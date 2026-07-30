EL MOTO VS001: Спортивный характер Ducati, экономия бензина и запас хода 240 км — разбираем главный электрохит сезона

30 июля 2026, 12:46
VS001: электромотоцикл 15 кВт с водяным охлаждением и ременным приводом
VS001: электромотоцикл 15 кВт с водяным охлаждением и ременным приводом
Флагманский электромотоцикл EL MOTO VS001 выделяется сочетанием мощности 15 кВт, ременного привода и водяного охлаждения. Модель ориентирована на тех, кто ищет надежный транспорт для города и дальних поездок, и уже стала заметным игроком на рынке электромотоциклов.
Электромотоцикл EL MOTO VS001 привлек внимание рынка благодаря сочетанию скорости, технологичности и практичности. Модель ориентирована на тех, кто ценит динамику, надежность и минимальные требования к обслуживанию. В условиях роста интереса к электротранспорту, такие решения становятся особенно актуальными для российских дорог.
Дизайн VS001 выполнен в духе Ducati Panigale – плавные линии, узнаваемый силуэт и спортивная посадка. Электродвигатель мощностью 15 кВт, водяное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже при длительных нагрузках. Ременной привод DAYCO не требует регулярного обслуживания и работает практически бесшумно.
Батарея CATL NCM на 96 В с емкостью 120 или 132 Ач позволяет проехать от 120 до 240 км на одном заряде — показатель, который выгодно отличает VS001 от конкурентов. Зарядка возможна как от обычной розетки 220В, так и через разъем типа 2 на общественных станциях.
Мотор 1309SF с жидкостным охлаждением обеспечивает стабильную производительность без риска перегрева, даже при длительных поездках по трассе или за городом. Управление реализовано максимально просто: одна ручка газа контролирует всю мощность, отсутствует переключение передач, что оптимально для неопытных пользователей.
Важной формулой VS001 является минимальное обслуживание - достаточно следить за состоянием тормозной системы. Это выгодно отличает модель от классических мотоциклов с цепным приводом, уход за которыми занимает больше времени и требует определенных навыков.
В сегменте городского электротранспорта VS001 конкурирует с такими моделями, как Minako U2 PRO, которая также рассчитана на город, но отличается высокой грузоподъемностью. Более подробную информацию о практических особенностях современных электровелосипедов можно узнать в материалах о выборе транспорта для бизнеса .
Технические характеристики VS001 включают ограничение скорости на отметке 165 км/ч, разгон до 50 км/ч за 1,9 секунды и до 100 км/ч за 5,35 секунды.
Для российского рынка важна не только динамика, но и практичность. Модель может стать альтернативой не только бензиновым мотоциклам, но и некоторым видам городского транспорта, особенно с учетом растущих требований к экологии и экономии времени на обслуживание.
VS001 выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ищет современный электромотоцикл с акцентом на надежность, простоту эксплуатации и достойный запас хода.
Похожие материалы
-
30.07.2026, 19:23
В России стартовали продажи доступного минивэна Suzuki Ertiga на семь мест
В стране появился новый минивэн для большой семьи. Модель отличается выгодной ценой и оснащением. Покупатели могут выбрать разные варианты поставки. Подробности о предложениях и характеристиках - в материале.Читать далее
-
30.07.2026, 19:11
Jeland J6 с полным приводом и новый J7: подробности для российского рынка
Бренд Jeland расширяет линейку кроссоверов: теперь J6 доступен с полным приводом, а J7 выходит на рынок с двумя вариантами трансмиссии. Новинки выделяются техническими решениями и оснащением, что особенно актуально на фоне роста интереса к SUV в России.Читать далее
-
30.07.2026, 18:15
XPeng выходит на российский рынок: старт продаж электрокроссоверов G6 и G9 в 2026
Китайский бренд XPeng официально объявил о выходе на российский рынок с моделями G6 и G9. Особое внимание уделено интеграции сервисов Яндекса и новым возможностям для водителей. Читать далее
-
30.07.2026, 17:33
Audi Q9: новый внедорожник с рекордными габаритами и технологиями
Audi представила Q9 - самую крупную и технологичную модель в своей истории. Новинка ориентирована на рынок США и обещает изменить расстановку сил среди премиальных внедорожников. Какие особенности отличают Q9 от конкурентов, что ждет покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что старт продаж уже объявлен, а цены удивили даже специалистов.Читать далее
-
30.07.2026, 17:14
Пятиместный Zeekr 9X вышел на рынок: стартовая цена выше, чем у трехрядной версии
Zeekr представил обновленный кроссовер 9X с пятью местами и расширенным пространством для пассажиров второго ряда. Новинка сразу получила богатое оснащение и стартует по цене выше, чем трехрядная версия, что вызывает вопросы у покупателей. Какие особенности отличают эту модель и почему производитель сделал ставку на комфорт - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что в сегменте премиальных кроссоверов такие решения встречаются нечасто.Читать далее
-
30.07.2026, 16:35
GAC представила новый суббренд Ray: когда ждать автомобили в России
Китайский автогигант GAC вывел на рынок новый суббренд Ray и показал первую модель, но судьба этих машин в России пока под вопросом. Мало кто знает, что интерес к новинке уже высок, а детали о возможных поставках держатся в секрете. Что известно о Ray 7, какие технологии внедрены и почему российские дилеры внимательно следят за ситуацией - объясняем подробно. От 5,99 млн рублей: как меняется рынок электрокаров и что это значит для покупателей.Читать далее
-
30.07.2026, 16:31
Hyundai представил новый электрокроссовер для Индонезии: что известно о Neira
