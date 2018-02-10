Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
Чтобы совершать совместные поездки с самыми близкими, вовсе необязательно иметь минивен или даже микроавтобус. Семейный автомобиль должен быть, прежде всего, доступным, надежным и комфортным. Благо, такие на рынке РФ присутствуют. Портал 110km.ru подготовил подборку самых актуальных машин для семейных автомобилистов.
Французский вседорожник по праву можно назвать нашим, отечественным. Впервые в истории выпуск глобальной модели Renault был налажен на российском предприятии в Москве, который стал «материнским заводом» для «Каптюра». Начальный ценник от 894 000 рублей позволяет автомобилю участвовать в государственной программе льготного автокредитования «Семейный автомобиль». Семьи, имеющие двух и более детей до 18 лет, могут приобрести новый легковой автомобиль стоимостью до 1,45 млн рублей в кредит со скидкой 10% по льготной процентной ставке. И никаких сертификатов на материнский капитал и статусов многодетной семьи для этого не потребуется. Конечно, это делает Kaptur популярным среди семьянинов.
Сейчас автомобиль в базовом варианте может оснащаться трансмиссией CVT X-Tronic. Новая коробка передач идет в сочетании с 1,6-литровым двигателем и передним приводом. Согласно статистике, более половины семей выбирают модель с АКПП, большой популярностью также пользуется бесступенчатая трансмиссия CVT X-Tronic (более 30%).
Nissan X-Trail
В салоне может быть установлена панорамная крыша, открывающая широкий обзор. Такая опция, несомненно, развлечет детей во время длительных поездок. Бензиновые двигатели объемом 2 (144 л. с.) и 2,5 литра (171 л. с.), 130-сильный 1,6-литровый дизель отличаются повышенной экономичностью, что также немало важно для семейных людей. Наконец, начальный ценник в 1 294 000 рублей тоже позволяет кроссоверу участвовать в программе льготного автокредитования.
Кстати, на протяжении нескольких месяцев специалисты Nissan разрабатывали пакет, позволяющий четвероногим пассажирам комфортно путешествовать вместе с хозяевами. Грант Ричардс, менеджер по продуктам Nissan GB, убежден, что для многих автовладельцев собака является не только членом семьи, но и отличным компаньоном для поездок. По его мнению, новый опциональный пакет обязательно найдет своих покупателей. К сожалению, в России полезный набор опций недоступен.
Новая генерация корейского бюджетника появилась на российском рынке в феврале прошлого года, и тут же полюбилась семейным автомобилистам. Немудрено, ведь стартовая цена седана составляет 624 900 рублей. Стоимость техобслуживания тоже «не кусается». А в «базе» Solaris имеет вполне себе практичный двигатель 1,4 литра и 6-ступенчатую «механику».
В перечень оснащения за эти деньги входят аудиоподготовка с 4 динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья, которая позволяет с легкостью перевозить даже коляску. Система мониторинга давления в шинах, передние электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля, клиренс 160 мм, 2 розетки на 12В на центральной консоли также присутствуют в начальном исполнении.
Lada Vesta SW
Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым двигателем, выдающим 106 «лошадей» или 1,8-литровым мотором с мощностью 122 л.с. Покупатели смогут выбрать между классической «механикой» и автоматизированной механической коробкой передач.
Но, безусловно, главным преимуществом универсала является пространство внутри салона и вместительное багажное отделение в 480/825 литров. Также производитель отмечает, что модель получила улучшенную шумоизоляцию. Правда, насколько начальная стоимость отечественного универсала в 654 900 рублей является доступной, решает уж каждый для себя сам.
Если в вашем семейном бюджете заложено на покупку автомобиля, как минимум, 3 438 000 рублей, можно смело приглядеться к этому шведскому универсалу повышенной проходимости. Он отличается наличием массивных колесных арок и бампером с защитными накладками. Дорожный просвет V90 Cross Country остается одним из самых высоких в классе – 210 мм, что идеально подходит для загородных поездок. Вдобавок к этому автомобиль является весьма безопасным. В перечень оснащения вошли системы пассивной и активной безопасности, среди которых - функция распознавания пешеходов и животных, система аварийного торможения и система удержания рядности движения.
Модель предлагается с 4 двигателями семейства Drive-E, уже знакомыми поклонникам Volvo по внедорожнику XC90: 2 бензиновыми T5 и T6, и дизельными D4 и D5. Все моторы идут в паре с 8-ступенчатой АКПП и системой полного привода. Для заказа доступна пневмоподвеска, которая устанавливается только на заднюю ось.
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