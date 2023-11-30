«Все, кроме нас»: в ЕАЭС продлены нулевые таможенные пошлины на электрокары
У российских властей другой взгляд на этот вопрос. Некогда существовавшие и у нас нулевые пошлины в 2022 году отменили. Теперь ввозимые в страну электрокары облагаются по ставке 15% от стоимости. Это должно способствовать развитию отечественного производства электрокаров. Правда пока направление находится в зачаточном состоянии. В настоящее время сборка электромобилей налажена только в Липецке (на заводе «Моторинвест» собирают Evolute) и Москве (электрический кроссовер «Москвич 3»). В обоих случаях – это перелицованные китайские модели. Но в 2024 году ожидается запуск в серийное производство электрокаров российской разработки.
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30.11.2023, 07:14
Представлен Duster третьего поколения: дальность хода до 1300 км и двуспальная кровать в салоне
В Европе знакомый россиянам кроссовер Renault Duster продается под брендом Dacia. Накануне компания представила автомобиль третьего поколения. Новинка переехала на новую платформу, обзавелась новыми моторами, а любители путешествий получили возможность установить в салоне двуспальную кровать.Читать далее
-
30.11.2023, 06:46
Названы два нарушения ПДД, за которые водителя не оштрафуют
Далеко не все нарушения правил дорожного движения чреваты внушительными штрафами. За некоторые проступки инспектор ДПС вправе ограничиться предупреждением.Читать далее
-
29.11.2023, 22:19
ГИБДД уже готовит рейды «Зимняя резина»
В сентябре вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Среди прочего он категорически запрещает ездить с 1 декабря до конца календарной зимы на летней резине. Нарушителей будут штрафовать.Читать далее
-
29.11.2023, 15:57
В Пулково до минимума сократят время подачи такси
Администрация петербургского аэропорта Пулково расширяет сотрудничество с агрегатором такси Яндекс Go. После вызова машина будет подана клиенту практически моментально.Читать далее
-
29.11.2023, 15:12
Дилеры начинают принимать предзаказы на очень злой внедорожник: рама, больше 800 «лошадей» и дорожный просвет 326 мм
В салонах российских дилеров Voyah в декабре начнут принимать предварительные заказы на 5-метровый ультрапремиальный внедорожник M-Hero, который сочетает роскошь салона с впечатляющей проходимостью.Читать далее
-
29.11.2023, 13:55
ТОП-3 российских новинок 2024 года, которым не нужен бензин
Российские автопроизводители, следуя за мировой модой на электромобили, активно разрабатывают свои модели. В следующем году ожидается премьера сразу трех электрокаров от разных отечественных брендов.Читать далее
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