Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

22 января 2026, 17:14

Какие препараты для глаз могут лишить вас контроля за рулем — список и советы

Некоторые глазные капли способны ухудшить зрение и реакцию водителя. Врачи раскрыли, какие препараты могут стать причиной аварии. Не все лекарства безопасны для тех, кто садится за руль. Проверьте, что вы используете.

Многие автолюбители даже не задумываются, что обычные глазные капли могут стать причиной серьезных проблем на дороге. Между тем, по мнению специалистов, некоторые офтальмологические препараты способны временно ухудшать зрение, снижать концентрацию и даже вызывать опасные побочные эффекты, несовместимые с вождением.

Врачи предупреждают: любые изменения четкости зрения, появление бликов, затуманивания или светобоязни после применения капель - это тревожный сигнал для водителя. Даже кратковременное нарушение восприятия дорожной обстановки может привести к аварии. Особенно это касается препаратов, влияющих на зрачок и фокусировку.

Капли, расширяющие или сужающие зрачок: скрытая угроза

К числу самых опасных для автомобилистов специалисты относят мидриатики - капли, расширяющие зрачок. После их применения глаз теряет способность быстро фокусироваться на разных расстояниях, а яркий свет фар может буквально ослепить. Водитель рискует не заметить препятствие или неправильно оценить дистанцию. К таким препаратам относятся атропин, тропикамид, фенилэфрин.

Не менее опасны и капли, сужающие зрачок. Их раньше часто назначали при глаукоме, но они могут значительно уменьшить поле зрения. В результате водитель теряет контроль над ситуацией на дороге, особенно в темное время суток. После использования подобных средств садиться за руль категорически не рекомендуется до полного восстановления зрения - иногда это занимает несколько часов.

Обезболивающие и сосудосуживающие: неочевидные риски

Капли с обезболивающим эффектом, такие как инокаин или алкаин, тоже не подходят для водителей. Они снижают чувствительность роговицы, нарушают естественные защитные реакции глаза и могут создать ложное ощущение безопасности. В результате человек не замечает ухудшения зрения, а риск повреждения глаза возрастает. В случае боли или травмы глаз лучше сразу обратиться к врачу, а не пытаться решить проблему самостоятельно.

Сосудосуживающие капли, например визин или тетризолин, быстро убирают покраснение, но могут вызвать сухость, жжение и дискомфорт. В дороге это оборачивается «плавающим» зрением, слезотечением и желанием постоянно тереть глаза. Такие препараты не устраняют причину покраснения, а лишь маскируют симптомы, что может сыграть злую шутку с водителем.

Лекарства от глазного давления и гели: осторожность прежде всего

Капли, применяемые при повышенном внутриглазном давлении, обычно не мешают вождению, но в начале лечения возможны индивидуальные реакции: туман в глазах, слабость, головокружение. В первые дни после назначения таких средств лучше воздержаться от поездок за рулем, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

Мази и гели для глаз, создающие пленку на роговице, также могут временно ухудшать зрение. Побочные эффекты - снижение скорости реакции, сонливость, головокружение и даже нарушение координации. Все это несовместимо с управлением автомобилем.

Что делать водителю: советы специалистов

Безопаснее всего перед поездкой использовать только увлажняющие капли - они не влияют на остроту зрения и не вызывают побочных эффектов. Все остальные препараты, особенно назначенные врачом для лечения заболеваний, могут неожиданно повлиять на зрение или вызвать сухость, что опасно за рулем.

Перед применением любого лекарства важно внимательно изучить инструкцию. В разделе о побочных действиях или влиянии на управление транспортом часто указывается, можно ли садиться за руль после использования. Если в составе есть вещества, влияющие на нервную систему или зрение, лучше отложить поездку.

Особое внимание стоит уделить возможным взаимодействиям препаратов. Одновременный прием нескольких средств может усилить побочные эффекты. Если есть сомнения, обязательно проконсультируйтесь с врачом - он поможет подобрать безопасную альтернативу или скорректировать схему лечения.

И наконец, не стоит экспериментировать с новыми каплями непосредственно перед выездом. Даже если препарат кажется безобидным, реакция организма может быть неожиданной. Лучше заранее проверить, как средство влияет на зрение, и только после этого садиться за руль.

