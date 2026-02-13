Почему Верховный суд пересмотрел решение о конфискации машины у пьяного водителя

ВС отправил на пересмотр дело о конфискации авто у семьи после задержания пьяного водителя

Верховный суд неожиданно вернул на пересмотр дело о конфискации автомобиля у семьи из ХМАО после того, как муж был пойман за рулем в состоянии опьянения. Как процессуальные ошибки могут повлиять на судьбу машины и права владельцев и что грозит семьям, если за руль садится не собственник.

Резонансное решение Верховного суда о возврате на пересмотр дела о конфискации автомобиля у семьи из Ханты-Мансийского автономного округа стало неожиданностью для многих российских автолюбителей. Ситуация, когда машина принадлежит одному члену семьи, а за руль садится другой, особенно в состоянии алкогольного опьянения, может привести к серьезным последствиям для всех. Теперь ВС поставил под сомнение не только саму процедуру изъятия, но и то, насколько права собственников защищены в подобных случаях.

Как сообщает Autonews, история началась с того, что мужчина был задержан за управлением автомобилем в нетрезвом виде. Суд первой инстанции назначил ему 300 часов обязательных работ, а затем апелляция дополнила наказание конфискацией транспортного средства. Однако автомобиль был оформлен на супругу нарушителя, и именно она обратилась в Верховный суд с жалобой, указав на ряд процессуальных нарушений.

Среди ключевых аргументов заявительницы - отсутствие должного уведомления о заседании апелляционной инстанции и тот факт, что автомобиль приобретен в кредит. Изъятие машины, по ее словам, лишает семью возможности возить четверых детей, включая ребенка с диабетом и ребенка с аутизмом, на лечение. Эти обстоятельства, по мнению женщины, не были учтены судом при вынесении решения о конфискации.

Верховный суд, рассмотрев материалы дела, выявил серьезные процессуальные нарушения. Апелляционная инстанция не обеспечила своевременное извещение заинтересованного лица - уведомление было направлено менее чем за семь дней до заседания, что противоречит требованиям уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, заявительнице не предоставили копию апелляционного представления и не разъяснили ее право на возражения.

В определении ВС подчеркивается, что вопрос о наличии оснований для конфискации должен быть рассмотрен судом апелляционной инстанции в ходе нового разбирательства. Кассационная инстанция не вправе сейчас разрешать этот вопрос, чтобы не ограничивать свободу оценки доказательств нижестоящего суда. Таким образом, дело возвращено на новое рассмотрение в суд ХМАО, где должны быть учтены все процессуальные нюансы и права собственника автомобиля.

Этот случай стал показательным для всей страны. В последние годы практика конфискации автомобилей у пьяных водителей ужесточилась, и суды все чаще принимают решения в пользу изъятия транспортных средств, даже если они принадлежат не нарушителю, а его родственникам. Однако, как видно из данной истории, формальные нарушения процедуры могут стать основанием для пересмотра дела и даже отмены конфискации.

Ранее, в 2025 году, был зафиксирован обратный прецедент: Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать автомобили у пьяных водителей вне зависимости от их материального положения. Тогда нарушитель был приговорен к 240 часам обязательных работ, лишен водительских прав на два года, а его Mercedes-Benz CLA 200 был конфискован и передан государству. Этот случай вызвал бурную дискуссию среди юристов и автомобилистов, поскольку многие семьи оказались в зоне риска из-за действий одного из членов семьи.

Ситуация с возвратом дела на пересмотр Верховным судом подчеркивает важность соблюдения всех процессуальных норм при рассмотрении подобных дел. Для владельцев автомобилей это сигнал: даже если машина используется не только собственником, права владельца должны быть защищены, а любые нарушения процедуры могут стать решающими при вынесении окончательного решения.