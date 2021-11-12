12 ноября 2021, 17:45
Все автомобили Haval в России получат новую приятную опцию
Российский офис Haval анонсировал изменения в комплектациях своих автомобилей. Теперь владельцы смогут оставаться на связи со своей машиной, управлять ее функциями на расстоянии, прокладывать оптимальные маршруты и оперативно узнавать о пробках.
Дарья Климова Фото: Haval
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Фото: Haval
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Фото: Haval
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Фото: Haval
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Фото: Haval
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Кроме того, на всех моделях Haval, оснащенных медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, теперь доступны приложения Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор. Водители прямо на тачскрине автомобиля смогут строить оптимальные маршруты с учётом пробок, находить адрес или организацию, получать предупреждения о приближении к дорожным камерам.
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12.11.2021, 18:21
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12.11.2021, 17:15
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