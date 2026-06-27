Верховный суд разрешил давний спор: можно ли обгонять экскаватор или трактор через сплошную

27 июня 2026, 20:40
ВС РФ объяснил, когда разрешен обгон трактора или экскаватора через сплошную линию
ВС РФ объяснил, когда разрешен обгон трактора или экскаватора через сплошную линию
Верховный суд России поставил точку в давнем споре: можно ли обгонять тракторы и экскаваторы через сплошную линию разметки. Новое разъяснение важно для всех, кто часто сталкивается с медленной техникой на трассе и не хочет рисковать водительскими правами.
Вопрос об обгоне медленной техники на загородных дорогах давно вызывает споры среди водителей. Верховный суд России наконец дал четкое разъяснение: когда можно обгонять трактор или экскаватор через сплошную линию, и когда это грозит серьезными последствиями для прав.
Ситуация знакома многим: по трассе движется трактор или экскаватор, за ним собирается колонна машин, а обогнать мешает сплошная разметка. Именно в такие моменты водители часто рискуют и в итоге лишаются прав. Верховный суд напомнил: если на дороге установлен знак «Обгон запрещен» (3.20), обгонять разрешается почти всех, кроме тихоходов, мопедов, гужевого транспорта и мотоциклов без колясок. Но если на пути сплошная линия — пересекать ее для обгона нельзя ни при каких условиях, даже если впереди тихоход.
Ключевой момент — кто считается тихоходом. Это не просто медленно едущий трактор, а транспортное средство с заводским ограничением скорости не выше 30 км/ч. Отличить его можно только по специальному знаку — красному треугольнику с яркой каймой на задней части. Если такого знака нет, техника считается обычной, даже если движется очень медленно.
В реальной жизни часто встречаются три основных сценария, и все они дают разные результаты. В первом случае на дороге стоит знак 3.20, но разметка прерывистая — тогда обгон тихохода со знаком разрешен. Во втором случае есть сплошная линия, но отсутствует знак 3.20 — здесь обгон запрещен, даже если впереди настоящий тихоход. Третий, самый спорный вариант возникает, когда одновременно присутствуют и знак 3.20, и сплошная линия, а впереди движется тихоход с треугольником. Формально обгон разрешен, однако инспекторы часто штрафуют за пересечение сплошной, и подтвердить свое право можно только при наличии видеозаписи и четких доказательств.
Главная ошибка водителей — считать, что если техника едет медленно, значит, обгон через сплошную допустим. Верховный суд подчеркивает: если нет знака тихохода, доказать свою правоту невозможно, и выезд на встречную полосу будет считаться нарушением. Итог в таких случаях — штраф или лишение прав.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, важно запомнить несколько правил. Если вы не видите красный треугольник — не обгоняйте через сплошную. Если есть сплошная без знака 3.20 — тоже не рискуйте. Даже когда формальный обгон разрешен, лучше включить видеорегистратор, чтобы иметь доказательства в спорной ситуации.
Стоит различать объезд и обгон: если трактор стоит и мешает проезду, его можно объехать как препятствие, если нет других запретов. Но если техника движется, необходимо соблюдать правила обгона.
При любом сомнении лучше воздержаться от маневра — пара минут ожидания на трассе обойдется дешевле, чем полгода без водительских прав. По данным ГИБДД, в большинстве случаев лишение прав за обгон через сплошную происходит именно из-за неправильной трактовки статуса тихохода и отсутствия видеодоказательств. Новое разъяснение Верховного суда помогает избежать ошибок, если внимательно следить за знаками и разметкой.
В аналогичных случаях предусмотрены другие схемы для транспорта, например для питбайков — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о правилах для питбайков и особенностях их эксплуатации .
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