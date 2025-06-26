Врачи начнут лишать прав: принят новый закон о запрете управления машиной из-за диагноза

Ранее мы писали Как новые правила маркировки лекарств изменят жизнь водителей в 2026 году 5 мая 2025 года в Государственную думу был внесен новый законопроект, касающийся применения лекарственных ... Читать далее

С 1 марта 2027 года медучреждения будут обязаны сообщать водителю и в единую базу МВД, если в ходе осмотра или диспансеризации выявлены состояния, при которых управлять автомобилем нельзя. Согласно принятому Госдумой законопроекту, если у водителя обнаружено заболевание, входящее в список медицинских противопоказаний (например, эпилепсия, шизофрения, алкоголизм, наркомания), он должен в течение трех месяцев пройти дополнительное обследование. В случае неявки или подтверждения диагноза, ГИБДД сможет аннулировать водительское удостоверение без решения суда. Ранее такое действие требовало судебного разбирательства, но скоро процедура станет проще и быстрее.

Опрошенные «Известиями» эксперты расходятся во мнениях. Медики считают, что такие меры повысят безопасность на дорогах. «Люди с частыми приступами эпилепсии, психомоторным возбуждением или нарушением когнитивных функций действительно представляют угрозу», – заявил кардиолог Алексей Никитин. Юристы предупреждают о злоупотреблениях. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько, утверждает: «Теперь даже легкая форма депрессии или повышенное давление могут стать поводом для направления на проверку». Также есть риск, что водители станут избегать походов к врачам из страха потерять права.

Фото: freepik.com

Передача данных через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) позволит контролировать не только острые, но и хронические состояния. По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, это может улучшить ситуацию на дорогах, но одновременно создаст барьер для обращения за медицинской помощью.

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