«Все, кроме нас»: в ЕАЭС продлены нулевые таможенные пошлины на электрокары

Ранее мы писали ТОП-3 российских новинок 2024 года, которым не нужен бензин Российские автопроизводители, следуя за мировой модой на электромобили, активно разрабатывают свои модели ... Читать далее

Как рассудили в ЕЭК, продление таможенных льгот, вкупе с другими мерами стимулирования спроса на электрокары, будет способствовать росту популярности таких транспортных средств. Льготный порядок импорта электрокаров действует только для граждан, постоянно проживающих в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии, пишут «Известия»

У российских властей другой взгляд на этот вопрос. Некогда существовавшие и у нас нулевые пошлины в 2022 году отменили. Теперь ввозимые в страну электрокары облагаются по ставке 15% от стоимости. Это должно способствовать развитию отечественного производства электрокаров. Правда пока направление находится в зачаточном состоянии. В настоящее время сборка электромобилей налажена только в Липецке (на заводе «Моторинвест» собирают Evolute) и Москве (электрический кроссовер «Москвич 3»). В обоих случаях – это перелицованные китайские модели. Но в 2024 году ожидается запуск в серийное производство электрокаров российской разработки.

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