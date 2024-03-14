Врач-диетолог рассказала о двух опасностях, грозящих водителям с избыточным весом

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Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк объяснила, почему водители с избыточным весом чаще рискуют попасть в ДТП и получить серьезные травмы. Все дело в сопутствующих заболеваниях. У людей, страдающих ожирением, повышается вероятность развития артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, а также инфаркта и инсульта. А эти заболевания могут послужить поводом для отстранения от работы профессиональных водителей. Нельзя отправлять на рейс человека, если у него в любой момент может случиться гипертонический криз.

Кроме того, на фоне ожирения у человека может развиться сахарный диабет, который считается системным заболеванием. Он негативно влияет на нервную систему и снижает скорость реакции, что для водителя чревато ДТП. Еще одно сопутствующее лишнему весу заболевание – это остеохондроз. На фоне хронического болевого синдрома в пояснице водитель становится менее подвижным, что может привести к опасной ситуации на дороге, пишет Газета.Ru.

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