные программы, которые призваны не просто удовлетворить праздное любопытство, но и привлечь на производство молодых специалистов.Читать далее
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