19 сентября 2019, 07:51
Вседорожник GAC GS8 готов выйти на российский рынок
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Фото: GAC
Компания GAC сертифицировала в России большой кроссовер GS8. В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), вступающее в силу с 17 сентября 2019 года.
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
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Судя по опубликованному ОТТС, габаритные размеры GAC GS8 следующие: длина – 4 836 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 770 мм, а колесная база – 2 800 мм. Выбора силовых установок не будет. Большой вседорожник предложат с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором (индекс 4B20M1) мощностью 190 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 6-диапазонным «автоматом» Aisin (индекс TF-83SC). Привод – передний или полный. Спереди – независимая подвеска McPherson, сзади – многорычажная. Все тормоза – дисковые.
Кроссовер GAC GS8 имеет 7-местную компоновку салона по формуле 2+3+2. В список стандартного оборудования вошли две подушки безопасности, климатическая система и кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. Дату начала продаж должны объявить в самое ближайшее время. Позднее GAC намерен сертифицировать в России еще две модели: компактный кроссовер GAC GS5 и минивен GAC GM8.
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Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
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