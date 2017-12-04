4 декабря 2017, 11:14

Все опоры автодорожной части Крымской переправы готовы

Мостостроители завершили сооружение всех опор автодорожной части моста через Керченский пролив. Это 288 опор, из которых 85 – в морской акватории.Следующий этап – завершение сборки пролетов под автодорогу, когда единая нить металлоконструкций соединит все участки объекта.
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Все опоры автодорожной части Крымской переправы готовы

Первую опору под автодорогу строители сделали в апреле 2016 года, к концу первого года стройки были готовы 200 автодорожных опор, а в 2017-м шла работа над наиболее трудоемкими сооружениями, формирующими основание моста в Крым, – опорами в морской акватории.

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В основание опор под автодорогу погружено более 3 тыс. свай, в том числе более 2,5 тыс. стальных трубчатых свай, общая длина которых составила более 160 км. Глубина погружения свай составляла в среднем 50 метров от поверхности суши или воды, на одном из участков строительства достигла 88 метров. Для формирования железобетонных сердечников трубосвай, ростверков и тел опор потребовалось в общей сложности более 160 тыс. кубометров бетона.

Мостовое полотно под автодорогу – это нить металлоконструкций протяженностью почти 17 км (дорога на участке сопряжения с керченским берегом идет по насыпи). Их общий вес – более 100 тыс. тонн. На морском участке от тузлинской косы до острова Тузла сборка пролетов велась методом поперечной надвижки, эти работы завершены в ноябре. На участках от острова до фарватера и от фарватера до керченского берега пролеты сооружаются методом продольной надвижки: укрупнение сегментов идет на суше, затем нить продвигается в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов.

Автодорожная часть Крымского моста – это 4 полосы движения. По направлению из Тамани в Керчь нижний слой асфальтобетона уложен на 8 км полотна, верхний – почти на 7 км. По направлению из Керчи в Тамань дорожники выполнили укладку нижнего слоя асфальтобетона на 5 км дороги, верхнего – на 1,6 км. Одновременно строители ведут обустройство водоотводов, локальных очистных сооружений, работают над инженерными сетями.

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Отзывы по теме
Eco mod
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Анна131313
Eco mod
Здравствуйте, у меня пежо 206 1,4 HDI Дизель 2001 год. После замены масла и фильтра на след день ехала на работу, громко играла музыка и начала хрипеть правая колонка, после этого машина заглохла и больше не заводилась. на экране где время написано "Eco mod", стартер крутит хорошо, но не схватывает. ...
Анна131313
Форум Renault Premium
| Кому: юра смотри модулятор тормозов заднего моста и передней оси на них фишки есть может окислились или самим модулятором писец у меня тоже рено прпмиум 2003 г.в
Антон
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Все опоры автодорожной части Крымской переправы готовы
Первую опору под автодорогу строители сделали в апреле 2016 года, к концу первого года стройки были готовы 200 автодорожных опор, а в 2017-м шла работа над наиболее трудоемкими сооружениями, формирующими основание моста в Крым, – опорами в морской акватории.{{material_121791}} В основание опор под автодорогу погружено более 3 тыс. свай, в том числе более 2,5 тыс. стальных трубчатых свай, общая длина которых составила более 160 км. Глубина погружения свай составляла в среднем 50 метров от поверхности суши или воды, на одном из участков строительства достигла 88 метров. Для формирования железобетонных сердечников трубосвай, ростверков и тел опор потребовалось в общей сложности более 160 тыс. кубометров бетона.Мостовое полотно под автодорогу – это нить металлоконструкций протяженностью почти 17 км (дорога на участке сопряжения с керченским берегом идет по насыпи). Их общий вес – более 100 тыс. тонн. На морском участке от тузлинской косы до острова Тузла сборка пролетов велась методом поперечной надвижки, эти работы завершены в ноябре. На участках от острова до фарватера и от фарватера до керченского берега пролеты сооружаются методом продольной надвижки: укрупнение сегментов идет на суше, затем нить продвигается в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов.Автодорожная часть Крымского моста – это 4 полосы движения. По направлению из Тамани в Керчь нижний слой асфальтобетона уложен на 8 км полотна, верхний – почти на 7 км. По направлению из Керчи в Тамань дорожники выполнили укладку нижнего слоя асфальтобетона на 5 км дороги, верхнего – на 1,6 км. Одновременно строители ведут обустройство водоотводов, локальных очистных сооружений, работают над инженерными сетями.
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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