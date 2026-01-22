Какие модели Volvo пережили десятилетия — удивительные факты и рекорды

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 января 2026, 10:23

Время не властно над ними 8 автомобилей Volvo с легендарной выносливостью

Время не властно над ними 8 автомобилей Volvo с легендарной выносливостью

Какие модели Volvo пережили десятилетия — удивительные факты и рекорды

Время не властно над ними 8 автомобилей Volvo с легендарной выносливостью

Некоторые автомобили Volvo стали символом неубиваемости. В этом материале — восемь моделей, которые доказали свою прочность на практике. Узнайте, почему их до сих пор ценят коллекционеры и водители.

Некоторые автомобили Volvo стали символом неубиваемости. В этом материале — восемь моделей, которые доказали свою прочность на практике. Узнайте, почему их до сих пор ценят коллекционеры и водители.

Когда речь заходит о настоящей надежности, Volvo неизменно оказывается в центре внимания. За десятилетия шведский бренд создал целую плеяду машин, которые не просто выдержали испытание временем, а стали эталоном долговечности для целых поколений автомобилистов. В этом обзоре — восемь моделей Volvo, которые заслужили репутацию «вечных».

Volvo 240 — это не просто автомобиль, а настоящий символ эпохи. Его узнаваемый угловатый силуэт и простая, но гениальная конструкция сделали 240-й практически неуязвимым. Двигатели Redblock, ставшие легендой среди механиков, редко требовали серьезного вмешательства. Внутри — максимум практичности, минимум излишеств. Даже спустя десятилетия на дорогах можно встретить эти машины, и это не случайность.

Следом идет Volvo 740. Эта модель вобрала в себя все лучшее от предшественника, но добавила современные решения. Турбированные моторы, которые обычно считаются капризными, здесь работали безотказно. Безопасность стала еще одним козырем — 740-й часто выбирали те, кто ценил не только комфорт, но и уверенность за рулем.

Volvo 940 — квинтэссенция шведского подхода к автомобилестроению. Машина избавилась от детских болезней прошлых поколений и стала настоящим хитом. Простая электроника, доступные запчасти и хорошо изученные двигатели сделали 940-й любимцем тех, кто не хочет тратить время на ремонт. Внешне — классический «кирпич», внутри — образец надежности.

Volvo 960, который позже трансформировался в S90 и V90, стал воплощением комфорта и статуса. Несмотря на более высокий уровень оснащения, эта модель не утратила главного — способности служить годами без серьезных поломок. В ней удивительным образом сочетаются роскошь и практичность, что редко встречается в этом классе.

Volvo 850 — настоящий прорыв для марки в 90-х. Передний привод и пятицилиндровые моторы стали визитной карточкой модели. Но главное — 850-й оказался невероятно живучим. Его динамика и безопасность до сих пор вызывают уважение даже у скептиков. Неудивительно, что многие экземпляры до сих пор на ходу.

Volvo S70 — пример того, как можно сделать ставку на проверенные решения и не прогадать. После смелых экспериментов с 850-й инженеры решили не рисковать и создали сбалансированный автомобиль, который стал эталоном практичности. S70 до сих пор ценят за простоту обслуживания и высокий уровень безопасности.

Volvo XC70 — уже из другой эпохи, но с тем же ДНК. Универсал с увеличенным клиренсом и полным приводом быстро стал любимцем семей и путешественников. Его секрет — в простых, но качественных деталях. XC70 не боится ни плохих дорог, ни суровых зим, ни долгих пробегов.

Volvo XC90 первого поколения — это уже полноценный SUV, который произвел фурор на рынке. Трехрядный салон, высокий уровень безопасности и постоянная работа над устранением недостатков сделали XC90 настоящим долгожителем. Даже несмотря на некоторые «детские болезни» первых лет, эта модель быстро завоевала доверие и стала символом надежности среди кроссоверов.

Каждая из этих моделей — отдельная история. Но всех их объединяет одно: Volvo сумела создать автомобили, которые не просто ездят, а живут своей жизнью десятилетиями. И это не просто слова — это факт, подтвержденный тысячами владельцев по всему миру.

Упомянутые модели: Volvo 240, Volvo 740, Volvo 940, Volvo 850, Volvo S70, Volvo XC70 (от 2 149 000 Р), Volvo XC90 (от 4 370 000 Р)
Упомянутые марки: Volvo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Вольво

Похожие материалы Вольво

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Владивосток Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться