Российские и азиатские партнеры запускают простаивающие заводы — что изменится на рынке?

Все бывшие иностранные автозаводы в России заработают до лета 2026 года

В России готовят масштабный запуск простаивающих автозаводов. Власти обещают перезапустить все площадки к лету 2026 года. Подробности о новых владельцах и планах по увеличению производства. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.

В ближайшие полтора года в России планируют полностью восстановить работу всех автозаводов, которые ранее принадлежали иностранным компаниям. По информации Autonews, соответствующее заявление сделал первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что на каждом из этих предприятий уже появились новые владельцы из России, а также партнеры из стран Юго-Восточной Азии.

Сейчас, по словам чиновника, большая часть бывших иностранных производственных площадок уже начала выпускать автомобили. Оставшиеся заводы должны возобновить работу до лета 2026 года. Такой подход, по мнению властей, позволит не только сохранить рабочие места, но и увеличить объемы выпуска машин на внутренний рынок.

Власти рассчитывают, что эти меры помогут российскому авторынку выйти на новый уровень. В долгосрочной перспективе планируется довести ежегодные продажи автомобилей до 2,5 миллиона штук к 2030 году. При этом производственные мощности, по оценкам экспертов, способны обеспечить выпуск до 3 миллионов машин в год.

Мантуров подчеркнул, что сейчас стратегия развития отрасли строится с учетом консервативных прогнозов. Однако в правительстве надеются, что спрос на автомобили и покупательская способность россиян будут расти, что позволит приблизиться к прежним рекордным показателям.

Таким образом, в ближайшие годы российский автопром ждет масштабная трансформация. На смену западным брендам приходят новые игроки, а партнерство с компаниями из Азии становится ключевым фактором для восстановления производства. Как изменится ассортимент и качество автомобилей, покажет время, но уже сейчас ясно: рынок готовится к серьезным переменам.