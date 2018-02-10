10 февраля 2018, 18:08

Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи

Рано или поздно перед автомобилистами встает вопрос: какой же автомобиль является самым практичным? А побуждает их отказаться от прежних спортивных купе или прожорливых внедорожников зачастую не что иное, как семья.
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Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи Renault Kaptur, Nissan X-Trail, Hyundai Solaris, ВАЗ (Lada) Vesta, Volvo V90 Cross Country

Чтобы совершать совместные поездки с самыми близкими, вовсе необязательно иметь минивен или даже микроавтобус. Семейный автомобиль должен быть, прежде всего, доступным, надежным и комфортным. Благо, такие на рынке РФ присутствуют. Портал 110km.ru подготовил подборку самых актуальных машин для семейных автомобилистов.

Renault Kaptur
От 1.6 л, 114 л.с
Новый от 859 000 до 1 149 990 Р
Renault Kaptur

Французский вседорожник по праву можно назвать нашим, отечественным. Впервые в истории выпуск глобальной модели Renault был налажен на российском предприятии в Москве, который стал «материнским заводом» для «Каптюра». Начальный ценник от 894 000 рублей позволяет автомобилю участвовать в государственной программе льготного автокредитования «Семейный автомобиль». Семьи, имеющие двух и более детей до 18 лет, могут приобрести новый легковой автомобиль стоимостью до 1,45 млн рублей в кредит со скидкой 10% по льготной процентной ставке. И никаких сертификатов на материнский капитал и статусов многодетной семьи для этого не потребуется. Конечно, это делает Kaptur популярным среди семьянинов.

Сейчас автомобиль в базовом варианте может оснащаться трансмиссией CVT X-Tronic. Новая коробка передач идет в сочетании с 1,6-литровым двигателем и передним приводом. Согласно статистике, более половины семей выбирают модель с АКПП, большой популярностью также пользуется бесступенчатая трансмиссия CVT X-Tronic (более 30%).

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail
От 1.6 л, 130 л.с
Новый от 1 409 000 до 1 999 000 Р
Еще один «иностранец» с российской пропиской полюбился семейным автомобилистам за свою безопасность. Модель располагает системой «ЭРА-ГЛОНАСС», 6 эйрбэгами, комплексом систем активной безопасности Nissan Safety Shield. Функция старта на подъеме Hill Start Assist и помощи при спуске с горы (для бензиновых модификаций с полным приводом) также входят в список стандартного оборудования.

В салоне может быть установлена панорамная крыша, открывающая широкий обзор. Такая опция, несомненно, развлечет детей во время длительных поездок. Бензиновые двигатели объемом 2 (144 л. с.) и 2,5 литра (171 л. с.), 130-сильный 1,6-литровый дизель отличаются повышенной экономичностью, что также немало важно для семейных людей. Наконец, начальный ценник в 1 294 000 рублей тоже позволяет кроссоверу участвовать в программе льготного автокредитования.

Кстати, на протяжении нескольких месяцев специалисты Nissan разрабатывали пакет, позволяющий четвероногим пассажирам комфортно путешествовать вместе с хозяевами. Грант Ричардс, менеджер по продуктам Nissan GB, убежден, что для многих автовладельцев собака является не только членом семьи, но и отличным компаньоном для поездок. По его мнению, новый опциональный пакет обязательно найдет своих покупателей. К сожалению, в России полезный набор опций недоступен.

Hyundai Solaris
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 599 000 до 899 900 Р
Hyundai Solaris

Новая генерация корейского бюджетника появилась на российском рынке в феврале прошлого года, и тут же полюбилась семейным автомобилистам. Немудрено, ведь стартовая цена седана составляет 624 900 рублей. Стоимость техобслуживания тоже «не кусается». А в «базе» Solaris имеет вполне себе практичный двигатель 1,4 литра и 6-ступенчатую «механику».

В перечень оснащения за эти деньги входят аудиоподготовка с 4 динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья, которая позволяет с легкостью перевозить даже коляску. Система мониторинга давления в шинах, передние электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля, клиренс 160 мм, 2 розетки на 12В на центральной консоли также присутствуют в начальном исполнении.
 
Lada Vesta SW

ВАЗ (Lada) Vesta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 529 000 до 760 000 Р
Конечно, обойтись без универсала некоторым семьям не представляется возможным. Поняв необходимость этой целевой аудитории в доступном и практичном автомобиле, «АвтоВАЗ» вывел на рынок «Весту» в кузове универсал и ее вседорожную Cross-версию. Чтобы угодить всем, производитель подготовил аж 24 варианта комплектаций модели. Начиная с базового исполнения, опциональный список включает кондиционер, трехуровневый обогрев передних кресел, систему электронного контроля устойчивости, противобуксовочную систему, помощника при старте на подъеме, парктроник и аудиосистему с кнопками управления на рулевом колесе. Будущий владелец также сможет пользоваться функциями USB и Bluetooth.

Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым двигателем, выдающим 106 «лошадей» или 1,8-литровым мотором с мощностью 122 л.с. Покупатели смогут выбрать между классической «механикой» и автоматизированной механической коробкой передач.

Но, безусловно, главным преимуществом универсала является пространство внутри салона и вместительное багажное отделение в 480/825 литров. Также производитель отмечает, что модель получила улучшенную шумоизоляцию. Правда, насколько начальная стоимость отечественного универсала в 654 900 рублей является доступной, решает уж каждый для себя сам.

Volvo V90 Cross Country
От 2 л, 190 л.с
Volvo V90 Cross Country

Если в вашем семейном бюджете заложено на покупку автомобиля, как минимум, 3 438 000 рублей, можно смело приглядеться к этому шведскому универсалу повышенной проходимости. Он отличается наличием массивных колесных арок и бампером с защитными накладками. Дорожный просвет V90 Cross Country остается одним из самых высоких в классе – 210 мм, что идеально подходит для загородных поездок. Вдобавок к этому автомобиль является весьма безопасным. В перечень оснащения вошли системы пассивной и активной безопасности, среди которых - функция распознавания пешеходов и животных, система аварийного торможения и система удержания рядности движения.

Модель предлагается с 4 двигателями семейства Drive-E, уже знакомыми поклонникам Volvo по внедорожнику XC90: 2 бензиновыми T5 и T6, и дизельными D4 и D5. Все моторы идут в паре с 8-ступенчатой АКПП и системой полного привода. Для заказа доступна пневмоподвеска, которая устанавливается только на заднюю ось.

Арина Милая
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Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
Чтобы совершать совместные поездки с самыми близкими, вовсе необязательно иметь минивен или даже микроавтобус. Семейный автомобиль должен быть, прежде всего, доступным, надежным и комфортным. Благо, такие на рынке РФ присутствуют. Портал 110km.ru подготовил подборку самых актуальных машин для семейных автомобилистов. {{model_v2_6242}} Renault KapturФранцузский вседорожник по праву можно назвать нашим, отечественным. Впервые в истории выпуск глобальной модели Renault был налажен на российском предприятии в Москве, который стал «материнским заводом» для «Каптюра». Начальный ценник от 894 000 рублей позволяет автомобилю участвовать в государственной программе льготного автокредитования «Семейный автомобиль». Семьи, имеющие двух и более детей до 18 лет, могут приобрести новый легковой автомобиль стоимостью до 1,45 млн рублей в кредит со скидкой 10% по льготной процентной ставке. И никаких сертификатов на материнский капитал и статусов многодетной семьи для этого не потребуется. Конечно, это делает Kaptur популярным среди семьянинов.Сейчас автомобиль в базовом варианте может оснащаться трансмиссией CVT X-Tronic. Новая коробка передач идет в сочетании с 1,6-литровым двигателем и передним приводом. Согласно статистике, более половины семей выбирают модель с АКПП, большой популярностью также пользуется бесступенчатая трансмиссия CVT X-Tronic (более 30%).Nissan X-Trail{{model_v2_960}} Еще один «иностранец» с российской пропиской полюбился семейным автомобилистам за свою безопасность. Модель располагает системой «ЭРА-ГЛОНАСС», 6 эйрбэгами, комплексом систем активной безопасности Nissan Safety Shield. Функция старта на подъеме Hill Start Assist и помощи при спуске с горы (для бензиновых модификаций с полным приводом) также входят в список стандартного оборудования.В салоне может быть установлена панорамная крыша, открывающая широкий обзор. Такая опция, несомненно, развлечет детей во время длительных поездок. Бензиновые двигатели объемом 2 (144 л. с.) и 2,5 литра (171 л. с.), 130-сильный 1,6-литровый дизель отличаются повышенной экономичностью, что также немало важно для семейных людей. Наконец, начальный ценник в 1 294 000 рублей тоже позволяет кроссоверу участвовать в программе льготного автокредитования.Кстати, на протяжении нескольких месяцев специалисты Nissan разрабатывали пакет, позволяющий четвероногим пассажирам комфортно путешествовать вместе с хозяевами. Грант Ричардс, менеджер по продуктам Nissan GB, убежден, что для многих автовладельцев собака является не только членом семьи, но и отличным компаньоном для поездок. По его мнению, новый опциональный пакет обязательно найдет своих покупателей. К сожалению, в России полезный набор опций недоступен.{{model_v2_3004}}Hyundai SolarisНовая генерация корейского бюджетника появилась на российском рынке в феврале прошлого года, и тут же полюбилась семейным автомобилистам. Немудрено, ведь стартовая цена седана составляет 624 900 рублей. Стоимость техобслуживания тоже «не кусается». А в «базе» Solaris имеет вполне себе практичный двигатель 1,4 литра и 6-ступенчатую «механику». В перечень оснащения за эти деньги входят аудиоподготовка с 4 динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья, которая позволяет с легкостью перевозить даже коляску. Система мониторинга давления в шинах, передние электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля, клиренс 160 мм, 2 розетки на 12В на центральной консоли также присутствуют в начальном исполнении.  Lada Vesta SW {{model_v2_6176}} Конечно, обойтись без универсала некоторым семьям не представляется возможным. Поняв необходимость этой целевой аудитории в доступном и практичном автомобиле, «АвтоВАЗ» вывел на рынок «Весту» в кузове универсал и ее вседорожную Cross-версию. Чтобы угодить всем, производитель подготовил аж 24 варианта комплектаций модели. Начиная с базового исполнения, опциональный список включает кондиционер, трехуровневый обогрев передних кресел, систему электронного контроля устойчивости, противобуксовочную систему, помощника при старте на подъеме, парктроник и аудиосистему с кнопками управления на рулевом колесе. Будущий владелец также сможет пользоваться функциями USB и Bluetooth.Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым двигателем, выдающим 106 «лошадей» или 1,8-литровым мотором с мощностью 122 л.с. Покупатели смогут выбрать между классической «механикой» и автоматизированной механической коробкой передач.Но, безусловно, главным преимуществом универсала является пространство внутри салона и вместительное багажное отделение в 480/825 литров. Также производитель отмечает, что модель получила улучшенную шумоизоляцию. Правда, насколько начальная стоимость отечественного универсала в 654 900 рублей является доступной, решает уж каждый для себя сам.{{model_v2_6320}} Volvo V90 Cross CountryЕсли в вашем семейном бюджете заложено на покупку автомобиля, как минимум, 3 438 000 рублей, можно смело приглядеться к этому шведскому универсалу повышенной проходимости. Он отличается наличием массивных колесных арок и бампером с защитными накладками. Дорожный просвет V90 Cross Country остается одним из самых высоких в классе – 210 мм, что идеально подходит для загородных поездок. Вдобавок к этому автомобиль является весьма безопасным. В перечень оснащения вошли системы пассивной и активной безопасности, среди которых - функция распознавания пешеходов и животных, система аварийного торможения и система удержания рядности движения. Модель предлагается с 4 двигателями семейства Drive-E, уже знакомыми поклонникам Volvo по внедорожнику XC90: 2 бензиновыми T5 и T6, и дизельными D4 и D5. Все моторы идут в паре с 8-ступенчатой АКПП и системой полного привода. Для заказа доступна пневмоподвеска, которая устанавливается только на заднюю ось.
2018-02-10
Автор: Арина Милая
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