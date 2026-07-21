В России предложили заморозить утильсбор на пять лет: что изменится для авторынка

21 июля 2026, 18:40
Временная отмена утильсбора: как изменится стоимость автомобилей в России
Временная отмена утильсбора: как изменится стоимость автомобилей в России
С 2026 года в России могут временно отменить утильсбор на автомобили. Эта инициатива обсуждается на фоне резкого роста цен и новых методик расчета сборов. Разбираемся, как это повлияет на рынок и покупателей.
В российском автосообществе обсуждается инициатива последних лет: предлагается приостановить взимание утильсбора в период с 1 января 2026 года по 1 января 2030 года. Такой шаг может стать ответом на стремительный рост цен, который наблюдается на рынке после очередного повышения сборов и изменения методики их расчета.
Авторы инициативы указывают, что главная цель — остановить удорожание техники и вернуть интерес покупателей. За последние годы утильсбор для некоторых моделей вырос настолько, что для мощных автомобилей его доля достигала плотных 2 миллионов рублей. По замечанию депутатов, только из-за новых правил расчета автомобили подорожали на 1–1,5 миллиона рублей исключительно за счет утильсбора, не считая других налогов и сборов.
На этом фоне предложение временно отменить утильсбор выглядит не столько подарком, сколько попыткой вернуть рынок в более выгодное для покупателя состояние. Сейчас покупка автомобиля часто превращается в лотерею: итоговая цена может неприятно удивить даже опытного автолюбителя. Временная мера, по задумке инициаторов, должна дать производителям и дилерам пять лет на адаптацию к новым условиям, а покупателям — шанс получить машину без лишних миллионов в графе «сборы».
Если исходить из представленной информации, временная замена утильсбора может стать условием сохранения рынка. В последние годы российский авторынок столкнулся с дефицитом новых машин, ростом цен и снижением доступности для большинства покупателей. По данным аналитиков, доля утильсбора в конечной стоимости автомобиля в некоторых случаях составляет 20%. Введение временной паузы позволит оценить реальное влияние пошлины на рынок и, возможно, пересмотреть подход к ее расчету в будущем. Для российских автолюбителей это шанс вернуть конкуренцию и прозрачность при покупке машины, а для дилеров — возможность оживить продажи в непростых экономических условиях.
Стоит отметить, что к настоящему моменту, несмотря на возможные нарушения закона, утильсбор будет увеличен на 10–20%. Это создает ситуацию, когда даже временная замена не возвращает цены к прежнему уровню, но позволяет частично снизить нагрузку на покупателей. Важно помнить, что подобные меры уже обсуждались ранее, и их влияние на рынок всегда вызывало споры среди экспертов. Например, изменения в стратегии крупных автопроизводителей, таких как Chevrolet, также отражаются на ценах и спросе — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале по корректировке пятилетнего плана Chevrolet .
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