АвтоВАЗ удивляет: что ждет рынок в следующем году – сенсации и интриги

Все новинки Лада 2026: Азимут, Веста Спорт, Гранта с вариатором и удлиненный универсал

АвтоВАЗ готовит сразу несколько громких премьер. В 2026 году появятся новые кроссоверы, спортивные версии и долгожданные универсалы. Некоторые модели удивят даже скептиков. Подробности о планах компании уже обсуждают эксперты.

АвтоВАЗ завершил 2025 год с успехами и уже строит амбициозные планы на 2026-й. Российский автогигант не только укрепил позиции на рынке, но и готовит целую россыпь новинок, которые способны изменить расстановку сил в сегменте доступных автомобилей.

Главным событием минувшего года стал старт массового производства Лада Искра. Эта модель быстро вошла в топ-10 самых популярных легковых машин страны, что стало неожиданностью даже для оптимистов. Вслед за выпуском новинки был проведен глубокий рестайлинг внедорожника Нива Тревел, заменив старый мотор 1.7 на более современный 1.8 мощностью 90 л.с. Теперь этот двигатель достанется и классической Ниве Легенда, что обещает добавить ей динамики и надежности.

В 2026 году АвтоВАЗ намерен выпустить около 400 тысяч автомобилей. В центре внимания - абсолютно новый кроссовер Лада Азимут. Его дебют запланирован на вторую половину года, и уже сейчас ясно: модель будет конкурировать с такими бестселлерами, как Haval Jolion и Tenet T4. Ожидается, что ценник на Азимут составит от 2,3 до 2,7 млн ​​рублей. Покупателям предложат две версии: базовую с 1,6-литровым мотором на 120 л.с. и механической коробкой, а также более мощную с 1,8-литровым двигателем (132 л.с.) и вариатором.

Не остается без внимания и спортивная линейка. В 2026 году возвращается Лада Веста Спорт - теперь с форсированным 1,8-литровым мотором на 145 л.с. и шестиступенчатой ​​механикой, разработанной совместно с китайскими инженерами. Веста Спорт будет доступна как в кузове седан, так и в универсале SW, что наверняка порадует поклонников динамичной езды.

Модернизированные двигатели 1.6 (120 л.с.) и 1.8 (132 л.с.) впервые появятся на Азимуте, а затем перекочуют на Весту и Искру. Это решение должно повысить привлекательность моделей и сделать их более конкурентоспособными на рынке.

Классическая Нива Легенда получит новый 8-клапанный двигатель ВАЗ-11184 объемом 1,8 литра. Его мощность составляет 90 л.с., а крутящий момент – 153 Нм. Такой апгрейд заметно улучшит тяговые характеристики, что особенно важно для бездорожья и жестких условий эксплуатации.

Еще одна интрига - удлиненный универсал на базе Лады Гранты. Модель получит увеличенный задний подвес и багажник, который по объему превзойдет даже грузопассажирскую Приору. Ожидается, что новинка будет стоить недорого, чтобы сделать ее доступной для семей и бизнеса.

Не забыли и об автоматической трансмиссии. В 2026 году на рынок выйдет Лада Гранта с вариатором, специально адаптированным под компактные размеры моделями. Это решение должно расширить аудиторию и сделать Гранту еще более универсальной.

По итогам 2025 года АвтоВАЗ реализовал 351 390 новых автомобилей (включая Lada и XCITE), а с конвейера сошло 324 558 машин под маркой Lada. Эти цифры подтверждают: компания уверенно держит курс обновления модельного ряда и не боится экспериментировать.