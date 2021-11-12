Все машины массового сегмента, которые попадают под налог на роскошь в ноябре 2021 года
Минпромторг ежегодно публикует списки моделей, подлежащих повышенному налогообложению. В 2021 году автомобилисты должны уплатить транспортный налог в срок до 1 декабря по спискам, опубликованным в марте нынешнего года. В него уже попали 16 моделей, которые во всем мире роскошными никто не считает, пишет портал Carsweek:
• Mazda CX-9
• Skoda Kodiaq
• Kia Stinger
• Toyota Fortuner
• Toyota Land Cruiser Prado
• Toyota Hilux
• Mitsubishi Pajero Sport
• Toyota Highlander
• Toyota Land Cruiser 200
• Kia K900
• Kia Mohave
• Hyundai Palisade
• Subaru Outback
• Volkswagen Touareg
• Volkswagen Teramont
К счастью, Минпромторг учитывает в расчетах только розничные цены, рекомендованные производителем, а не фактическую сумму с учетом всех навязанных допов, уплаченную за автомобиль в салоне. Это хорошая новость, ведь даже за Volkswagen Polo некоторые особо жадные дилеры сейчас просят больше 2,5 млн рублей. Но если пороговое значение в 3 млн рублей, отделяющее роскошный автомобиль от нероскошного, не изменится, то в 2022 году налоговые уведомления с повышенным транспортным налогом получат еще больше автовладельцев. К числу «новичков» можно отнести, например:
• Kia Carnival
• Kia Sorento
• Hyundai Santa Fe
• Hyundai Tucson
• Haval H9
• Mitsubishi L200
На грани 3 млн рублей балансируют Volkswagen Tiguan и Passat. Еще одна минимальная корректировка цен, и топовые комплектации обеих моделей уверенно перешагнут рубеж. А еще к нам едет большой Nissan Pathfinder нового поколения, который тоже дешево стоить не будет.
- 1 460 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
- 460 000 РKIA Sorento 2014 в Москве
- 900 000 РLexus RX 2017 в Москве
- 440 000 РВИС 2349 2020 в Москве
- 700 000 РKIA ceed 2019 в Москве
- 19 908 000 РLand Rover Range Rover 2021 в Москве
- 6 397 000 РLand Rover Discovery 2020 в Москве
- 1 350 000 РToyota Verso 2015 в Зеленограде
- 6 195 265 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 600 000 РУАЗ 469 1984 в Москве
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