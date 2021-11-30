Все водители делают это: самые распространенные ошибки за рулем
Всегда используйте ручник
Если вы полагаете, что в современных машинах достаточно перевести рычаг переключения передач в режим Р, отключить двигатель и выйти из машины, то заблуждаетесь. Всегда нужно пользоваться ручным тормозом, особенно если у вас тяжелый автомобиль. Не стоит перекладывать всю заботу о фиксации машины на месте на коробку передач. При парковке на небольшом уклоне вы подвергаете ее ненужному напряжению, а если уклон большой – рискуете не найти машину на том же месте.
Держите дистанцию в пробке
Даже если поток машин едва ползет, никогда не приближайтесь к впереди идущей машине больше, чем на 1 метр. Во-первых, если с ней что-то случится, у вас всегда будет достаточно пространства для маневра, чтобы ее объехать. Во-вторых, если машина позади вас будет активно приближаться, у вас будет возможность сдвинуться вперед и избежать удара сзади, особенно актуально это в дождливую погоду.
Не забывайте о тормозах
Выражение «ударить по тормозам» иногда должно восприниматься буквально. В экстренных ситуациях, когда требуется срочно остановить машину, не бойтесь изо всех сил нажимать на педаль тормоза. Современные тормоза и шины способны обеспечить вам почти мгновенную остановку, так что просто позвольте им делать свою работу. И не бойтесь блокировки! Современные машины оснащаются системой ABS, которая не допускает блокировки колес при торможении, и вы сохраните контроль над автомобилем.
Еще лучше, если ваша машина оборудована системой автоматического экстренного торможения. Главное никогда ее не отключать.
Использование кнопок управления на рулевом колесе
Изначально они были созданы именно ради безопасности, а не удобства. Используя рулевые кнопки для управления стереосистемой, например, вы реже отрываете взгляд от дороги и меньше рискуете пропустить опасную ситуацию.
Проверка шин
Это правило многие водители игнорируют, а проверку шин следует проводить каждый месяц. Все, что от вас требуется, проверить на АЗС давление в шинах раз в месяц, и также раз в месяц проверить остаточную глубину рисунка протектора. Для летних шин критичным минимумом будет 1,6 мм, для зимних покрышек – 4 мм.
Громкость на максимум
Временами вы все этим грешим, но исследования, проведенные в Мемориальном университете Ньюфаундленда (Канада), доказали, что существует прямая связь между громкостью музыки в машине и способностью водителя фокусироваться на дороге. Снижение уровня громкости ниже 95дБ повышает концентрацию на 20%.
Движение в слепой зоне
Длительное нахождение в слепой зоне другого водителя на многополосной магистрали может быть опасным, поэтому не стоит в ней задерживаться. Сбавьте скорость, чтобы другой водитель вас заметил, потом, при возможности и необходимости, идите на обгон.
Если ни один из этих вариантов не подходит, т.к. и впереди, и сзади движется поток машин, опытные водители советуют держать руки так, чтобы быстро просигналить впереди идущей машине, сообщив ей о своем существовании и недопустимости перестроения на вашу полосу.
Неправильное положение за рулем
Часто новички слышат от инструктора по вождению, что правильная поза за рулем та, в которой вам удобно. К сожалению, это не так, и чтобы контролировать машину и оставаться в безопасности, вам следует настроить водительское сидение так, чтобы сидеть за рулем правильно.
Если у вас МКПП, то начните со сцепления – выжмите педаль до упора, правильным будет то положение кресла, при котором ваша нога остается слегка согнута. Затем положите руки на рулевое колесо, ваши запястья должны легко касаться верхней части руля, при этом руки должны быть слегка согнуты в локтях. Высота сидения настраивается в соответствии с вашим ростом, но помните, что вы должны иметь хороший обзор во все стороны, а также видеть всю приборную панель. И наконец настройте высоту подголовника так, чтобы его верхний край был на одном уровне с вашей макушкой, в противном случае при столкновении, вы рискуете получить так называемую хлыстовую травму шеи.
Не расслабляйтесь на сельских дорогах
Вы удивитесь, но на загородных дорогах погибает больше людей, чем на городских. Причина в том, что из-за их меньшей загруженности и большей живописности, многие водители расслабляются и начинают смотреть по сторонам, а не прямо перед собой. Обязательно смотрите на дорогу, где бы вы не ехали, никогда не знаешь, что может ждать за поворотом – упавшее дерево, стадо коров или глубокая яма.
«Голландский захват»
Открывая двери левой рукой, многие водители забывают посмотреть на дорогу и убедиться, что там нет помех. В Голландии уже давно входит в экзаменационную часть так называемы Голландский захват, суть в том, что открывать дверь водитель должен всегда только правой рукой (если у вас праворульная машина, то левой). Так вы будете всегда смотреть в сторону и назад, исключая вариант, когда в слепой зоне окажется незамеченным велосипедист, самокатчик или кто-то еще. К тому же считается, что так вы меньше рискуете потерять телефон или кошелек, выпавший из кармана, поскольку с большей вероятностью увидите их, выходя из машины «по-голландски».
- 2 650 000 РMercedes GLA-класс 2017 в Москве
- 2 680 000 РMercedes GLA 2017 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 3 254 000 РJaguar E-Pace 2018 в Москве
- 1 470 000 РSkoda Octavia RS 2012 в Москве
- 2 000 000 РVolkswagen Tiguan 2016 в Москве
- 2 160 000 РAudi Q7 2010 в Москве
- 2 510 000 РLand Rover Range Rover 2012 в Москве
- 970 000 РChrysler Voyager 2001 в Москве
- 3 030 000 РKIA Sorento 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий