Все секреты американского рынка подержанных автомобилей раскроют на бесплатной онлайн-конференции

Месяц назад, в начале ноября, в США прошла мегаконференция Used Cars Week 2023. Кирилл Ларин и Александр Усольцев побывали на ней, узнали все подробности об американском рынке подержанных автомобилей, последних тенденциях и ноу-хау и готовы поделиться этим с российскими профессионалами авторитейла и просто всеми, кто интересуется автобизнесом.

В рамках онлайн-конференции они обсудят с Олегом Мосеевым кучу инсайтов, которых не найти в открытом доступе. Гостей мероприятия ждут свежие аналитические данные по рынку подержанных автомобилей; топовые стратегии и прогнозы от легенд автомобильной индустрии; апдейты сферы F&I, включая новые финтек-технологии; тренды, которые однажды дойдут и до нас. Участие в мероприятии бесплатное. Достаточно лишь зарегистрировать по ссылке на официальном сайте Автомаркетолога. Конференция стартует 12.12.2023 в 12:00.

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