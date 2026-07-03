Редкие модификации «шестерки» для зарубежных рынков - удивительные детали

3 июля 2026, 11:29
Все необычные экспортные версии ВАЗ-2106: автомат, винил и не только
Все необычные экспортные версии ВАЗ-2106: автомат, винил и не только
Юбилей легендарной модели отмечен новым обзором. В материале - неожиданные факты об истории ВАЗ-2106. Экспортные версии удивляют необычным оснащением. Не пропустите редкие детали и особенности.
В 2026 году ВАЗ-2106 отмечает полувековой юбилей, и этот повод стал для zr.ru отличной возможностью вспомнить, как советский седан удивлял не только отечественных, но и зарубежных автолюбителей. За годы производства «шестерка» не раз меняла облик и оснащение, особенно когда речь заходила об экспортных модификациях.
Первые экземпляры отличались богатой отделкой: хромированные элементы на колесных арках, красные отражатели на задних крыльях и узнаваемая плоская насадка на глушителе. Однако именно экспортные версии стали настоящим полем для экспериментов. Например, немецкий дилер Deutsche Lada создал Lada 1600 LS с дополнительными фарами, коваными дисками ATS и спортивным рулем. В Голландии же пошли еще дальше - там на ВАЗ-2106 устанавливали трехступенчатую автоматическую коробку GM, и такая версия получила название Lada 1600S Automatic.
Для британского рынка была разработана праворульная модификация с индексом 21062. Эти автомобили поступили в продажу в Великобритании с 1978 года и отличались не только расположением руля, но и рядом доработок. Виниловая крыша стала фирменной чертой не только для британских, но и для канадских «шестерок». Канадские версии выделялись массивными бамперами с гидробуферами, а также уникальными передними габаритами, совмещавшими функцию поворотников. Оригинальные подфарники исчезли, а передний фартук стал полностью глухим. Боковые поворотники и задние отражатели также выполняли роль габаритных огней.
В техническом плане канадские автомобили получили систему адсорбции паров топлива, а в салоне появилась индикация непристегнутых ремней безопасности - для конца 1970-х это было весьма необычно. Такие решения подчеркивали стремление соответствовать требованиям зарубежных рынков и сделать модель более привлекательной для иностранных покупателей.
История ВАЗ-2106 - это не только массовое производство, но и множество редких, порой неожиданных модификаций, которые сегодня стали настоящей находкой для коллекционеров. Экспортные версии «шестерки» наглядно показывают, как советский автопром умел адаптироваться к разным странам и запросам, сохраняя при этом узнаваемый стиль и характер модели.
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