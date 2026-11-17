Какую полезную систему получат все новые Lada Vesta с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года оснащение LADA Vesta изменится во всех версиях, включая Sport и CNG. В документе АВТОВАЗа указано, что цены и коды комплектаций останутся прежними. Система будет предупреждать водителя о возможном снижении давления.

С 1 января 2027 года оснащение LADA Vesta изменится во всех версиях, включая Sport и CNG. В документе АВТОВАЗа указано, что цены и коды комплектаций останутся прежними. Система будет предупреждать водителя о возможном снижении давления.

Портал Лада.Онлайн получил от представителя дилерской сети LADA слайд из руководства АВТОВАЗа по заказной кампании на январь 2027 года. Документ описывает производственное изменение, запланированное на 1 января 2027 года.

В документе указано, что с 1 января 2027 года iTPMS станет стандартным оснащением всего семейства LADA Vesta. Система предусмотрена для 100% автомобилей семейства, включая седан и универсал, Vesta Sport и Vesta CNG.

При обнаружении возможного снижения давления в колесе на приборной панели появится предупреждение. В документе в качестве примера показано сообщение «Проверьте давление в шинах» с выделением одного из колес.

Система обозначена как iTPMS (indirect Tire Pressure Monitoring System). Это косвенный контроль: отдельные датчики внутри шин не измеряют давление. Электроника анализирует скорость вращения колес по сигналам штатных датчиков ABS/ESC. Когда давление снижается, уменьшается действенный радиус качения шины, и колесо вращается быстрее остальных. По этой разнице система определяет возможную проблему и указывает предполагаемое проблемное колесо.

iTPMS не показывает фактическое давление в барах или килопаскалях. После подкачки или замены колес может потребоваться повторная калибровка системы. Но равномерное снижение давления во всех четырех шинах может остаться незамеченным. В ноябре 2026 года функция уже была доступна в комплектации «Техно»; январский план предусматривает ее распространение на остальные версии, включая Sport и CNG.

Для покупателей ценовая оговорка конкретная: согласно внутреннему документу, внедрение системы не должно изменить цены и коды комплектаций. iTPMS не заявлена как отдельная платная опция. В разборе ноябрьских скидок речь шла об условиях покупки Lada Granta, а документ по Vesta фиксирует отсутствие повышения стоимости из-за iTPMS.