Почему Верховный суд пересмотрел решение о конфискации машины у пьяного водителя

13 февраля 2026, 16:01
ВС отправил на пересмотр дело о конфискации авто у семьи после задержания пьяного водителя
ВС отправил на пересмотр дело о конфискации авто у семьи после задержания пьяного водителя
Верховный суд неожиданно вернул на пересмотр дело о конфискации автомобиля у семьи из ХМАО после того, как муж был пойман за рулем в состоянии опьянения. Как процессуальные ошибки могут повлиять на судьбу машины и права владельцев и что грозит семьям, если за руль садится не собственник.
Резонансное решение Верховного суда о возврате на пересмотр дела о конфискации автомобиля у семьи из Ханты-Мансийского автономного округа стало неожиданностью для многих российских автолюбителей. Ситуация, когда машина принадлежит одному члену семьи, а за руль садится другой, особенно в состоянии алкогольного опьянения, может привести к серьезным последствиям для всех. Теперь ВС поставил под сомнение не только саму процедуру изъятия, но и то, насколько права собственников защищены в подобных случаях.
Как сообщает Autonews, история началась с того, что мужчина был задержан за управлением автомобилем в нетрезвом виде. Суд первой инстанции назначил ему 300 часов обязательных работ, а затем апелляция дополнила наказание конфискацией транспортного средства. Однако автомобиль был оформлен на супругу нарушителя, и именно она обратилась в Верховный суд с жалобой, указав на ряд процессуальных нарушений.
Среди ключевых аргументов заявительницы - отсутствие должного уведомления о заседании апелляционной инстанции и тот факт, что автомобиль приобретен в кредит. Изъятие машины, по ее словам, лишает семью возможности возить четверых детей, включая ребенка с диабетом и ребенка с аутизмом, на лечение. Эти обстоятельства, по мнению женщины, не были учтены судом при вынесении решения о конфискации.
Верховный суд, рассмотрев материалы дела, выявил серьезные процессуальные нарушения. Апелляционная инстанция не обеспечила своевременное извещение заинтересованного лица - уведомление было направлено менее чем за семь дней до заседания, что противоречит требованиям уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, заявительнице не предоставили копию апелляционного представления и не разъяснили ее право на возражения.
В определении ВС подчеркивается, что вопрос о наличии оснований для конфискации должен быть рассмотрен судом апелляционной инстанции в ходе нового разбирательства. Кассационная инстанция не вправе сейчас разрешать этот вопрос, чтобы не ограничивать свободу оценки доказательств нижестоящего суда. Таким образом, дело возвращено на новое рассмотрение в суд ХМАО, где должны быть учтены все процессуальные нюансы и права собственника автомобиля.
Этот случай стал показательным для всей страны. В последние годы практика конфискации автомобилей у пьяных водителей ужесточилась, и суды все чаще принимают решения в пользу изъятия транспортных средств, даже если они принадлежат не нарушителю, а его родственникам. Однако, как видно из данной истории, формальные нарушения процедуры могут стать основанием для пересмотра дела и даже отмены конфискации.
Ранее, в 2025 году, был зафиксирован обратный прецедент: Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать автомобили у пьяных водителей вне зависимости от их материального положения. Тогда нарушитель был приговорен к 240 часам обязательных работ, лишен водительских прав на два года, а его Mercedes-Benz CLA 200 был конфискован и передан государству. Этот случай вызвал бурную дискуссию среди юристов и автомобилистов, поскольку многие семьи оказались в зоне риска из-за действий одного из членов семьи.
Ситуация с возвратом дела на пересмотр Верховным судом подчеркивает важность соблюдения всех процессуальных норм при рассмотрении подобных дел. Для владельцев автомобилей это сигнал: даже если машина используется не только собственником, права владельца должны быть защищены, а любые нарушения процедуры могут стать решающими при вынесении окончательного решения.
Похожие материалы Мерседес
-
14.02.2026, 08:02
Что делать, если ущерб после ДТП превышает лимит ОСАГО в 400 тысяч рублей
Выплаты по ОСАГО ограничены 400 тысячами рублей, но стоимость ремонта часто оказывается выше. Как действовать, если страховая не покрывает все расходы, и реально ли получить недостающую сумму с виновника аварии - разберем подробно.Читать далее
-
14.02.2026, 04:48
Waymo запускает шестое поколение автопилота: новые возможности для пассажиров
Waymo завершила испытания новой версии своей системы автономного вождения и готова к запуску пассажирских перевозок. Первые поездки пройдут на обновленных минивэнах Ojai и роботакси Hyundai Ioniq 5. Почему это событие может изменить рынок беспилотных перевозок - в нашем материале.Читать далее
-
14.02.2026, 04:27
Антонелли выводит Mercedes в лидеры тестов F1, Хэмилтон сталкивается с проблемами
Финальный день тестов Формулы-1 в Бахрейне принес неожиданные результаты: Mercedes оформил дубль, а Кими Антонелли впервые за три дня смог показать лучший круг. Льюис Хэмилтон, напротив, столкнулся с техническими трудностями. Почему это событие может повлиять на старт сезона - в нашем материале.Читать далее
-
13.02.2026, 19:11
Audi внедряет оплату топлива, зарядки и парковки прямо из салона автомобиля
Современные автомобили становятся не просто средством передвижения, а полноценными цифровыми помощниками. Audi внедряет сервисы, которые позволяют оплачивать топливо, зарядку и парковку, не выходя из машины. Это меняет привычный опыт вождения и поднимает вопросы о будущем автомобильных технологий.Читать далее
-
13.02.2026, 14:59
Раздел автомобиля при разводе: что делать, если машина куплена в браке и в кредит
Юрист рассказал, как реально делят автомобили при разводе, если машина куплена в браке или на кредитные средства. Какие нюансы часто игнорируют, почему оформление на одного не спасает, и что грозит при попытке продать авто без согласия второй стороны.Читать далее
-
13.02.2026, 11:40
В новых автомобилях исчезнет раздражающая функция: EPA меняет правила
В США принято решение, которое напрямую затронет всех автолюбителей: отменяется обязательная установка системы старт-стоп в новых машинах. Это изменение связано с пересмотром экологических стандартов и может повлиять на привычные технологии в автомобилях.Читать далее
-
13.02.2026, 11:18
Компенсации за возврат авто с браком: как новые правила изменили расчеты
С февраля 2026 года в России изменился порядок возврата автомобилей с заводскими дефектами. Теперь компенсация рассчитывается с учетом износа и года выпуска, а не по цене нового авто. Эксперты объясняют, как это повлияет на автовладельцев.Читать далее
-
13.02.2026, 08:41
В Петербурге ГАИ массово изымает автомобили дрифтеров для проверки VIN-кодов
В Санкт-Петербурге инспекторы ГАИ начали регулярно изымать автомобили у дрифтеров, отправляя их на длительную экспертизу VIN-кода. Юристы сомневаются в законности таких мер, а водители рискуют остаться без машины на месяцы. Что происходит и к чему готовиться - объясняем подробно.Читать далее
-
13.02.2026, 00:19
Чем опасна замена галогеновых ламп на светодиодные: нюансы и риски для водителей
Многие водители задумываются о переходе на светодиоды. Но не все знают о скрытых рисках. Простая замена ламп может привести к неожиданным последствиям. Разбираемся, что важно учитывать.Читать далее
-
12.02.2026, 23:06
Rox Motor готовит иск против НАС из-за слухов о своем уходе с рынка
Rox Motor оказалась в центре громкой истории. Компания готовит судебные шаги. Причиной стали слухи о ее уходе с российского рынка из-за низких продаж. Вице-президент Национального союза (НАС) может стать ответчиком.Читать далее
