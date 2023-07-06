Все меньше выпускников автошкол сдают экзамен по вождению с первого раза: в МВД назвали главные ошибки

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Как сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос ТАСС , «с 1 марта по 13 июня 2023 года практический экзамен на право управления транспортным средством с первого раза сдали 108 014 кандидатов в водители». За такой же период 2022 года успешно сдавших экзамен с первого раза было на 12,2 тысячи человек больше – 120 197 кандидатов.

Среди наиболее распространенных ошибок назвали: нарушения требования дорожной разметки, пренебрежение указателями поворота, непропуск пешеходов, несоблюдение очередности проезда перекрестков, а также общую неуверенность за рулем. При маневрировании больше всего проблем возникает с параллельной парковкой и заездом в бокс.

Фото: unsplash.com

Напомним, с 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, регламентирующие поездки на электросамокатах, гироскутерах, сегвеях и иных средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Однако, в практический экзамен на права этот раздел не входит. Зато начал действовать полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности, а также в очередной раз скорректировали правила проезда круговых перекрестков: двигающиеся по кругу имеют приоритет, если нет иных указаний на главную дорогу.

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