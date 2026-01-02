Сравнение кроссоверов BelGee X50 и X70: какие опции удивят в новых моделях и что выбрать

Сравнение BelGee X50 и X70 для России: какую модель лучше выбрать в 2026 году

BelGee X50 и X70 появились в России недавно. Модели уже вызвали интерес у автолюбителей. В статье - разбор комплектаций, технических особенностей и неожиданных опций. Узнайте, чем отличаются версии и что предлагают дилеры.

Летом 2024 года на российском рынке дебютировал бренд BelGee - совместный проект Китая и Беларуси. Сначала в продаже появился компактный кроссовер X50, а затем к нему присоединился более крупный X70. Оба автомобиля быстро нашли свою аудиторию, а дилерская сеть разрослась по всей стране.

BelGee X50: компактный кроссовер с характером

Младшая модель X50 - это типичный представитель класса B-SUV, но с заметным акцентом на молодежную аудиторию. Габариты - 4330 x 1800 x 1609 мм, клиренс 180 мм, колесная база 2600 мм. Машина отлично подходит для города, но не пасует и на проселке. В России X50 продается в трех комплектациях: Active, Style и Prestige. Цветовая палитра - пять оттенков, от классического белого до ярко-красного.

Под капотом - только один вариант: 1,5-литровый турбомотор (150 л. с., 255 Н·м), работающий в паре с роботизированной коробкой передач. Привод исключительно передний. Разгон до сотни - 8,4 секунды, расход топлива в смешанном цикле - 6,4 литра на 100 км. Для B-SUV это весьма достойные показатели.

В базовой версии Active уже есть светодиодные ДХО, окрашенные в цвет кузова зеркала, элементы «под карбон» и 17-дюймовые диски. Средняя Style отличается панорамной крышей, 18-дюймовыми колесами и дополнительной подсветкой. Топовая Prestige - это уже красные суппорты, светодиодная оптика, ткань с экокожей в салоне и даже автоматическая парковка. По безопасности X50 не уступает конкурентам: стабилизация, подушки, сигнализация, а в старших версиях - боковые подушки и контроль слепых зон.

BelGee X70: простор и полный привод

Второй кроссовер BelGee - X70 - заметно крупнее: 4544 x 1831 x 1713 мм, база 2670 мм. Внутри просторно, багажник вместительный, а для семейных поездок - самое то. Главное отличие от X50 - наличие полноприводных версий. В России X70 доступен в пяти комплектациях: Active и Style с передним приводом, Style, Prestige и Prestige+ - с полным.

В моноприводных версиях стоит тот же 1,5-литровый мотор на 150 л. с. (АКПП 6AT), а в полноприводных - 1,5 л, но уже 177 л. с. и роботизированная трансмиссия (7DCT). Разгон до 100 км/ч - 11 секунд у переднеприводного варианта и 9,9 секунды у полноприводного. Расход топлива - от 6,8 до 7,4 литра на 100 км. Интересно, что полноприводная версия оказалась экономичнее благодаря рекуперации.

Комплектации X70 различаются не только приводом, но и оснащением. В базе - 17-дюймовые диски, галогеновые фары, минимум декоративных элементов. В старших версиях - 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, панорамная крыша, антенна «акулий плавник». Внутри - от пластика в базовой до ткани и ковролина в топе. Везде есть мультируль, экокожа на дверях, охлаждаемый подлокотник и светодиодные лампы для чтения.

Безопасность и комфорт: на что обратить внимание

Обе модели оснащены современными системами безопасности: фронтальные и боковые подушки, стабилизация, иммобилайзер, Isofix, «детский замок». В топовых X70 - автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе, распознавание знаков. По части комфорта X70 выделяется двухзонным климат-контролем, цифровой приборкой, мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном, шестью динамиками, камерой заднего вида, круиз-контролем и дистанционным запуском двигателя. В топе - круговой обзор, восемь датчиков парковки, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка и датчик дождя.

BelGee X50 и X70 - это не просто очередные «китайцы» на рынке. Они адаптированы для российских условий: антикоррозийная обработка, оцинкованные детали, продуманная эргономика.