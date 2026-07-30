Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 12:46

VS001: электромотоцикл 15 кВт с водяным охлаждением и ременным приводом

VS001: электромотоцикл 15 кВт с водяным охлаждением и ременным приводом

EL MOTO VS001: Спортивный характер Ducati, экономия бензина и запас хода 240 км — разбираем главный электрохит сезона

VS001: электромотоцикл 15 кВт с водяным охлаждением и ременным приводом

Флагманский электромотоцикл EL MOTO VS001 выделяется сочетанием мощности 15 кВт, ременного привода и водяного охлаждения. Модель ориентирована на тех, кто ищет надежный транспорт для города и дальних поездок, и уже стала заметным игроком на рынке электромотоциклов.

Флагманский электромотоцикл EL MOTO VS001 выделяется сочетанием мощности 15 кВт, ременного привода и водяного охлаждения. Модель ориентирована на тех, кто ищет надежный транспорт для города и дальних поездок, и уже стала заметным игроком на рынке электромотоциклов.

Электромотоцикл EL MOTO VS001 привлек внимание рынка благодаря сочетанию скорости, технологичности и практичности. Модель ориентирована на тех, кто ценит динамику, надежность и минимальные требования к обслуживанию. В условиях роста интереса к электротранспорту, такие решения становятся особенно актуальными для российских дорог.

Дизайн VS001 выполнен в духе Ducati Panigale – плавные линии, узнаваемый силуэт и спортивная посадка. Электродвигатель мощностью 15 кВт, водяное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже при длительных нагрузках. Ременной привод DAYCO не требует регулярного обслуживания и работает практически бесшумно.

Батарея CATL NCM на 96 В с емкостью 120 или 132 Ач позволяет проехать от 120 до 240 км на одном заряде — показатель, который выгодно отличает VS001 от конкурентов. Зарядка возможна как от обычной розетки 220В, так и через разъем типа 2 на общественных станциях.

Мотор 1309SF с жидкостным охлаждением обеспечивает стабильную производительность без риска перегрева, даже при длительных поездках по трассе или за городом. Управление реализовано максимально просто: одна ручка газа контролирует всю мощность, отсутствует переключение передач, что оптимально для неопытных пользователей.

Важной формулой VS001 является минимальное обслуживание - достаточно следить за состоянием тормозной системы. Это выгодно отличает модель от классических мотоциклов с цепным приводом, уход за которыми занимает больше времени и требует определенных навыков.

В сегменте городского электротранспорта VS001 конкурирует с такими моделями, как Minako U2 PRO, которая также рассчитана на город, но отличается высокой грузоподъемностью. Более подробную информацию о практических особенностях современных электровелосипедов можно узнать в материалах о выборе транспорта для бизнеса .

Технические характеристики VS001 включают ограничение скорости на отметке 165 км/ч, разгон до 50 км/ч за 1,9 секунды и до 100 км/ч за 5,35 секунды. 

Для российского рынка важна не только динамика, но и практичность. Модель может стать альтернативой не только бензиновым мотоциклам, но и некоторым видам городского транспорта, особенно с учетом растущих требований к экологии и экономии времени на обслуживание.

VS001 выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ищет современный электромотоцикл с акцентом на надежность, простоту эксплуатации и достойный запас хода. 

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