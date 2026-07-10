Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

10 июля 2026, 19:01

ВС РФ определил, какие камеры считаются автоматическими для фиксации нарушений

ВС РФ определил, какие камеры считаются автоматическими для фиксации нарушений

Верховный Суд указал, какие видеокамеры могут считаться средством фиксации нарушений

ВС РФ определил, какие камеры считаются автоматическими для фиксации нарушений

Решение Верховного суда РФ меняет подход к доказательствам нарушений ПДД: теперь запись с обычного видеорегистратора не приравнивается к автоматической фиксации. Это важно для всех водителей, ведь последствия могут быть серьезнее, чем просто штраф.

Решение Верховного суда РФ меняет подход к доказательствам нарушений ПДД: теперь запись с обычного видеорегистратора не приравнивается к автоматической фиксации. Это важно для всех водителей, ведь последствия могут быть серьезнее, чем просто штраф.

Решение Верховного суда РФ по вопросу фиксации нарушений ПДД с помощью видеорегистраторов вызвало широкий резонанс среди автомобилистов. Теперь стало ясно: если нарушение снято на обычный регистратор, это не считается автоматической фиксацией, а значит, наказание может быть куда строже, чем просто штраф.

В центре внимания оказался случай с водителем, который совершил повторный выезд на встречную полосу, пересек две сплошные линии. Нарушение попало на видео другого участника движения, который передал запись в ГИБДД. Поскольку это был уже второй подобный эпизод за короткое время, мировой суд лишил водителя прав на год.

Водитель попытался оспорить решение, ссылаясь на то, что раз нарушение зафиксировано камерой, то наказание должно ограничиться штрафом. Однако Верховный суд РФ четко разъяснил: автоматической фиксацией считается только работа специальных технических средств — стационарных камер или устройств на патрульных автомобилях, которые работают без участия человека. Обычный видеорегистратор к ним не относится, так как запись ведется по инициативе водителя и не охватывает всю зону наблюдения.

Это означает, что если доказательство нарушения предоставлено гражданином, дело рассматривается по стандартной процедуре: составляется протокол, материалы направляются в суд, и уже судья определяет меру наказания. В случае повторных грубых нарушений, таких как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, речь может идти о лишении прав, а не только о штрафе.

Для водителей это решение создает новую реальность. Не стоит рассчитывать, что запись с чужого регистратора ограничится «письмом счастья» — последствия могут быть куда серьезнее. В то же время, для сознательных участников движения открывается реальный инструмент борьбы с опасными нарушителями: их видеообращения в ГИБДД теперь могут стать основанием для серьезных санкций.

Верховный суд РФ фактически разделил ответственность: если нарушение зафиксировано безличной камерой — штраф приходит автоматически, если же есть конкретный нарушитель и доказательства от очевидцев или с персональных устройств — дело доходит до суда, где возможны более строгие меры.

В России автоматические комплексы фиксации нарушений должны быть сертифицированы и работать без вмешательства человека. Видеорегистраторы, напротив, не имеют такого статуса и не могут использоваться для вынесения постановлений в автоматическом режиме. Это решение ВС РФ может повлиять на практику рассмотрения подобных дел по всей стране и повысить ответственность водителей за повторные грубые нарушения. 

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