Ловушка главной дороги: обгон был по правилам, но оправдательный приговор отменили. Что раскопал Верховный суд?

30 октября 2026, 07:38
Преимущество больше не защищает? Верховный суд объяснил, почему виновным в ДТП могут признать водителя на главной дороге
Преимущество больше не защищает? Верховный суд объяснил, почему виновным в ДТП могут признать водителя на главной дороге
Судебная история началась на обычном перекрестке. Затем эксперты восстановили скорость и расстояние до столкновения. В материалах появились цифры, изменившие ход дела. Подробности расчетов оказались важнее первоначальных доводов.
Техническая экспертиза оценила скорость легкового автомобиля в момент удара как минимум в 122 км/ч. На этом участке разрешено ехать не быстрее 60 км/ч.
Верховный суд отменил решение кассации по делу о смертельном столкновении. Высшая инстанция указала: аварии можно было избежать, если бы водитель соблюдал требования пункта 10.1 ПДД и двигался с разрешенной скоростью. По информации Quto.ru, материалы направили на новое рассмотрение.
Перед происшествием автомобилист обгонял по встречной полосе, но до перекрестка вернулся в свою полосу. В это время другой участник движения начал поворачивать налево. Машины столкнулись, один человек погиб. Верховный суд не исключил нарушения со стороны поворачивавшего водителя, однако указал, что оно само по себе не снимает ответственности с другого участника аварии.
Для суда ключевым стал расчет расстояния. От места, где автомобилист перестроился обратно, до точки удара оставалось 46,8 метра. При разрешенной скорости 60 км/ч расчетный остановочный путь составлял 40,2 метра, на 6,6 метра меньше. Судебная коллегия сочла, что у водителя была техническая возможность предотвратить столкновение экстренным торможением. Как сообщает РАПСИ, ВС подчеркнул: преимущество на главной дороге не освобождает водителя от ответственности, если превышение скорости лишило его возможности своевременно остановиться перед возникшей опасностью.
Первая инстанция признала виновными обоих участников и назначила автомобилисту 2,5 года принудительных работ. Позже кассация решила, что превышение скорости не имело значения: водитель ехал по главной дороге и не мог предвидеть поворот. Верховный суд с такой оценкой не согласился. Он указал, что нарушение правил одним участником не оправдывает другого, если тот мог избежать столкновения, соблюдая разрешенную скорость. Кассационное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение.
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