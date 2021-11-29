Все особенности самого дешевого автомобиля в мире: даже стекла были опцией
Модель задумывалась как народный автомобиль для Индии. Какое-то время она действительно неплохо продавалась. Но в 18-м году спрос на неё сильно упал, и производство решили прекратить.
В последний год своего существования базовая версия "Нано" стоила в переводе на российские рубли около 215 тысяч. Да, примерно за 215 тысяч рублей можно было купить новую машину в автосалоне. Правда, по комфорту и безопасности она больше напоминал квадроцикл, чем автомобиль.
Чего в ней не было? Да практически ничего. Кондиционер, музыка, ABS? О чём вы! В стандартное оснащение не входили даже… Стеклянные окна. В базе вместо стёкол поставлялась пластиковая плёнка. Чтобы открыть окно, нужно было просто отвесить её как занавесочку.
Также не присутствовали и резиновые уплотнители дверей. Были, правда, и более дорогие версии. В топе "Нано" стоила уже около 305 тысяч рублей, и музыка с кондиционером в ней таки были. Более того, коробка передач у самой роскошной комплектации была роботизированной.
Понятно, что о плавности хода, шумоизоляции и удобстве посадки здесь не стоит и вспоминать, точно так же как об управляемости и устойчивости. А о безопасности хорошо говорит тот факт, что горловина бензобака и запасное колесо располагаются спереди.
Технические характеристики? Ну… Разгон до 100 км/ч производителем не указывался. Вместо этого предпочли огласить разгон до 60 км/ч: 10 секунд. А по неофициальным данным до сотни машинка разгоняется за 33 секунды. Максимальная скорость – 105 км/ч. Мощность – 35 лошадиных сил. Длина автомобильчика – 3,1 метра.
- 2 650 000 РMercedes GLA-класс 2017 в Москве
- 2 680 000 РMercedes GLA 2017 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 3 254 000 РJaguar E-Pace 2018 в Москве
- 1 470 000 РSkoda Octavia RS 2012 в Москве
- 2 000 000 РVolkswagen Tiguan 2016 в Москве
- 2 160 000 РAudi Q7 2010 в Москве
- 2 510 000 РLand Rover Range Rover 2012 в Москве
- 970 000 РChrysler Voyager 2001 в Москве
- 3 030 000 РKIA Sorento 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий