Российские и азиатские партнеры запускают простаивающие заводы — что изменится на рынке?

29 декабря 2025, 10:46
Все бывшие иностранные автозаводы в России заработают до лета 2026 года
Все бывшие иностранные автозаводы в России заработают до лета 2026 года
В России готовят масштабный запуск простаивающих автозаводов. Власти обещают перезапустить все площадки к лету 2026 года. Подробности о новых владельцах и планах по увеличению производства. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.
В ближайшие полтора года в России планируют полностью восстановить работу всех автозаводов, которые ранее принадлежали иностранным компаниям. По информации Autonews, соответствующее заявление сделал первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что на каждом из этих предприятий уже появились новые владельцы из России, а также партнеры из стран Юго-Восточной Азии.
Сейчас, по словам чиновника, большая часть бывших иностранных производственных площадок уже начала выпускать автомобили. Оставшиеся заводы должны возобновить работу до лета 2026 года. Такой подход, по мнению властей, позволит не только сохранить рабочие места, но и увеличить объемы выпуска машин на внутренний рынок.
Власти рассчитывают, что эти меры помогут российскому авторынку выйти на новый уровень. В долгосрочной перспективе планируется довести ежегодные продажи автомобилей до 2,5 миллиона штук к 2030 году. При этом производственные мощности, по оценкам экспертов, способны обеспечить выпуск до 3 миллионов машин в год.
Мантуров подчеркнул, что сейчас стратегия развития отрасли строится с учетом консервативных прогнозов. Однако в правительстве надеются, что спрос на автомобили и покупательская способность россиян будут расти, что позволит приблизиться к прежним рекордным показателям.
Таким образом, в ближайшие годы российский автопром ждет масштабная трансформация. На смену западным брендам приходят новые игроки, а партнерство с компаниями из Азии становится ключевым фактором для восстановления производства. Как изменится ассортимент и качество автомобилей, покажет время, но уже сейчас ясно: рынок готовится к серьезным переменам.
Похожие материалы
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 11:33
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.Читать далее
-
29.12.2025, 10:29
В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий
В Шушарах началось производство отечественных грузовиков БАЗ 6х6. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 машин в год. В 2026 году планируется собрать 600 автомобилей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:02
В России до сих пор ездят 3 миллиона советских машин и автобусов
В стране все еще зарегистрированы миллионы советских авто. Их доля в парке удивляет. Какие типы транспорта держатся дольше всех? Эксперты раскрыли неожиданные детали.Читать далее
-
29.12.2025, 09:25
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
29.12.2025, 09:10
Лучшие автомобили Mercedes-Benz эпохи Гордена Вагенера - как изменился дизайн марки
Горден Вагенер завершает почти 30-летний путь в Mercedes-Benz. Его уход ознаменует новую эру для дизайна бренда. Кто сменит легендарного главного дизайнера? Какие автомобили стали символами его эпохи? Вспоминаем самые яркие работы Вагенера и интригуем будущими переменами.Читать далее
-
29.12.2025, 08:39
Ford готовит новое поколение Puma с угловатым дизайном и намеками на Bronco Sport
Ford меняет стратегию в Европе и готовит обновление Puma. Новый кроссовер станет заметно угловатее и получит свежий облик. Компания отказывается от прежних платформ и делает ставку на сотрудничество с Renault. Ожидается, что новинка удивит поклонников необычным дизайном и новыми технологиями.Читать далее
