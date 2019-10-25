25 октября 2019, 00:06
Все о новом Volkswagen Golf
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Фото: Volkswagen
Вчера вечером в Вольфсбурге состоялась одна из самых ожидаемых премьер 2019 года. Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения сочетает узнаваемый дизайн с высокими технологиями и экологически чистыми турбомоторами. Пиковая мощность гибридного Golf GTE достигает 245 сил.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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До официальной премьеры Volkswagen Golf восьмого поколения остаются считанные часы, но интриги по поводу внешности ...Читать далее
В салоне – полностью цифровая 10,25-дюймовая панель приборов и экран медиасистемы диагнональю 8,25 или 10 дюймов. Медиасистема имеет доступ в интернет и поддерживает функцию голосового управления. Селектор КПП превратился в джойстик, а управлять панорамным люком можно при помощи сенсорного слайдера на потолке. В качестве опции доступен проекционный экран, трехзонный «климат», премиальная аудиосистема Harman Kardon, матричные фары головного света и комплекс IQ.Drive (адаптивный «круиз» плюс система удержания в полосе).
В европейскую моторную гамму войдут 8 современных бензиновых и дизельных наддувных агрегатов объемом от 1,0 до 2,0 литров и мощностью от 90 до 150 лошадиных сил. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями. Для дизельной версии 2.0 TDI (150 сил) доступен полный привод 4Motion.
Будут и версии с технологией mild hybrid («мягкий гибрид»), в которых традиционный ДВС дополнен 48-вольтовым электрическим «довеском» в виде стартер-генератора и компактной литий-ионной батареи. Электромотор помогает в первые секунды разгона и экономит топливо при движении по шоссе (до 10% по циклу WLTP). Полноценных гибридных версий – сразу две и обе на основе 1.4 TSI и блока аккумуляторов емкостью 13 кВт-ч. Суммарная отдача Golf eHybrid составляет 204 л.с., у версии Golf GTE пиковая мощность достигает 245 л.с.
Продажи Volkswagen Golf восьмого поколения в Австрии и Германии начнутся в декабре 2019 года, затем новинка появится и в других странах. Новый «Гольф» обязательно привезут в Россию, правда, сроки пока не называются даже приблизительно. Известно лишь, что современные европейские моторы нам не положены. Покупателям предложат знакомые двигатели 1.6 MPI и 1.4 TSI.
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Комментарии пользователей
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А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
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