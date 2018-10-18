18 октября 2018, 14:47

Все, что нужно знать женщине о мытье машины

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В межсезонье примета «Помыла машину – к дождю» сбывается, к несчастью, довольно часто. Однако посещать автомойки все равно необходимо регулярно, даже если за окном слякоть.
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Все, что нужно знать женщине о мытье машины

Как часто мыть машину?

Типичная ситуация поздней осенью, зимой, ранней весной: выезжаешь с мойки на чистой машине, а к дому подъезжаешь уже на грязной. Такое обстоятельство может вызвать досаду и отбить желание посещать автомойку, как минимум, до поздней весны. Правда, ваш автомобиль за это не скажет вам спасибо.  А все потому, что игнорировать мытье машины – вредно.

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Во-первых, это вредно для вас, как для водительниц. Грязь и жижа, засыхая на стеклах и зеркалах, ухудшает обзор.  Во-вторых, с грязью на кузове оседают и всевозможные химически активные вещества, особенно когда дорогу начинают посыпать реагентами. Если на лакокрасочном покрытии есть дефекты, то химия может добраться и непосредственно до металла.

С другой стороны, слишком частое посещение автомойки тоже бессмысленно. В межсезонье кузов автомобиля все равно будет грязным, а ежедневные помывки дурно скажутся на вашем бюджете. Оптимально мыть машину осенью раз в две недели. Ну, а генеральную уборку салона проводить хотя бы раз в месяц.

Как правильно это делать?

Чтобы отдельные внутренние части автомобиля не замерзли, перед началом помывки рекомендуется прогреть машину. Сама же процедура мытья должна осуществляться посредством струи проточной воды температуры 40-50 градусов. Убедитесь, что на мойке, где «купается» ваша машина, не используют слишком холодную воду (от 0 до 10 градусов). Такая вода не только не смывает грязь и налет с автомобиля, но и может попасть внутрь него, причиняя вред важным механическим частям. Кроме того, коррозийные процессы металла протекают аккурат при сильном холоде. Наконец, в слишком холодной воде могут быть частички льда, которые при растирании по кузову могут оставить мелкие царапины. А там и до коррозии рукой подать.

Слишком горячая вода тоже способна повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, от высоких температур оно попросту может потрескаться. Особенно это касается машин, которые были покрашены сравнительно недавно.

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Также не следует мыть машину при температуре воздуха ниже 10 градусов по Цельсию. Вообще эксперты рекомендуют в большие морозы оставлять автомобиль в гараже или на крытой парковке. Если же есть необходимость посетить мойку в морозную погоду, следуйте простым правилам. Приезжать на процедуру нужно минут за 15-30, чтобы кузов успел прогреться. После помывки тщательно просушите авто, дабы дверные проемы, замки и другие элементы не застыли.

Не следует заглушать мотор во время мойки, чтобы автомобиль был прогретым. Это ускорит высыхание влаги, которая может остаться в труднодоступных местах и предотвратит ее замерзание. Если вы пользуетесь бесконтактными мойками, не направляйте напор воды на края дверей, капота, багажника. Мыть автомобиль необходимо сверху вниз – от крыши и до порогов. И, наконец, осуществлять процедуру лучше перед поездкой – в этом случае естественная вентиляция ускорит процесс высыхание влаги.

И главное правило – не пренебрегайте автомобильной косметикой. На машине, которая периодически обрабатывается защитными составами, грязь будет хуже удерживаться и легче смываться.

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Где «помыться»?

Сегодня на рынке автомоек – сотни вариантов, куда вы можете приехать и привести в порядок свой автомобиль. Но условно все мойки можно разделить на два типа: стационарные и бесконтактные. В первом случае за вас всю грязную работу сделает мойщик, однако обойдется такая услуга в несколько раз дороже, чем на мойке самообслуживания. Но даже за высокую цену вам не всегда могут качественно оказать услугу. Поэтому перед выбором места помывки внимательно изучите отзывы автомобилистов. Еще лучше, если конкретную автомойку вам порекомендуют знакомые.

Если вы предпочитаете приводить внешний вид машины в порядок самостоятельно, делайте это исключительно на организованных мойках. Во-первых, там есть необходимое оборудование для совершения процедуры. А во-вторых, в большинстве городов мыть машины во дворах и на улицах запрещено и наказывается штрафом в размере 3-5 тыс. рублей. Мыть автомобили рядом с водоемами или в природоохранных зонах запрещено на территории всей России. Помните, что даже если уехать за город подольше от жилой зоны и сельскохозяйственных земель, нет гарантии, что при мытье машины не будет нарушен закон. И мойка в таком случае выйдет в кругленькую сумму.

По собственной информации 110km.ru
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Все, что нужно знать женщине о мытье машины
Как часто мыть машину?Типичная ситуация поздней осенью, зимой, ранней весной: выезжаешь с мойки на чистой машине, а к дому подъезжаешь уже на грязной. Такое обстоятельство может вызвать досаду и отбить желание посещать автомойку, как минимум, до поздней весны. Правда, ваш автомобиль за это не скажет вам спасибо.  А все потому, что игнорировать мытье машины – вредно. {{material_124511}}Во-первых, это вредно для вас, как для водительниц. Грязь и жижа, засыхая на стеклах и зеркалах, ухудшает обзор.  Во-вторых, с грязью на кузове оседают и всевозможные химически активные вещества, особенно когда дорогу начинают посыпать реагентами. Если на лакокрасочном покрытии есть дефекты, то химия может добраться и непосредственно до металла. С другой стороны, слишком частое посещение автомойки тоже бессмысленно. В межсезонье кузов автомобиля все равно будет грязным, а ежедневные помывки дурно скажутся на вашем бюджете. Оптимально мыть машину осенью раз в две недели. Ну, а генеральную уборку салона проводить хотя бы раз в месяц.Как правильно это делать?Чтобы отдельные внутренние части автомобиля не замерзли, перед началом помывки рекомендуется прогреть машину. Сама же процедура мытья должна осуществляться посредством струи проточной воды температуры 40-50 градусов. Убедитесь, что на мойке, где «купается» ваша машина, не используют слишком холодную воду (от 0 до 10 градусов). Такая вода не только не смывает грязь и налет с автомобиля, но и может попасть внутрь него, причиняя вред важным механическим частям. Кроме того, коррозийные процессы металла протекают аккурат при сильном холоде. Наконец, в слишком холодной воде могут быть частички льда, которые при растирании по кузову могут оставить мелкие царапины. А там и до коррозии рукой подать.Слишком горячая вода тоже способна повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, от высоких температур оно попросту может потрескаться. Особенно это касается машин, которые были покрашены сравнительно недавно.{{material_124451}} Также не следует мыть машину при температуре воздуха ниже 10 градусов по Цельсию. Вообще эксперты рекомендуют в большие морозы оставлять автомобиль в гараже или на крытой парковке. Если же есть необходимость посетить мойку в морозную погоду, следуйте простым правилам. Приезжать на процедуру нужно минут за 15-30, чтобы кузов успел прогреться. После помывки тщательно просушите авто, дабы дверные проемы, замки и другие элементы не застыли. Не следует заглушать мотор во время мойки, чтобы автомобиль был прогретым. Это ускорит высыхание влаги, которая может остаться в труднодоступных местах и предотвратит ее замерзание. Если вы пользуетесь бесконтактными мойками, не направляйте напор воды на края дверей, капота, багажника. Мыть автомобиль необходимо сверху вниз – от крыши и до порогов. И, наконец, осуществлять процедуру лучше перед поездкой – в этом случае естественная вентиляция ускорит процесс высыхание влаги. И главное правило – не пренебрегайте автомобильной косметикой. На машине, которая периодически обрабатывается защитными составами, грязь будет хуже удерживаться и легче смываться. {{material_124105}}Где «помыться»?Сегодня на рынке автомоек – сотни вариантов, куда вы можете приехать и привести в порядок свой автомобиль. Но условно все мойки можно разделить на два типа: стационарные и бесконтактные. В первом случае за вас всю грязную работу сделает мойщик, однако обойдется такая услуга в несколько раз дороже, чем на мойке самообслуживания. Но даже за высокую цену вам не всегда могут качественно оказать услугу. Поэтому перед выбором места помывки внимательно изучите отзывы автомобилистов. Еще лучше, если конкретную автомойку вам порекомендуют знакомые.Если вы предпочитаете приводить внешний вид машины в порядок самостоятельно, делайте это исключительно на организованных мойках. Во-первых, там есть необходимое оборудование для совершения процедуры. А во-вторых, в большинстве городов мыть машины во дворах и на улицах запрещено и наказывается штрафом в размере 3-5 тыс. рублей. Мыть автомобили рядом с водоемами или в природоохранных зонах запрещено на территории всей России. Помните, что даже если уехать за город подольше от жилой зоны и сельскохозяйственных земель, нет гарантии, что при мытье машины не будет нарушен закон. И мойка в таком случае выйдет в кругленькую сумму.
2018-10-18
Автор: Арина Милая
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