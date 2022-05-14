Время недорогих машин безвозвратно ушло. На чем поедем, братцы?
Фото: autocars-ht.com
Как утверждает издание Motorzeitung, всего за 3 года самое дешевое исполнение Volkswagen Golf в Германии выросло в цене на 9 000 евро. И многолетний бестселлер, который в настоящее время стоит не менее 28 500 евро, далеко не единичный случай: стремительный рост цен на новые машины наметился с начала пандемии и носит массовый характер.
При этом автопроизводители все чаще вычеркивают из списка своих предложений недорогие модели и микроавтобусы. Покупка автомобиля, подчеркивает издание, становится роскошью.
Никаких скидок! Только высокая маржинальность
По его словам, налицо нехватка «живых» машин, а дефицитные товары, как известно, стоят дорого. «Автопроизводители могут себе позволить продавать свои немногочисленные автомобили по тем ценам, какие сочтут нужными, то есть завышенным. Многолетняя практика предоставления покупателям скидок ушла в прошлое», - заявляет Дуденшёфер.
Наряду с этим, автомобильная промышленность в настоящее время производит и продает преимущественно те модели, которые обладают высокой маржинальностью. Это, как нетрудно догадаться, дорогие модели с большим количеством опций плюс новомодные электромобили, считающиеся самыми чистыми.
Малыши уже не у дел
В некогда конкурентоспособном ценовом диапазоне около 10 000 евро, где как горячие пирожки расходились Dacia Sandero и Mitsubishi Space Star, сейчас можно найти минимум игроков. Нынешние герои - Kia Picanto (13 250 евро), Renault Twingo (15 800 евро) и Fiat Panda (13 490 евро) - теперь предлагаются за такие деньги, на которые еще несколько лет назад можно было приобрести неплохо оборудованный малолитражный автомобиль, больший по габаритным размерам.
С какой суммы начинается «входной билет»?
Как подтвердил «Frankfurter Allgemeine Zeitung» глава Audi Маркус Дуэсманн, преемников для моделей малолитражных A1 и Q2 не планируется. Следовательно, через несколько лет компактные A3 и Q3 займут место «входного билета» в мир Audi. В настоящее время минимальные цены на продукцию компании начинаются с 29 000 евро.
Причина такого поворота событий проста: на более крупных и дорогих автомобилях можно заработать больше денег. Прибыльность для многих автопроизводителей сегодня куда важнее, чем голые цифры продаж. Это касается не только «премиалов»: в ближайшей перспективе марка Ford намерена перенастроить свои продажи в Европе.
Кроссоверы и электрокары априори дороже
Для машин класса SUV автопроизводители легко добиваются существенных наценок по сравнению с классическими седанами - вне зависимости от стоимости производства. Опыт последних лет как раз это позволяет делать. Покупатели с энтузиазмом приняли такую тенденцию, и это также является одной из причин вымирания дешевых машин малого класса.
К этому обязательно стоит добавить массовое увлечение электромобилями. А любая аккумуляторная техника, как известно, стоит больших денег, то есть любой электрокар, как ни крути, продается на несколько тысяч евро дороже аналогичных версий с ДВС. При этом большинство автопроизводителей, как правило, предлагают свои электромобили с богатым набором оборудования, что само по себе обеспечивает сравнительно высокие базовые цены.
Ждем 2024 года?
Фердинанд Дуденшёфер констатирует, что для покупателей автомобилей нынешние времена не самые лучшие. И если говорить о людях, желающих приобрести новые недорогие автомобили, они (времена), скорее всего, останутся такими же и в обозримом будущем. В лучшем случае, считает автоэксперт, ситуация начнет исправляться в 2024 году.
Большинство автопроизводителей, как было сказано, впредь будут пополнять свои модельные линейки более крупными и дорогими машинами, гарантирующими максимально высокую прибыль. И тогда не самым богатым европейцам придется с завистью смотреть в сторону Китая, где в настоящее время отмечается ренессанс микролитражных машин, спрос на которые начал превышать интерес к малолитражкам и SUV.
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