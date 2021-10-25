Все поколения Toyota Corolla: как менялся этот легендарный автомобиль
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Предлагаем вам проследить всю историю эволюции знаменитой Toyota Corolla от первого до 12 поколения!
Рождение легенды
Первая Corolla сошла с конвейера в 1966 году, это была машина с задним приводом, продававшаяся только в Японии и выпускавшаяся в пяти кузовах: седан, трех- и пятидверный хэчбек, лифтбек и универсал. Машина быстро завоевала сердца автовладельцев, ведь она была очень экономной.
Второе – четвертое поколение: 70-е годы
В 70-е годы модель несколько раз обновлялась. Помимо рестайлинга внешнего вида, машина получила более мощные двигатели. К середине 70-х годов Toyota Corolla получила более округлые очертания кузова, стала тяжелее и оборудовалась ремнями безопасности с преднатяжителями. Правда, только спереди.
В конце 70-х годов машина приобрела уже угловатые черты кузова, а круглые фары сменили прямоугольные. В Королле этого поколения еще использовались двигатели серии К и Т. Машины четвертого поколения стали намного комфортнее, передние и задние сиденья были с особой спинкой и встроенными подголовниками. У Corolla купе появились система кондиционирования, дистанционное открытие багажника и электропривод боковых зеркал.
Пятое поколение: новая эпоха в развитии Toyota Corolla
Обновленная версии Corolla вышла в 1983 году, она значительно отличалась от предыдущих. Во-первых, машина получила передний привод, а во-вторых, поперечное расположение двигателя. При этом бензиновые двигатели шли в трех вариантах: 1,3 л, 1,5 л, 1,6 л, а можно было выбрать вариант с дизелем объемом 1,8 л. Машины комплектовались МКПП или АКПП на выбор, а на внутреннем рынке Японии продавались также машины с АКПП с электронным управлением.
Шестое и седьмое поколение
Впервые появляется Corolla с полным приводом, внешний вид машины начинает уходить от угловатого, который был популярен на протяжении десяти лет.
В июне 1991 года выходит обновленная Toyota Corolla, ставшая тяжелее и шире, кузов окончательно округлился, машина приобрела аэродинамические формы. Почти все машины этого поколения шли уже с инжекторными двигателями.
Восьмое поколение – полная смена дизайна
В 1995 году вышла новая Corolla, в компании решили, что сделают уникальный дизайн для каждого рынка: в Северной Америке, Австралии и Европе машина восьмого поколения отличались внешним видом. Кроме того, за пределами Японии машины выпускались с новым двигателем 1ZZ-FE. Он стал первым в истории Toyota с алюминиевым блоком и головками цилиндров, что позволило восьмому поколению машин стать легче предыдущего.
Девятое – двенадцатое поколение: 2000 годы
Вышедшая в ноябре 2000 года Corolla девятого поколения стала самой популярной версией модели в мире. Модель серии Е120 получила премию «Автомобиль года» по версии журнала What Car, она была настолько популярна, что даже после появления следующих серий (Е140 и Е150), в Китае продолжался выпуск Е120 под названием Corolla ЕХ.
С 2002 года многие покупатели во всем мире жаловались на повышенный расход масла, инженеры компании Toyota решили проблему и уже в 2014 году новая Corolla (одиннадцатого поколения) отличалась весьма разумным потреблением моторного масла.
Corolla серии Е170 стала капельку компактнее, покупатель мог выбрать вариант с полным или передним приводом. Двигатель 1NR-FE объемом 1,3 или 1,5 л шли в комплекте с пятиступенчатой МКПП или бесступенчатой трансмиссией CVT.
В 2013 году Toyota выпустила гибридные версии своей самой продаваемой модели. Машины были оснащены силовой установкой, аналогичной той, что ставилась на Toyota Prius.
Последнее на данный момент двенадцатое поколение вышло в 2018 году. От предыдущего его отличает наличие задней многорычажной подвески даже в базовой комплектации. Машины комплектуются двумя вариантами двигателя: атмосферным двигателем 1ZR-FE объёмом 1,6 л мощностью 122 л. с., либо 1ZR-FAE 1.6 л мощностью 132 л.с. И шестиступенчатой МКПП или вариатором Multidrive S с гидротрансформатором – на выбор.
Toyota Corolla отличает не только экономичность в плане обслуживания, но и долговечность. В сравнении со многими другими машинами, произведенными и купленными одновременно с Corolla, последняя наверняка покажет больший ресурс эксплуатации без поломок. Стабильность и надежность, переходящие из поколения в поколение, наряду с дизайном, который всегда оставался современным, стали причиной того, что Corolla остается одним из самых продаваемых автомобилей в мире.
- 599 000 РToyota Corolla 2006 в Москве
- 1 170 000 РToyota Corolla 2013 в Москве
- 525 000 РToyota Corolla 2006 в Москве
- 350 000 РToyota Corolla 2009 в Москве
- 1 895 000 РToyota Corolla 2019 в Москве
- 1 845 000 РToyota Corolla 2019 в Москве
- 650 000 РToyota Corolla 2011 в Москве
- 1 795 000 РToyota Corolla 2019 в Москве
- 430 000 РToyota Corolla 2003 в Москве
- 1 450 000 РToyota Corolla 2017 в Москве
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