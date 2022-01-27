Все секреты Т-28: первого массового среднего танка СССР
А что там у британцев?
В 1930 году в Великобританию отправилась советская делегация для закупки новых образцов бронетехники. Образцы планировалось изучить и создать на их основе собственные. Делегаты особенно заинтересовались моделью Vickers Medium Mark III. Это были свежие машины, и выпущено их было всего 6 экземпляров: 3 прототипа и 3 серийных.
Британцы не отказывали Советам, но выдвинули целый ряд условий. В частности, требовалось осуществить закупку строго определённого их количества, плюс приобрести также танки другой модели. Условия эти СССР не устроили, и было решено создавать свой танк на основе информации, полученной во время знакомства с «Виккерсом» в Великобритании.
Через два года появился первый прототип новой боевой машины, ещё несколько месяцев ушло на его доработку после испытаний. Осенью 1932 танк пошёл в серию под именем Т-28.
Производство началось. Но плохо
Однако, оборудование завода, на котором было организовано производство Т-28, плохо подходило для изготовления достаточно современных узлов и деталей танка. К тому же оно было сильно изношенным. Поэтому пришлось модернизировать сам завод. В конечном итоге более-менее стабильный выпуск Т-28 начался только в 1934 году.
И что получилось?
Как и Medium Mark III, Т-28 был трёхбашенным. В главной башне располагалось 76-миллиметровое орудие. Изначально это была пушка КТ-28. Она предназначалась для борьбы с небронированными целями и обладала очень низкой начальной скоростью снаряда и слабым бронепробитием. В дальнейшем на Т-28 ставили орудие Л-10. Бронепробиваемость у Л-10 была лучше, но надёжность – хуже.
Помимо пушки, Т-28 обладал также четырьмя пулемётами ДТ калибром 7,62 мм. Два их них стояло в главной башне, ещё по одному – в малых башнях.
Бронирование машины было фактически противопульным. Толщина лобовой брони танка достигала 30 мм, а бортовой и кормовой – около 20. Масса танка составляла около 25,5 тонн. После начала советско-финской войны стало ясно, что этого недостаточно, и некоторые Т-28 начали оснащать дополнительными бронелистами. Сначала они закрывали только самые уязвимые места, позже экранирование стало полным. Размеры Т-28 имел большие: длина – почти 7,5 метров, ширина – почти 3, высота – около 2,6.
Двигатель сначала хотели использовать дизельный. Но создать нормальный дизель не получилось, и танки стали оснащаться бензиновыми движками мощностью 450 «лошадок». По дороге Т-28 разгонялись до приличных 42 км/ч. Хорошей была и проходимость машины.
Экипаж состоял из 6 человек: наводчик, механик-водитель, радист и по одному пулемётчику в малых башнях. Имелся, разумеется, и командир, причём он же заряжал орудие и вёл огонь из пулемётов главной башни.
Надёжность танка вызывала некоторые вопросы. Особенно это касалось двигателя и трансмиссии. Для своего времени Т-28 был весьма сложной машиной, что не могло не сказываться на надёжности. С течением времени многие недостатки устранили, но не все.
Оценка «Двадцать восьмого»
В целом Т-28 оценивается положительно. По совокупности вооружения, бронезащиты и подвижности он часто называется самым лучшим танком на момент своего появления. С другой стороны, противопульное бронирование было уже недостаточным.
В войне с Финляндией Т-28 проявили себя как неплохие танки поддержки пехоты. Они хорошо двигались по снегу, а высокая боевая мощь позволяла им бороться с различными укреплениями. Проблема отсутствия противоснарядной брони частично решалась экранированием, хотя при этом заметно страдала подвижность машины.
К началу Великой Отечественной войны Т-28 был уже устаревшим, особенно по сравнению с легендарным Т-34. Однако по вооружению он всё ещё превосходил практически все немецкие танки. По защищённости неэкранированный вариант «Двадцать восьмого» уступал только Pz. IV, экранированный же превосходил по этому показателю все танки Панцерваффе. Правда, к этому времени осталось уже не так много боеспособных образцов Т-28. Некоторые экземпляры были захвачены немецкими войсками, но в боях ими практически не использовались.
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