«Вредные» авто запретят на российских курортах
Напомним, что в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года сказано, что с 2020 года планируется полная переориентация на поддержку инновационных видов транспорта, включая электромобили. Помощь правительства будет выражаться в субсидировании спроса на «зеленые» автомобили. Но конкретные меры, сроки и условия предоставления господдержки будут озвучены после окончательной утверждении стратегии.
Также Дмитрий Медведев предложил создать для электромобилей благоприятные условия в виде налоговых льгот и экспортных стимулов для производителей автомобилей и запчастей. Несмотря на это многие эксперты считают недостаточным освободить владельцев «зеленого» транспорта от налогов и «подарить» им бесплатные парковки. По мнению специалистов, нужно снизить стоимость электрокаров, так как сейчас она слишком высока для российских потребителей.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное