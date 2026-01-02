Сравнение кроссоверов BelGee X50 и X70: какие опции удивят в новых моделях и что выбрать

2 января 2026, 19:44
Сравнение BelGee X50 и X70 для России: какую модель лучше выбрать в 2026 году
Сравнение BelGee X50 и X70 для России: какую модель лучше выбрать в 2026 году
BelGee X50 и X70 появились в России недавно. Модели уже вызвали интерес у автолюбителей. В статье - разбор комплектаций, технических особенностей и неожиданных опций. Узнайте, чем отличаются версии и что предлагают дилеры.
Летом 2024 года на российском рынке дебютировал бренд BelGee - совместный проект Китая и Беларуси. Сначала в продаже появился компактный кроссовер X50, а затем к нему присоединился более крупный X70. Оба автомобиля быстро нашли свою аудиторию, а дилерская сеть разрослась по всей стране.
BelGee X50: компактный кроссовер с характером
Младшая модель X50 - это типичный представитель класса B-SUV, но с заметным акцентом на молодежную аудиторию. Габариты - 4330 x 1800 x 1609 мм, клиренс 180 мм, колесная база 2600 мм. Машина отлично подходит для города, но не пасует и на проселке. В России X50 продается в трех комплектациях: Active, Style и Prestige. Цветовая палитра - пять оттенков, от классического белого до ярко-красного.
Под капотом - только один вариант: 1,5-литровый турбомотор (150 л. с., 255 Н·м), работающий в паре с роботизированной коробкой передач. Привод исключительно передний. Разгон до сотни - 8,4 секунды, расход топлива в смешанном цикле - 6,4 литра на 100 км. Для B-SUV это весьма достойные показатели.
В базовой версии Active уже есть светодиодные ДХО, окрашенные в цвет кузова зеркала, элементы «под карбон» и 17-дюймовые диски. Средняя Style отличается панорамной крышей, 18-дюймовыми колесами и дополнительной подсветкой. Топовая Prestige - это уже красные суппорты, светодиодная оптика, ткань с экокожей в салоне и даже автоматическая парковка. По безопасности X50 не уступает конкурентам: стабилизация, подушки, сигнализация, а в старших версиях - боковые подушки и контроль слепых зон.
BelGee X70: простор и полный привод
Второй кроссовер BelGee - X70 - заметно крупнее: 4544 x 1831 x 1713 мм, база 2670 мм. Внутри просторно, багажник вместительный, а для семейных поездок - самое то. Главное отличие от X50 - наличие полноприводных версий. В России X70 доступен в пяти комплектациях: Active и Style с передним приводом, Style, Prestige и Prestige+ - с полным.
В моноприводных версиях стоит тот же 1,5-литровый мотор на 150 л. с. (АКПП 6AT), а в полноприводных - 1,5 л, но уже 177 л. с. и роботизированная трансмиссия (7DCT). Разгон до 100 км/ч - 11 секунд у переднеприводного варианта и 9,9 секунды у полноприводного. Расход топлива - от 6,8 до 7,4 литра на 100 км. Интересно, что полноприводная версия оказалась экономичнее благодаря рекуперации.
Комплектации X70 различаются не только приводом, но и оснащением. В базе - 17-дюймовые диски, галогеновые фары, минимум декоративных элементов. В старших версиях - 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, панорамная крыша, антенна «акулий плавник». Внутри - от пластика в базовой до ткани и ковролина в топе. Везде есть мультируль, экокожа на дверях, охлаждаемый подлокотник и светодиодные лампы для чтения.
Безопасность и комфорт: на что обратить внимание
Обе модели оснащены современными системами безопасности: фронтальные и боковые подушки, стабилизация, иммобилайзер, Isofix, «детский замок». В топовых X70 - автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе, распознавание знаков. По части комфорта X70 выделяется двухзонным климат-контролем, цифровой приборкой, мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном, шестью динамиками, камерой заднего вида, круиз-контролем и дистанционным запуском двигателя. В топе - круговой обзор, восемь датчиков парковки, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка и датчик дождя.
BelGee X50 и X70 - это не просто очередные «китайцы» на рынке. Они адаптированы для российских условий: антикоррозийная обработка, оцинкованные детали, продуманная эргономика.
Похожие материалы Белджи
-
02.01.2026, 05:53
Сравнение Bestune T77 и Belgee X50: какой кроссовер выбрать в 2026 году
Bestune T77 и Belgee X50 - два кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Оба автомобиля имеют свои сильные и слабые стороны. Итоги оказались неожиданными. Какой из них подойдет именно вам - решать только после теста.Читать далее
-
02.01.2026, 05:11
Сколько реально стоит владеть Belgee X70: все расходы за три года эксплуатации
Владельцы кроссовера Belgee X70 сталкиваются с неожиданными расходами. За три года сумма затрат может удивить даже опытных автолюбителей. Подсчитаны все траты: от страховки до шин. Итоговая цифра заставляет задуматься о выборе автомобиля.Читать далее
-
30.12.2025, 17:34
Belgee X70 глазами владельцев и экспертов: плюсы, минусы и нюансы эксплуатации
Белорусский кроссовер Belgee X70 вызывает интерес у российских водителей. В материале собраны реальные плюсы и минусы модели. Эксперты делятся впечатлениями от тестов и эксплуатации. Подробности о комфорте, надежности и оснащении. Читайте, чтобы узнать, подходит ли X70 для вас.Читать далее
-
23.12.2025, 10:07
Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2
Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.Читать далее
-
18.12.2025, 08:46
Топ-12 доступных автомобилей с классическим автоматом в России в 2025 году
В 2025 году выбор машин с классическим автоматом стал ограничен. Мы собрали список самых доступных моделей. Узнайте, какие автомобили еще можно найти на рынке. Некоторые цены могут удивить даже опытных водителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 10:51
Пять лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей по версии автоэксперта Ковалева
Эксперт выделил пять кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей. В подборке есть как популярные, так и менее известные модели. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого автомобиля. Некоторые решения могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
16.12.2025, 10:39
Сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5 за 3 млн рублей
Три кроссовера стоимостью около 3 млн рублей встретились в большом сравнении. Белорусский Belgee X70, Changan Uni-S и Jetta VS5 из Китая. Какой из них оказался самым интересным и выгодным? Неожиданные нюансы и разница в деталях.Читать далее
-
12.12.2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.Читать далее
-
11.12.2025, 16:29
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Российский авторынок преподнес сюрпризы. Некоторые кроссоверы показали резкий рост. Их популярность стремительно набирает обороты. Успех моделей оказался неожиданным. Разбираемся в причинах такого спроса.Читать далее
-
10.12.2025, 11:25
Белорусский Geely против нового китайского - какой кроссовер выбрать в 2025 году
Выбираете новый кроссовер? Есть два интересных варианта. Один из Беларуси. Другой прямо из Китая. Они похожи, но очень разные. Разбираемся в деталях и ценах. Поможем сделать правильный выбор.Читать далее
Похожие материалы Белджи
-
02.01.2026, 05:53
Сравнение Bestune T77 и Belgee X50: какой кроссовер выбрать в 2026 году
Bestune T77 и Belgee X50 - два кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Оба автомобиля имеют свои сильные и слабые стороны. Итоги оказались неожиданными. Какой из них подойдет именно вам - решать только после теста.Читать далее
-
02.01.2026, 05:11
Сколько реально стоит владеть Belgee X70: все расходы за три года эксплуатации
Владельцы кроссовера Belgee X70 сталкиваются с неожиданными расходами. За три года сумма затрат может удивить даже опытных автолюбителей. Подсчитаны все траты: от страховки до шин. Итоговая цифра заставляет задуматься о выборе автомобиля.Читать далее
-
30.12.2025, 17:34
Belgee X70 глазами владельцев и экспертов: плюсы, минусы и нюансы эксплуатации
Белорусский кроссовер Belgee X70 вызывает интерес у российских водителей. В материале собраны реальные плюсы и минусы модели. Эксперты делятся впечатлениями от тестов и эксплуатации. Подробности о комфорте, надежности и оснащении. Читайте, чтобы узнать, подходит ли X70 для вас.Читать далее
-
23.12.2025, 10:07
Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2
Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.Читать далее
-
18.12.2025, 08:46
Топ-12 доступных автомобилей с классическим автоматом в России в 2025 году
В 2025 году выбор машин с классическим автоматом стал ограничен. Мы собрали список самых доступных моделей. Узнайте, какие автомобили еще можно найти на рынке. Некоторые цены могут удивить даже опытных водителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 10:51
Пять лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей по версии автоэксперта Ковалева
Эксперт выделил пять кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей. В подборке есть как популярные, так и менее известные модели. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого автомобиля. Некоторые решения могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
16.12.2025, 10:39
Сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5 за 3 млн рублей
Три кроссовера стоимостью около 3 млн рублей встретились в большом сравнении. Белорусский Belgee X70, Changan Uni-S и Jetta VS5 из Китая. Какой из них оказался самым интересным и выгодным? Неожиданные нюансы и разница в деталях.Читать далее
-
12.12.2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.Читать далее
-
11.12.2025, 16:29
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Российский авторынок преподнес сюрпризы. Некоторые кроссоверы показали резкий рост. Их популярность стремительно набирает обороты. Успех моделей оказался неожиданным. Разбираемся в причинах такого спроса.Читать далее
-
10.12.2025, 11:25
Белорусский Geely против нового китайского - какой кроссовер выбрать в 2025 году
Выбираете новый кроссовер? Есть два интересных варианта. Один из Беларуси. Другой прямо из Китая. Они похожи, но очень разные. Разбираемся в деталях и ценах. Поможем сделать правильный выбор.Читать далее