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25 октября 2019, 00:06

Все о новом Volkswagen Golf

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Фото: Volkswagen
Вчера вечером в Вольфсбурге состоялась одна из самых ожидаемых премьер 2019 года. Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения сочетает узнаваемый дизайн с высокими технологиями и экологически чистыми турбомоторами. Пиковая мощность гибридного Golf GTE достигает 245 сил.
Все о новом Volkswagen Golf

Фото: Volkswagen

Все о новом Volkswagen Golf

Фото: Volkswagen

Все о новом Volkswagen Golf

Фото: Volkswagen

Все о новом Volkswagen Golf

Фото: Volkswagen

Все о новом Volkswagen Golf

Фото: Volkswagen

Все о новом Volkswagen Golf

Фото: Volkswagen

Все о новом Volkswagen Golf

Фото: Volkswagen

Все о новом Volkswagen Golf

Фото: Volkswagen

Все о новом Volkswagen Golf

Фото: Volkswagen

Все о новом Volkswagen Golf
Все о новом Volkswagen Golf
Все о новом Volkswagen Golf
Все о новом Volkswagen Golf
Все о новом Volkswagen Golf
Все о новом Volkswagen Golf
Все о новом Volkswagen Golf
Все о новом Volkswagen Golf
Все о новом Volkswagen Golf
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Дизайн новинки перестал бы секретом еще накануне. Официальные фотографии хорошего качества утекли в Сеть. Поэтому расскажем о технике. В основу Volkswagen Golf восьмого поколения легла доработанная модульная платформа MQB. Незначительно изменились габариты: длина теперь составляет 4 284 мм (+26 мм), ширина – 1 789 мм (0), высота – 1 456 мм (-36 мм), колесная база – 2 636 мм (+16 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления улучшился с 0,29 до 0,275. Трехверные версии канули в Лету, теперь будут выпускать только Golf c пятью дверями.

В салоне – полностью цифровая 10,25-дюймовая панель приборов и экран медиасистемы диагнональю 8,25 или 10 дюймов. Медиасистема имеет доступ в интернет и поддерживает функцию голосового управления. Селектор КПП превратился в джойстик, а управлять панорамным люком можно при помощи сенсорного слайдера на потолке. В качестве опции доступен проекционный экран, трехзонный «климат», премиальная аудиосистема Harman Kardon, матричные фары головного света и комплекс IQ.Drive (адаптивный «круиз» плюс система удержания в полосе).

В европейскую моторную гамму войдут 8 современных бензиновых и дизельных наддувных агрегатов объемом от 1,0 до 2,0 литров и мощностью от 90 до 150 лошадиных сил. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями. Для дизельной версии 2.0 TDI (150 сил) доступен полный привод 4Motion. 

Будут и версии с технологией mild hybrid («мягкий гибрид»), в которых традиционный ДВС дополнен 48-вольтовым электрическим «довеском» в виде стартер-генератора и компактной литий-ионной батареи. Электромотор помогает в первые секунды разгона и экономит топливо при движении по шоссе (до 10% по циклу WLTP). Полноценных гибридных версий – сразу две и обе на основе 1.4 TSI и блока аккумуляторов емкостью 13 кВт-ч. Суммарная отдача Golf eHybrid составляет 204 л.с., у версии Golf GTE пиковая мощность достигает 245 л.с.

Продажи Volkswagen Golf восьмого поколения в Австрии и Германии начнутся в декабре 2019 года, затем новинка появится и в других странах. Новый «Гольф» обязательно привезут в Россию, правда, сроки пока не называются даже приблизительно. Известно лишь, что современные европейские моторы нам не положены. Покупателям предложат знакомые двигатели 1.6 MPI и 1.4 TSI.

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
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Все о новом Volkswagen Golf
{{material_127934}}Дизайн новинки перестал бы секретом еще накануне. Официальные фотографии хорошего качества утекли в Сеть. Поэтому расскажем о технике. В основу Volkswagen Golf восьмого поколения легла доработанная модульная платформа MQB. Незначительно изменились габариты: длина теперь составляет 4 284 мм (+26 мм), ширина – 1 789 мм (0), высота – 1 456 мм (-36 мм), колесная база – 2 636 мм (+16 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления улучшился с 0,29 до 0,275. Трехверные версии канули в Лету, теперь будут выпускать только Golf c пятью дверями.В салоне – полностью цифровая 10,25-дюймовая панель приборов и экран медиасистемы диагнональю 8,25 или 10 дюймов. Медиасистема имеет доступ в интернет и поддерживает функцию голосового управления. Селектор КПП превратился в джойстик, а управлять панорамным люком можно при помощи сенсорного слайдера на потолке. В качестве опции доступен проекционный экран, трехзонный «климат», премиальная аудиосистема Harman Kardon, матричные фары головного света и комплекс IQ.Drive (адаптивный «круиз» плюс система удержания в полосе).В европейскую моторную гамму войдут 8 современных бензиновых и дизельных наддувных агрегатов объемом от 1,0 до 2,0 литров и мощностью от 90 до 150 лошадиных сил. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями. Для дизельной версии 2.0 TDI (150 сил) доступен полный привод 4Motion. Будут и версии с технологией mild hybrid («мягкий гибрид»), в которых традиционный ДВС дополнен 48-вольтовым электрическим «довеском» в виде стартер-генератора и компактной литий-ионной батареи. Электромотор помогает в первые секунды разгона и экономит топливо при движении по шоссе (до 10% по циклу WLTP). Полноценных гибридных версий – сразу две и обе на основе 1.4 TSI и блока аккумуляторов емкостью 13 кВт-ч. Суммарная отдача Golf eHybrid составляет 204 л.с., у версии Golf GTE пиковая мощность достигает 245 л.с.Продажи Volkswagen Golf восьмого поколения в Австрии и Германии начнутся в декабре 2019 года, затем новинка появится и в других странах. Новый «Гольф» обязательно привезут в Россию, правда, сроки пока не называются даже приблизительно. Известно лишь, что современные европейские моторы нам не положены. Покупателям предложат знакомые двигатели 1.6 MPI и 1.4 TSI.
2019-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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