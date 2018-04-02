Все о том же, насущном. «Хотели покататься», а теперь сядут
Как говорит Нилов, если угонщики не успевают продать похищенный автомобиль, то их действия зачастую квалифицируются по более мягкой 166-й статье. Получается, что им удается избежать хоть и сурового, но справедливого наказания.
Так, например, в Пятигорске стражи порядка задержали 68-летнего сторожа автостоянки, который, как оказалось, угнал сразу 3 автомобиля все с той же стоянки. Дедуля не был ангелом – в своей жизни он уже имел несчастье отсидеть в местах не столь отдаленных. Помимо машин, говорят полицейские, подозреваемый похитил и комплект автошин с дисками. По данным фактам возбуждено уголовное дело. Сторожу, взявшемуся за старое, грозит до 5 лет колонии.
31 марта в дежурную часть одного из отделов МВД России по Приморскому краю поступило заявление сельского жителя о краже автомобиля. Полицейские выехали на место происшествия и опросили потерпевшего и очевидцев происшествия. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили его Toyota Caldina.
Автомобиль находился в гараже, принадлежащем заявителю. Ворота гаража не имели запорного устройства, а ключи от автомобиля мужчина оставил в замке зажигания. Воспользовавшись этой банальной ситуацией, злоумышленник и угнал праворульную «Тойоту». Вскоре иномарка была обнаружена сгоревшей в 3 км от дома заявителя, на обочине дороги.
Похитителя нашли быстро. Им оказался судимый за аналогичные преступления 20-летний житель того же села. Парень не сопротивлялся и без зазрения совести дал признательные показания, пояснив, что в момент угона был пьян и просто хотел покататься. Машину бросил на обочине, испугавшись возможной погони. Беда в том, что в салоне «Тойоты» у него упала зажженная сигарета, от которой и произошло возгорание. Теперь парню грозит до 5 лет лишения свободы.
31 марта в пензенский отдел полиции №1 обратилась 56-летняя гражданка. Женщина сообщила, что неизвестные лица с территории строящегося дома похитили автомобиль ГАЗ-3302. «Следаки» быстро приехали на место происшествия и установили причастность к совершению преступления 34-летнего мужчины, уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Похищенную «Газель» он сдал в пункт приема металла. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
А этот случай – родом из Курска. Серого цвета Kia Rio был угнан осенью 2017 года в Белгородской области. Автомобиль оказался одной из 7 корейских иномарок, украденных группой злоумышленников. По версии следствия, трое жителей Курска «поставили дело на поток» - краденые машины отправляли на разборку, а запчасти продавали. После очередного такого преступления курян и задержали с поличным. Для тех, чьи автомобили похитители не успели разобрать, переживания завершились. А вот для обвиняемых главные страсти еще впереди - их дальнейшую судьбу решит суд.
30 марта сотрудники хабаровской ГИБДД решили остановить один из проезжающих автомобилей для проверки документов. Вот только в планы водителя остановка не входила, и он попытался скрыться. Началось преследование, в результате которого фигуранта задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что молодой человек находился в гостях у своего знакомого. После совместного распития спиртных напитков хозяин квартиры уснул, его приятель взял ключи от автомобиля и поехал кататься.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Машину возвратили законному владельцу, а в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное