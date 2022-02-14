Вредные советы: чего не стоит делать со своей машиной
Чтобы снизить расход топлива, надо посильнее накачать шины
Правильнее будет придерживаться нормы, тогда вы не только обеспечите оптимальный расход топлива, но и шины будут изнашиваться равномерно. Плюс, перекаченные шины негативно влияют на подвеску.
На замене дворников можно сэкономить
Не надо менять дворники, достаточно сменить резинки. Щетки стеклоочистителей в машине не служат вечно. Речь не только про резинки, из строя выходит вся конструкция. Если один два раза замена резинок вас спасет, то потом это будет напрасная трата денег и времени – сама конструкция дворников перестанет справляться с задачей.
Промчаться по луже, чтобы смыть грязь
Один из самых дурацких советов – отмыть днище от грязи, прогнав по луже. Это грозит не только гидроударом двигателю, но и возможностью уйти в неконтролируемый занос.
Присадки – это вещь необходимая
Если хотите получить хороший эффект, то лучше использовать качественное масло, в состав которого уже входят нужные присадки. Не надо заниматься самостоятельным смешиванием чудодейственных «эликсиров».
Нельзя лить антифриз разного цвета
Антифриз окрашивают красителями разного цвета, их состав от окраса не зависит. Так что просто изучайте состав. И если у вас был залит розовый антифриз на основе этиленгликоля, то просто купите такой же любого цвета.
Летом лучше заливать в бачок стеклоомывателя воду
Не лучше. Во-первых, вода хуже справляется с загрязнениями. Во-вторых, она нагревается в жару и может образовывать известковые отложения на магистралях и форсунках стеклоомывателя. Если вода у вас очень жесткая, в итоге форсунки вообще могут быстро забиться солями.
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