Время недорогих машин безвозвратно ушло. На чем поедем, братцы?

Как утверждает издание Motorzeitung, всего за 3 года самое дешевое исполнение Volkswagen Golf в Германии выросло в цене на 9 000 евро. И многолетний бестселлер, который в настоящее время стоит не менее 28 500 евро, далеко не единичный случай: стремительный рост цен на новые машины наметился с начала пандемии и носит массовый характер.

При этом автопроизводители все чаще вычеркивают из списка своих предложений недорогие модели и микроавтобусы. Покупка автомобиля, подчеркивает издание, становится роскошью.

Никаких скидок! Только высокая маржинальность

Ранее мы писали Немцы жалуются на нехватку подержанных автомобилей Поскольку новых автомобилей в свободной продаже все меньше, страдает и рынок подержанных моделей. И это лучшее ... Читать далее

Принято считать, что основной причиной высокого уровня цен на автомобильную продукцию в последние 2-3 года являются участившиеся случаи остановки производства. На это указывает автоэксперт Фердинанд Дуденшёфер. «Поскольку коронавирус, дефицит чипов и военные действия на Украине негативно влияют на поставки важных компонентов и материалов, автокомпании производят гораздо меньше транспортных средств, чем могли бы продать», - отмечает специалист.

По его словам, налицо нехватка «живых» машин, а дефицитные товары, как известно, стоят дорого. «Автопроизводители могут себе позволить продавать свои немногочисленные автомобили по тем ценам, какие сочтут нужными, то есть завышенным. Многолетняя практика предоставления покупателям скидок ушла в прошлое», - заявляет Дуденшёфер.

Наряду с этим, автомобильная промышленность в настоящее время производит и продает преимущественно те модели, которые обладают высокой маржинальностью. Это, как нетрудно догадаться, дорогие модели с большим количеством опций плюс новомодные электромобили, считающиеся самыми чистыми.

Малыши уже не у дел

Максимально доступные малолитражки, особенно в стартовых комплектациях, сегодня не найдешь днем с огнем. В лучшем случае, придется ожидать заказа несколько месяцев. В последние годы, говорит эксперт, сегмент дешевых субкомпактов резко сократился. Прежние бестселлеры, такие как Peugeot 108, Skoda Citigo или Opel Adam, больше не производятся. А те, что остались (типа Volkswagen Up или Smart), облеклись в форму электрических модификаций.

В некогда конкурентоспособном ценовом диапазоне около 10 000 евро, где как горячие пирожки расходились Dacia Sandero и Mitsubishi Space Star, сейчас можно найти минимум игроков. Нынешние герои - Kia Picanto (13 250 евро), Renault Twingo (15 800 евро) и Fiat Panda (13 490 евро) - теперь предлагаются за такие деньги, на которые еще несколько лет назад можно было приобрести неплохо оборудованный малолитражный автомобиль, больший по габаритным размерам.

С какой суммы начинается «входной билет»?

Ранее мы писали Переживет ли немецкий автопром нехватку российского газа Автомобилестроение, как крупнейшая промышленная отрасль Германии, сильно пострадает от замораживания импорта ... Читать далее

При этом малолитражки на один класс выше могут стать следующими жертвами нынешней экономической ситуации. Во многих салонах Германии уже исчезли дешевые варианты, прежде всего, трехдверные версии или базовые модификации со слабенькими моторами. Совсем недавно Audi объявила о намерении полностью выйти из данного сегмента.

Как подтвердил «Frankfurter Allgemeine Zeitung» глава Audi Маркус Дуэсманн, преемников для моделей малолитражных A1 и Q2 не планируется. Следовательно, через несколько лет компактные A3 и Q3 займут место «входного билета» в мир Audi. В настоящее время минимальные цены на продукцию компании начинаются с 29 000 евро.

Причина такого поворота событий проста: на более крупных и дорогих автомобилях можно заработать больше денег. Прибыльность для многих автопроизводителей сегодня куда важнее, чем голые цифры продаж. Это касается не только «премиалов»: в ближайшей перспективе марка Ford намерена перенастроить свои продажи в Европе.

Кроссоверы и электрокары априори дороже

То есть помимо бизнеса коммерческих автомобилей, она сделает ставку на такие, пардон, недешевые модели, как Mustang и Mustang Mach-E. Компактные Fiesta и Focus автопроизводителю становятся неинтересны. Если для этих двух некогда популярных машин, в принципе, создадут преемников, то они наверняка станут либо электрическими, либо кроссоверами. Как вы понимаете, с соответствующими ценниками.

Для машин класса SUV автопроизводители легко добиваются существенных наценок по сравнению с классическими седанами - вне зависимости от стоимости производства. Опыт последних лет как раз это позволяет делать. Покупатели с энтузиазмом приняли такую тенденцию, и это также является одной из причин вымирания дешевых машин малого класса.

К этому обязательно стоит добавить массовое увлечение электромобилями. А любая аккумуляторная техника, как известно, стоит больших денег, то есть любой электрокар, как ни крути, продается на несколько тысяч евро дороже аналогичных версий с ДВС. При этом большинство автопроизводителей, как правило, предлагают свои электромобили с богатым набором оборудования, что само по себе обеспечивает сравнительно высокие базовые цены.

Ранее мы писали В Германии новый пик цен на подержанные автомобили: что дорожает сильнее всего? Цены на подержанные автомобили в ФРГ высоки как никогда и конца их росту, согласно прогнозам экспертов, не ... Читать далее

Ждем 2024 года?

По данным онлайн-рынка Mobile.de, средняя стоимость продаваемых автомобилей в Германии составила 31 801 евро - это примерно на 6 800 евро (или 27%) больше, чем годом ранее. Небольшие автомобили прибавили в цене 27,8%, коммерческие - 31,1%. Основной причиной такого подорожания является, прежде всего, слабая доступность новых автомобилей. Корпоративные парки в настоящее время все чаще откладывают обновление своего автопарка, что не способствует развитию лизинговых продаж. Из-за этого растут цены, в том числе в сегменте относительно свежих подержанных автомобилей.

Фердинанд Дуденшёфер констатирует, что для покупателей автомобилей нынешние времена не самые лучшие. И если говорить о людях, желающих приобрести новые недорогие автомобили, они (времена), скорее всего, останутся такими же и в обозримом будущем. В лучшем случае, считает автоэксперт, ситуация начнет исправляться в 2024 году.

Большинство автопроизводителей, как было сказано, впредь будут пополнять свои модельные линейки более крупными и дорогими машинами, гарантирующими максимально высокую прибыль. И тогда не самым богатым европейцам придется с завистью смотреть в сторону Китая, где в настоящее время отмечается ренессанс микролитражных машин, спрос на которые начал превышать интерес к малолитражкам и SUV.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах ВК