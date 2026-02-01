Почему власти снова ограничили вывоз бензина и дизеля и какие могут быть последствия

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

1 февраля 2026, 00:47

Временный запрет на экспорт топлива: как изменится ситуация на российских АЗС

Вышло новое постановление: в России вновь вводят ограничения на экспорт бензина и дизеля. Какие последствия ждут водителей, как это скажется на ценах и доступности топлива, и почему решение приняли именно сейчас — разбираемся подробно.

Свежие ограничения на экспорт бензина и дизеля, введенные правительством России, напрямую затрагивают интересы миллионов автомобилистов. Решение о временном запрете вывоза топлива принято на фоне нестабильной ситуации на внутреннем рынке и призвано предотвратить повторение прошлогоднего дефицита на АЗС, пишет Мойка78.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому экспорт бензина, дизеля и ряда других нефтепродуктов временно приостанавливается. Ограничения вступают в силу с момента официального опубликования документа и будут действовать ближайшие полгода. Важно отметить, что на этот раз запрет не распространяется на производителей нефтепродуктов, что может смягчить удар по отрасли, но не отменяет рисков для конечных потребителей.

Подобные меры уже принимались ранее: в конце декабря власти продлевали аналогичный запрет, а еще раньше, осенью 2025 года, ограничения действовали до конца года. Причина — попытка стабилизировать внутренний рынок и не допустить скачка цен на топливо. В те периоды отдельные регионы, такие как Забайкалье и Крым, столкнулись с острым дефицитом бензина. В Забайкалье, например, в ноябре 2025 года власти были вынуждены просить федеральный центр о помощи, а на заправках вводили лимиты — сначала 20 литров в одни руки, а затем и вовсе топливо исчезало с колонок.

В Крыму ситуация усугублялась сложной логистикой: перебои с поставками приводили к тому, что на АЗС устанавливали лимиты на выдачу бензина — сначала 20, затем 30 литров на клиента. Для автомобилистов это означало не только дополнительные хлопоты, но и рост цен на черном рынке, а также увеличение числа очередей на заправках.

Нынешний запрет — попытка избежать повторения подобных сценариев. Власти рассчитывают, что временное ограничение экспорта позволит насытить внутренний рынок и удержать цены на приемлемом уровне. Однако эксперты предупреждают: если спрос на топливо продолжит расти, а логистические проблемы не будут решены, дефицит может вернуться. Особенно это актуально для отдаленных регионов, где перебои с поставками случаются чаще всего.

Для автолюбителей важно следить за развитием ситуации: новые правила могут повлиять на стоимость бензина и дизеля, а также на доступность топлива в отдельных регионах. В ближайшие месяцы рынок будет находиться под пристальным вниманием как со стороны государства, так и со стороны потребителей. Вопрос, удастся ли избежать очередного топливного кризиса, остается открытым.

