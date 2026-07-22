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Автор: Мария Степанова

22 июля 2026, 20:27

ВС РФ подтвердил: завершение обгона через сплошную - нарушение с серьезными последствиями

ВС РФ подтвердил: завершение обгона через сплошную - нарушение с серьезными последствиями

Верховный суд поставил точку в давнем споре: можно ли завершить обгон через сплошную, если начал маневр по прерывистой

ВС РФ подтвердил: завершение обгона через сплошную - нарушение с серьезными последствиями

Верховный суд РФ окончательно определил: завершать обгон через сплошную линию запрещено, даже если маневр начат на прерывистой. Это решение важно для всех водителей, ведь ошибка может привести к штрафу или лишению прав. Разбираемся, как избежать проблем на дороге.

Верховный суд РФ окончательно определил: завершать обгон через сплошную линию запрещено, даже если маневр начат на прерывистой. Это решение важно для всех водителей, ведь ошибка может привести к штрафу или лишению прав. Разбираемся, как избежать проблем на дороге.

Вопрос о том, можно ли завершить обгон через сплошную линию, если маневр был начат на прерывистой разметке, давно вызывает споры среди автомобилистов. Многие уверены, что если обгон начат на разрешенном участке, то завершить его можно в любом случае. Однако судебная практика и позиция Верховного Суда РФ однозначны: такое действие считается нарушением Правил дорожного движения и влечет административную ответственность.

Согласно действующим ПДД, обгон — это опережение транспортных средств с выездом на встречную полосу. Важно отличать обгон от опережения: в последнем случае выезд на встречную полосу не требуется. Эта норма включена в ПДД с 2010 года, но до сих пор вызывает путаницу у водителей.

Ситуация осложняется тем, что по ГОСТу перед сплошной линией должна наноситься длинная прерывистая разметка, предупреждающая о смене режима движения. Однако на российских дорогах часто встречаются участки, где расстояние между прерывистой и сплошной линиями минимально. В результате водитель, начавший обгон на разрешенном участке, может не успеть завершить маневр до появления сплошной линии.

Пример: для обгона длинного грузовика при разнице скоростей в 20 км/ч требуется около 150 метров. Если водитель не рассчитал дистанцию и оказался на встречной полосе уже после начала сплошной разметки, это автоматически считается нарушением.

Верховный Суд РФ в постановлении от 25 июня 2019 года четко определил: любое движение по встречной полосе, запрещенной разметкой или знаками (за исключением объезда препятствий), является административным правонарушением. Завершение обгона через сплошную подпадает под часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

За такое нарушение предусмотрены серьезные санкции: штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Если у водителя нет других отягчающих обстоятельств, суд может назначить штраф, особенно если нарушение носит случайный характер.

Тем не менее, приоритетом остается безопасность. Иногда обгон с нарушением может быть менее опасным, чем резкое возвращение на свою полосу и создание аварийной ситуации. Но такие случаи должны быть обоснованы объективной необходимостью, которую водителю предстоит доказать в суде.

Водителям важно заранее оценивать дорожную обстановку и расстояние до сплошной линии, чтобы не оказаться в ситуации выбора между нарушением и риском для жизни. Как показывает практика, незнание или невнимательность могут привести к серьезным последствиям — от штрафа до лишения прав.

По данным ГИБДД, многие нарушения фиксируются на загородных трассах, где разметка часто не соответствует требованиям ГОСТа. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными на таких участках и не полагаться на удачу. Решение Верховного Суда РФ предусматривает единый подход к рассмотрению подобных ситуаций и исключает двойное толкование правил. 

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