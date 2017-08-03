3 августа 2017, 17:40

«Вредные» авто запретят на российских курортах

Правительство страны обсуждает введение ограничений на использование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах. Меры нацелены на поддержку электрического транспорта.
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Премьер-министр страны Дмитрий Медведев дал задание профильным министерствам проработать соответствующие меры для поддержки электрокаров. Одна из мер - запретить использование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах. Это позволит реализовать программу сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ.

Напомним, что в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года сказано, что с 2020 года планируется полная переориентация на поддержку инновационных видов транспорта, включая электромобили. Помощь правительства будет выражаться в субсидировании спроса на «зеленые» автомобили. Но конкретные меры, сроки и условия предоставления господдержки будут озвучены после окончательной утверждении стратегии.

Также Дмитрий Медведев предложил создать для электромобилей благоприятные условия в виде налоговых льгот и экспортных стимулов для производителей автомобилей и запчастей. Несмотря на это многие эксперты считают недостаточным освободить владельцев «зеленого» транспорта от налогов и «подарить» им бесплатные парковки. По мнению специалистов, нужно снизить стоимость электрокаров, так как сейчас она слишком высока для российских потребителей.

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«Вредные» авто запретят на российских курортах
{{material_120353}}Премьер-министр страны Дмитрий Медведев дал задание профильным министерствам проработать соответствующие меры для поддержки электрокаров. Одна из мер - запретить использование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах. Это позволит реализовать программу сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ.Напомним, что в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года сказано, что с 2020 года планируется полная переориентация на поддержку инновационных видов транспорта, включая электромобили. Помощь правительства будет выражаться в субсидировании спроса на «зеленые» автомобили. Но конкретные меры, сроки и условия предоставления господдержки будут озвучены после окончательной утверждении стратегии.Также Дмитрий Медведев предложил создать для электромобилей благоприятные условия в виде налоговых льгот и экспортных стимулов для производителей автомобилей и запчастей. Несмотря на это многие эксперты считают недостаточным освободить владельцев «зеленого» транспорта от налогов и «подарить» им бесплатные парковки. По мнению специалистов, нужно снизить стоимость электрокаров, так как сейчас она слишком высока для российских потребителей.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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