2 апреля 2018, 08:17

Все о том же, насущном. «Хотели покататься», а теперь сядут

Как мы уже информировали, на прошлой неделе депутат Госдумы Олег Нилов предложил убрать из Уголовного Кодекса ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)». Вместо народного «взял покататься» народный избранник предложил привлекать всех угонщиков по 158-й статье «Кража».
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Все о том же, насущном. «Хотели покататься», а теперь сядут

Как говорит Нилов, если угонщики не успевают продать похищенный автомобиль, то их действия зачастую квалифицируются по более мягкой 166-й статье. Получается, что им удается избежать хоть и сурового, но справедливого наказания.

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Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов выступил с инициативой убрать из УК РФ статью ...
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Инициатива, как многим видится, не лишена здравого смысла. Тем более количество угонов в стране как было высоким, так и остается таковым. Портал 110km.ru промониторил полицейскую сводку происшествий в разных регионах РФ и сделал небольшую подборку наиболее интересных случаев «неправомерного завладения автомобилем» за минувшую неделю.

Так, например, в Пятигорске стражи порядка задержали 68-летнего сторожа автостоянки, который, как оказалось, угнал сразу 3 автомобиля все с той же стоянки. Дедуля не был ангелом – в своей жизни он уже имел несчастье отсидеть в местах не столь отдаленных. Помимо машин, говорят полицейские, подозреваемый похитил и комплект автошин с дисками. По данным фактам возбуждено уголовное дело. Сторожу, взявшемуся за старое, грозит до 5 лет колонии.

31 марта в дежурную часть одного из отделов МВД России по Приморскому краю поступило заявление сельского жителя о краже автомобиля. Полицейские выехали на место происшествия и опросили потерпевшего и очевидцев происшествия. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили его Toyota Caldina.

Автомобиль находился в гараже, принадлежащем заявителю. Ворота гаража не имели запорного устройства, а ключи от автомобиля мужчина оставил в замке зажигания. Воспользовавшись этой банальной ситуацией, злоумышленник и угнал праворульную «Тойоту». Вскоре иномарка была обнаружена сгоревшей в 3 км от дома заявителя, на обочине дороги.

Похитителя нашли быстро. Им оказался судимый за аналогичные преступления 20-летний житель того же села. Парень не сопротивлялся и без зазрения совести дал признательные показания, пояснив, что в момент угона был пьян и просто хотел покататься. Машину бросил на обочине, испугавшись возможной погони. Беда в том, что в салоне «Тойоты» у него упала зажженная сигарета, от которой и произошло возгорание. Теперь парню грозит до 5 лет лишения свободы.

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Жаркий сезон традиционно является самым прибыльным и лакомым для угонщиков автомобилей и мелких воришек, которые ...
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28 марта в 7 часов утра на стационарном посту сотрудниками дагестанской полиции для проверки документов была остановлена Lada Priora, которой управлял 56-летний местный житель. По базам данных было сразу установлено, что малолитражка была похищена летом 2017-го. И не где-нибудь, а… в Ямало-Ненецком автономном округе. Естественно, машина находилась в розыске. «Приору» доставили на штрафстоянку, а инициатора розыска уведомили о задержании.

31 марта в пензенский отдел полиции №1 обратилась 56-летняя гражданка. Женщина сообщила, что неизвестные лица с территории строящегося дома похитили автомобиль ГАЗ-3302. «Следаки» быстро приехали на место происшествия и установили причастность к совершению преступления 34-летнего мужчины, уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Похищенную «Газель» он сдал в пункт приема металла. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

А этот случай – родом из Курска. Серого цвета Kia Rio был угнан осенью 2017 года в Белгородской области. Автомобиль оказался одной из 7 корейских иномарок, украденных группой злоумышленников. По версии следствия, трое жителей Курска «поставили дело на поток» - краденые машины отправляли на разборку, а запчасти продавали. После очередного такого преступления курян и задержали с поличным. Для тех, чьи автомобили похитители не успели разобрать, переживания завершились. А вот для обвиняемых главные страсти еще впереди - их дальнейшую судьбу решит суд.

30 марта сотрудники хабаровской ГИБДД решили остановить один из проезжающих автомобилей для проверки документов. Вот только в планы водителя остановка не входила, и он попытался скрыться. Началось преследование, в результате которого фигуранта задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что молодой человек находился в гостях у своего знакомого. После совместного распития спиртных напитков хозяин квартиры уснул, его приятель взял ключи от автомобиля и поехал кататься.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Машину возвратили законному владельцу, а в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Все о том же, насущном. «Хотели покататься», а теперь сядут
Как говорит Нилов, если угонщики не успевают продать похищенный автомобиль, то их действия зачастую квалифицируются по более мягкой 166-й статье. Получается, что им удается избежать хоть и сурового, но справедливого наказания. {{material_122902}} Инициатива, как многим видится, не лишена здравого смысла. Тем более количество угонов в стране как было высоким, так и остается таковым. Портал 110km.ru промониторил полицейскую сводку происшествий в разных регионах РФ и сделал небольшую подборку наиболее интересных случаев «неправомерного завладения автомобилем» за минувшую неделю. Так, например, в Пятигорске стражи порядка задержали 68-летнего сторожа автостоянки, который, как оказалось, угнал сразу 3 автомобиля все с той же стоянки. Дедуля не был ангелом – в своей жизни он уже имел несчастье отсидеть в местах не столь отдаленных. Помимо машин, говорят полицейские, подозреваемый похитил и комплект автошин с дисками. По данным фактам возбуждено уголовное дело. Сторожу, взявшемуся за старое, грозит до 5 лет колонии.31 марта в дежурную часть одного из отделов МВД России по Приморскому краю поступило заявление сельского жителя о краже автомобиля. Полицейские выехали на место происшествия и опросили потерпевшего и очевидцев происшествия. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили его Toyota Caldina.Автомобиль находился в гараже, принадлежащем заявителю. Ворота гаража не имели запорного устройства, а ключи от автомобиля мужчина оставил в замке зажигания. Воспользовавшись этой банальной ситуацией, злоумышленник и угнал праворульную «Тойоту». Вскоре иномарка была обнаружена сгоревшей в 3 км от дома заявителя, на обочине дороги.Похитителя нашли быстро. Им оказался судимый за аналогичные преступления 20-летний житель того же села. Парень не сопротивлялся и без зазрения совести дал признательные показания, пояснив, что в момент угона был пьян и просто хотел покататься. Машину бросил на обочине, испугавшись возможной погони. Беда в том, что в салоне «Тойоты» у него упала зажженная сигарета, от которой и произошло возгорание. Теперь парню грозит до 5 лет лишения свободы.{{material_104859}} 28 марта в 7 часов утра на стационарном посту сотрудниками дагестанской полиции для проверки документов была остановлена Lada Priora, которой управлял 56-летний местный житель. По базам данных было сразу установлено, что малолитражка была похищена летом 2017-го. И не где-нибудь, а… в Ямало-Ненецком автономном округе. Естественно, машина находилась в розыске. «Приору» доставили на штрафстоянку, а инициатора розыска уведомили о задержании.31 марта в пензенский отдел полиции №1 обратилась 56-летняя гражданка. Женщина сообщила, что неизвестные лица с территории строящегося дома похитили автомобиль ГАЗ-3302. «Следаки» быстро приехали на место происшествия и установили причастность к совершению преступления 34-летнего мужчины, уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Похищенную «Газель» он сдал в пункт приема металла. По факту кражи возбуждено уголовное дело.А этот случай – родом из Курска. Серого цвета Kia Rio был угнан осенью 2017 года в Белгородской области. Автомобиль оказался одной из 7 корейских иномарок, украденных группой злоумышленников. По версии следствия, трое жителей Курска «поставили дело на поток» - краденые машины отправляли на разборку, а запчасти продавали. После очередного такого преступления курян и задержали с поличным. Для тех, чьи автомобили похитители не успели разобрать, переживания завершились. А вот для обвиняемых главные страсти еще впереди - их дальнейшую судьбу решит суд.30 марта сотрудники хабаровской ГИБДД решили остановить один из проезжающих автомобилей для проверки документов. Вот только в планы водителя остановка не входила, и он попытался скрыться. Началось преследование, в результате которого фигуранта задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что молодой человек находился в гостях у своего знакомого. После совместного распития спиртных напитков хозяин квартиры уснул, его приятель взял ключи от автомобиля и поехал кататься.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Машину возвратили законному владельцу, а в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
2018-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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