Пять лет без утильсбора: шанс для покупателей или предвыборный хайп

22 июля 2026, 11:59
Временная отмена утильсбора: как изменится рынок автомобилей в России
Временная отмена утильсбора: как изменится рынок автомобилей в России
В России обсуждают важные перемены для автолюбителей. Новые инициативы думских депутатов могут повлиять на цены. Эксперты делятся прогнозами. Законопроект находится на стадии обсуждения.
В 2026 году в России обсуждается инициатива, способная изменить расстановку сил на автомобильном рынке. В Госдуме рассматривают предложение приостановить взимание утильсбора на новые автомобили с 2026 по 2030 год. С такой инициативой выступили депутаты из фракции ЛДПР. Эта мера может стать ответом на стремительный рост цен и снизить финансовую нагрузку на покупателей.
В последние годы автомобили перестали быть просто средством передвижения. Для многих они стали инвестиционным инструментом, доступным лишь ограниченному кругу людей. Причиной тому - увеличение налоговой нагрузки и пересмотр коэффициентов, что привело к существенному удорожанию машин. В некоторых случаях обязательный платеж достигал двух миллионов рублей, что делало покупку недоступной для большинства.
Если инициатива будет одобрена, дилеры и покупатели смогут рассчитывать на снижение стоимости автомобилей. По оценкам специалистов, временное освобождение от утильсбора позволит уменьшить цену на машины средней мощности до полутора миллионов рублей. Это может оживить рынок, вернуть интерес к обновлению автопарка и снизить долю кредитных продаж.
Для дилеров такая пауза станет настоящим спасением. Продажи новых автомобилей в последние годы заметно просели, а повышение утильсбора только усугубило ситуацию. Даже при временной отмене сбора возврата к ценам пятилетней давности ждать не стоит, ведь другие налоги остаются высокими. Однако темпы инфляции могут замедлиться, что уже позитивно скажется на рынке.
Эксперты отмечают, что без снижения финансового давления на импортные автомобили автопарк страны продолжит стареть, а аварийность на дорогах может вырасти. Сейчас рынок испытывает острый дефицит доступных моделей, многие бренды ушли или изменили стратегию. Временная отмена утильсбора способна вернуть в Россию забытые бюджетные иномарки, ведь сейчас ввозить выгодно только дорогие автомобили премиум-класса.
Однако у инициативы есть и обратная сторона. Если государство откажется от одного из обязательных платежей, бюджету потребуется компенсировать выпадающие доходы. Это может привести к росту других налогов или акцизов, и тогда покупатели не почувствуют облегчения - изменится лишь структура платежей.
Для отечественных производителей пятилетняя пауза в сборе может стать как вызовом, так и возможностью. С одной стороны, снижается защита от внешней конкуренции. С другой - появляется шанс оптимизировать логистику и снизить себестоимость без искусственных барьеров.
Покупатели подержанных автомобилей также могут выиграть: снижение цен на новые машины обычно тянет вниз и вторичный рынок. Однако возврата уже уплаченных сборов не будет - инициатива касается только будущих периодов. Окончательное решение по законопроекту ожидается к середине 2025 года, когда профильные комитеты завершат обсуждение.
Однако, по мнению 110km.ru, инициатива ЛДПР о приостановке утильсбора до 2030 года звучит, скорее, как яркий предвыборный ход: в преддверии сентябрьских выборов партия делает ставку на болевые точки избирателей: стремительно растущие цены на автомобили и ощутимую финансовую нагрузку на семьи. Такой шаг позволяет не просто привлечь внимание аудитории, но и выстроить понятный нарратив - борьбу за доступность личного транспорта, а в медиапространстве предложение уже обрастает спорами: одни видят в нём реальный шанс оживить авторынок, другие - эффектный, но труднореализуемый популистский манёвр, призванный усилить электоральные позиции партии в ходе кампании.
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