АвтоВАЗ удивляет: что ждет рынок в следующем году – сенсации и интриги

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 05:19

Все новинки Лада 2026: Азимут, Веста Спорт, Гранта с вариатором и удлиненный универсал

Все новинки Лада 2026: Азимут, Веста Спорт, Гранта с вариатором и удлиненный универсал

АвтоВАЗ удивляет: что ждет рынок в следующем году – сенсации и интриги

Все новинки Лада 2026: Азимут, Веста Спорт, Гранта с вариатором и удлиненный универсал

АвтоВАЗ готовит сразу несколько громких премьер. В 2026 году появятся новые кроссоверы, спортивные версии и долгожданные универсалы. Некоторые модели удивят даже скептиков. Подробности о планах компании уже обсуждают эксперты.

АвтоВАЗ готовит сразу несколько громких премьер. В 2026 году появятся новые кроссоверы, спортивные версии и долгожданные универсалы. Некоторые модели удивят даже скептиков. Подробности о планах компании уже обсуждают эксперты.

АвтоВАЗ завершил 2025 год с успехами и уже строит амбициозные планы на 2026-й. Российский автогигант не только укрепил позиции на рынке, но и готовит целую россыпь новинок, которые способны изменить расстановку сил в сегменте доступных автомобилей.

Главным событием минувшего года стал старт массового производства Лада Искра. Эта модель быстро вошла в топ-10 самых популярных легковых машин страны, что стало неожиданностью даже для оптимистов. Вслед за выпуском новинки был проведен глубокий рестайлинг внедорожника Нива Тревел, заменив старый мотор 1.7 на более современный 1.8 мощностью 90 л.с. Теперь этот двигатель достанется и классической Ниве Легенда, что обещает добавить ей динамики и надежности.

В 2026 году АвтоВАЗ намерен выпустить около 400 тысяч автомобилей. В центре внимания - абсолютно новый кроссовер Лада Азимут. Его дебют запланирован на вторую половину года, и уже сейчас ясно: модель будет конкурировать с такими бестселлерами, как Haval Jolion и Tenet T4. Ожидается, что ценник на Азимут составит от 2,3 до 2,7 млн ​​рублей. Покупателям предложат две версии: базовую с 1,6-литровым мотором на 120 л.с. и механической коробкой, а также более мощную с 1,8-литровым двигателем (132 л.с.) и вариатором.

Не остается без внимания и спортивная линейка. В 2026 году возвращается Лада Веста Спорт - теперь с форсированным 1,8-литровым мотором на 145 л.с. и шестиступенчатой ​​механикой, разработанной совместно с китайскими инженерами. Веста Спорт будет доступна как в кузове седан, так и в универсале SW, что наверняка порадует поклонников динамичной езды.

Модернизированные двигатели 1.6 (120 л.с.) и 1.8 (132 л.с.) впервые появятся на Азимуте, а затем перекочуют на Весту и Искру. Это решение должно повысить привлекательность моделей и сделать их более конкурентоспособными на рынке.

Классическая Нива Легенда получит новый 8-клапанный двигатель ВАЗ-11184 объемом 1,8 литра. Его мощность составляет 90 л.с., а крутящий момент – 153 Нм. Такой апгрейд заметно улучшит тяговые характеристики, что особенно важно для бездорожья и жестких условий эксплуатации.

Еще одна интрига - удлиненный универсал на базе Лады Гранты. Модель получит увеличенный задний подвес и багажник, который по объему превзойдет даже грузопассажирскую Приору. Ожидается, что новинка будет стоить недорого, чтобы сделать ее доступной для семей и бизнеса.

Не забыли и об автоматической трансмиссии. В 2026 году на рынок выйдет Лада Гранта с вариатором, специально адаптированным под компактные размеры моделями. Это решение должно расширить аудиторию и сделать Гранту еще более универсальной.

По итогам 2025 года АвтоВАЗ реализовал 351 390 новых автомобилей (включая Lada и XCITE), а с конвейера сошло 324 558 машин под маркой Lada. Эти цифры подтверждают: компания уверенно держит курс обновления модельного ряда и не боится экспериментировать.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada), Geely, Xcite
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада, Джили, Иксайт

Похожие материалы Лада, Джили, Иксайт

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Тамбов Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться