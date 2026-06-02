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Автор: Дарья Климова

2 июня 2026, 12:08

ВС объяснил, когда виновник ДТП обязан доплатить за ремонт пострадавшему

ВС объяснил, когда виновник ДТП обязан доплатить за ремонт пострадавшему

Страховая выплатила с учетом износа? Верховный суд разъяснил, как уверенно получить полную компенсацию ущерба

ВС объяснил, когда виновник ДТП обязан доплатить за ремонт пострадавшему

Мало кто знает, что при аварии виновник не всегда ограничивается выплатой по ОСАГО. Если страховая сумма не покрыла все расходы на восстановление авто, пострадавший вправе требовать разницу с виновника. Какие нюансы стоит учесть и что решил Верховный суд - объяснил эксперт.

Мало кто знает, что при аварии виновник не всегда ограничивается выплатой по ОСАГО. Если страховая сумма не покрыла все расходы на восстановление авто, пострадавший вправе требовать разницу с виновника. Какие нюансы стоит учесть и что решил Верховный суд - объяснил эксперт.

Для российских автомобилистов эта новость может стать настоящим открытием: если после ДТП страховой выплаты по ОСАГО не хватает на полноценный ремонт, виновник аварии обязан доплатить пострадавшему недостающую сумму. Верховный суд России поставил точку в споре, который часто возникает между участниками аварий и страховыми компаниями.

Суть дела проста, но важна для многих. Водитель Исаев, нарушив правила, столкнулся с автомобилем Щербинина. Оба были застрахованы по ОСАГО. Щербинин обратился к своему страховщику, который оценил ущерб двумя способами: почти 214 тысяч рублей без учета износа деталей и 115,5 тысячи с учетом износа. По закону, если машину направляют на ремонт, страховщик оплачивает восстановление без учета износа. Если же выплата производится деньгами, сумма уменьшается - учитывается износ деталей.

Щербинин выбрал денежную компенсацию и сообщил реквизиты для перевода. Страховая компания перечислила ему сумму с учетом износа, но этих денег на ремонт не хватило. Тогда пострадавший решил взыскать разницу с виновника аварии. Однако Исаев отказался платить, считая, что лимита по ОСАГО достаточно, а потерпевший мог бы выбрать ремонт, и тогда бы вопросов не возникло.

Суд первой инстанции встал на сторону пострадавшего и обязал виновника доплатить разницу между выплатой с учетом износа и без него. Апелляция поддержала это решение, но кассация не согласилась, посчитав, что потерпевший не заключал соглашения со страховщиком о денежной выплате. После возвращения дела в апелляцию страховщик был привлечен третьей стороной, и суд решил, что требования нужно предъявлять к страховой компании, а не к виновнику. Виновник настаивал: если бы потерпевший выбрал ремонт, денег бы хватило, а раз он предпочел деньги - пусть разбирается со страховщиком.

Верховный суд, как сообщает «Российская Газета», расставил все точки над i. Суд указал: потерпевший вправе сам выбирать форму возмещения - ремонт или деньги. Согласие виновника на это не требуется, а закон не ограничивает возможность заключения соглашения между страховщиком и пострадавшим о денежной выплате. Если страховая выплатила все по правилам, но суммы не хватило на восстановление, разницу должен компенсировать виновник аварии.

Это решение важно для всех, кто сталкивался с ситуацией, когда страховая выплата не покрывает реальный ущерб. Теперь ясно: если после получения денег по ОСАГО на ремонт не хватает, требовать доплату можно не только со страховой, но и с виновника. По данным экспертов, подобные случаи не редкость, особенно с учетом роста цен на запчасти и услуги. Важно помнить, что лимит по ОСАГО - это не гарантия полного покрытия всех расходов, а лишь максимальная сумма, которую может выплатить страховщик. Если реальный ущерб выше - разницу взыскивают с виновника. Это решение Верховного суда может стать ориентиром для будущих споров между участниками ДТП и страховыми компаниями.

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