Премьера Hyundai Neira в Индонезии вызвала интерес не только у местных автолюбителей, но и у российских экспертов. Семиместный электрокроссовер обещает стать доступным и практичным решением для семейных поездок. Какие особенности скрывает новинка, почему ее сравнивают с Kia Carens Clavis и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Читать далее
-
30.07.2026, 16:19
Турэндуро для разного роста: какие модели подойдут высоким и невысоким райдерам
Современные турэндуро часто оказываются слишком высокими для некоторых мотоциклистов. В этом обзоре - подборка моделей, которые учитывают рост водителя, раскрывают их технические особенности и нюансы эксплуатации. Актуально для тех, кто ищет универсальный байк для путешествий.Читать далее
-
30.07.2026, 16:16
Mini готовит внедорожный Countryman: испытания в США и новые возможности
Mini выходит на финишную прямую с новым Countryman для бездорожья: финальные тесты в США, камуфляжные фото и неожиданные детали конструкции. Что ждет поклонников марки, какие изменения заметны уже сейчас и почему премьера этой осенью может стать поворотной для сегмента кроссоверов - объясняем, что важно знать.Читать далее
-
30.07.2026, 15:43
BYD Seal 06 2027: лидар на крыше, новые моторы и обновленный дизайн
BYD Seal 06 2027 выходит на рынок с заметными изменениями: упрощенная передняя часть, модернизированные задние фонари и появление лидара для автономного управления. Электроверсия стала мощнее, а гибрид сохранил прежние характеристики. Эти обновления могут повлиять на расстановку сил среди китайских седанов.Читать далее
Похожие материалы
-
30.07.2026, 19:23
В России стартовали продажи доступного минивэна Suzuki Ertiga на семь мест
В стране появился новый минивэн для большой семьи. Модель отличается выгодной ценой и оснащением. Покупатели могут выбрать разные варианты поставки. Подробности о предложениях и характеристиках - в материале.Читать далее
-
30.07.2026, 19:11
Jeland J6 с полным приводом и новый J7: подробности для российского рынка
Бренд Jeland расширяет линейку кроссоверов: теперь J6 доступен с полным приводом, а J7 выходит на рынок с двумя вариантами трансмиссии. Новинки выделяются техническими решениями и оснащением, что особенно актуально на фоне роста интереса к SUV в России.Читать далее
-
30.07.2026, 18:15
XPeng выходит на российский рынок: старт продаж электрокроссоверов G6 и G9 в 2026
Китайский бренд XPeng официально объявил о выходе на российский рынок с моделями G6 и G9. Особое внимание уделено интеграции сервисов Яндекса и новым возможностям для водителей. Читать далее
-
30.07.2026, 17:33
Audi Q9: новый внедорожник с рекордными габаритами и технологиями
Audi представила Q9 - самую крупную и технологичную модель в своей истории. Новинка ориентирована на рынок США и обещает изменить расстановку сил среди премиальных внедорожников. Какие особенности отличают Q9 от конкурентов, что ждет покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что старт продаж уже объявлен, а цены удивили даже специалистов.Читать далее
-
30.07.2026, 17:14
Пятиместный Zeekr 9X вышел на рынок: стартовая цена выше, чем у трехрядной версии
Zeekr представил обновленный кроссовер 9X с пятью местами и расширенным пространством для пассажиров второго ряда. Новинка сразу получила богатое оснащение и стартует по цене выше, чем трехрядная версия, что вызывает вопросы у покупателей. Какие особенности отличают эту модель и почему производитель сделал ставку на комфорт - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что в сегменте премиальных кроссоверов такие решения встречаются нечасто.Читать далее
-
30.07.2026, 16:35
GAC представила новый суббренд Ray: когда ждать автомобили в России
Китайский автогигант GAC вывел на рынок новый суббренд Ray и показал первую модель, но судьба этих машин в России пока под вопросом. Мало кто знает, что интерес к новинке уже высок, а детали о возможных поставках держатся в секрете. Что известно о Ray 7, какие технологии внедрены и почему российские дилеры внимательно следят за ситуацией - объясняем подробно. От 5,99 млн рублей: как меняется рынок электрокаров и что это значит для покупателей.Читать далее
-
30.07.2026, 16:31
Hyundai представил новый электрокроссовер для Индонезии: что известно о Neira
Премьера Hyundai Neira в Индонезии вызвала интерес не только у местных автолюбителей, но и у российских экспертов. Семиместный электрокроссовер обещает стать доступным и практичным решением для семейных поездок. Какие особенности скрывает новинка, почему ее сравнивают с Kia Carens Clavis и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Читать далее
-
30.07.2026, 16:19
Турэндуро для разного роста: какие модели подойдут высоким и невысоким райдерам
Современные турэндуро часто оказываются слишком высокими для некоторых мотоциклистов. В этом обзоре - подборка моделей, которые учитывают рост водителя, раскрывают их технические особенности и нюансы эксплуатации. Актуально для тех, кто ищет универсальный байк для путешествий.Читать далее
-
30.07.2026, 16:16
Mini готовит внедорожный Countryman: испытания в США и новые возможности
Mini выходит на финишную прямую с новым Countryman для бездорожья: финальные тесты в США, камуфляжные фото и неожиданные детали конструкции. Что ждет поклонников марки, какие изменения заметны уже сейчас и почему премьера этой осенью может стать поворотной для сегмента кроссоверов - объясняем, что важно знать.Читать далее
-
30.07.2026, 15:43
BYD Seal 06 2027: лидар на крыше, новые моторы и обновленный дизайн
BYD Seal 06 2027 выходит на рынок с заметными изменениями: упрощенная передняя часть, модернизированные задние фонари и появление лидара для автономного управления. Электроверсия стала мощнее, а гибрид сохранил прежние характеристики. Эти обновления могут повлиять на расстановку сил среди китайских седанов.Читать далее