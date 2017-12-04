4 декабря 2017, 11:14
Все опоры автодорожной части Крымской переправы готовы
Мостостроители завершили сооружение всех опор автодорожной части моста через Керченский пролив. Это 288 опор, из которых 85 – в морской акватории.Следующий этап – завершение сборки пролетов под автодорогу, когда единая нить металлоконструкций соединит все участки объекта.
Первую опору под автодорогу строители сделали в апреле 2016 года, к концу первого года стройки были готовы 200 автодорожных опор, а в 2017-м шла работа над наиболее трудоемкими сооружениями, формирующими основание моста в Крым, – опорами в морской акватории.
Ранее мы писали
Завершен монтаж пролетов автодорожной части Крымского моста на одном из 4 морских участков. «Нить» металлоконструкций ...Читать далее
Мостовое полотно под автодорогу – это нить металлоконструкций протяженностью почти 17 км (дорога на участке сопряжения с керченским берегом идет по насыпи). Их общий вес – более 100 тыс. тонн. На морском участке от тузлинской косы до острова Тузла сборка пролетов велась методом поперечной надвижки, эти работы завершены в ноябре. На участках от острова до фарватера и от фарватера до керченского берега пролеты сооружаются методом продольной надвижки: укрупнение сегментов идет на суше, затем нить продвигается в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов.
Автодорожная часть Крымского моста – это 4 полосы движения. По направлению из Тамани в Керчь нижний слой асфальтобетона уложен на 8 км полотна, верхний – почти на 7 км. По направлению из Керчи в Тамань дорожники выполнили укладку нижнего слоя асфальтобетона на 5 км дороги, верхнего – на 1,6 км. Одновременно строители ведут обустройство водоотводов, локальных очистных сооружений, работают над инженерными сетями.
Читайте по теме
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
Мотоциклы и автомобили будут коммуницировать друг с другом
04.12.2017, 10:01
«Глас народа»: убирают ли снег в Петербурге или к весне сам растает?
02.12.2017, 09:40
Полвека назад система впрыска топлива стала электронной
01.12.2017, 11:01
В Москве презентован новый Lexus LS
29.11.2017, 09:39
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
29.11.2017, 08:57
Читайте по теме
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
Мотоциклы и автомобили будут коммуницировать друг с другом
04.12.2017, 10:01
«Глас народа»: убирают ли снег в Петербурге или к весне сам растает?
02.12.2017, 09:40
Полвека назад система впрыска топлива стала электронной
01.12.2017, 11:01
В Москве презентован новый Lexus LS
29.11.2017, 09:39
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
29.11.2017, 08:57
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Здравствуйте, у меня пежо 206 1,4 HDI Дизель 2001 год. После замены масла и фильтра на след день ехала на работу, громко играла музыка и начала хрипеть правая колонка, после этого машина заглохла и больше не заводилась. на экране где время написано "Eco mod", стартер крутит хорошо, но не схватывает. ...
Здравствуйте, у меня пежо 206 1,4 HDI Дизель 2001 год. После замены масла и фильтра на след день ехала на работу, громко играла музыка и начала хрипеть правая колонка, после этого машина заглохла и больше не заводилась. на экране где время написано "Eco mod", стартер крутит хорошо, но не схватывает. ...
| Кому: юра смотри модулятор тормозов заднего моста и передней оси на них фишки есть может окислились или самим модулятором писец у меня тоже рено прпмиум 2003 г.в
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное