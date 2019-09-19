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19 сентября 2019, 07:51

Вседорожник GAC GS8 готов выйти на российский рынок

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Фото: GAC
Компания GAC сертифицировала в России большой кроссовер GS8. В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), вступающее в силу с 17 сентября 2019 года.
Вседорожник GAC GS8 готов выйти на российский рынок

Фото: GAC

Вседорожник GAC GS8 готов выйти на российский рынок

Фото: GAC

Вседорожник GAC GS8 готов выйти на российский рынок

Фото: GAC

Вседорожник GAC GS8 готов выйти на российский рынок

Фото: GAC

Вседорожник GAC GS8 готов выйти на российский рынок

Фото: GAC

Вседорожник GAC GS8 готов выйти на российский рынок
Вседорожник GAC GS8 готов выйти на российский рынок
Вседорожник GAC GS8 готов выйти на российский рынок
Вседорожник GAC GS8 готов выйти на российский рынок
Вседорожник GAC GS8 готов выйти на российский рынок
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Получение ОТТС не является 100-процентной гарантией появления модели на российском рынке. Например, ОТТС на электрокар Nissan Prius было оформлено еще в 2016 году. Год назад компания получила сертификат на автомобиль второго поколения, но продажи модели так и не начались. В отношении GAC GS8 оптимизма больше. Китайская компания неоднократно говорила о намерении начать продажи. Первоначально старт запланировали на сентябрь 2019 года. Однако реальный запуск состоится немного позже.

Судя по опубликованному ОТТС, габаритные размеры GAC GS8 следующие: длина – 4 836 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 770 мм, а колесная база – 2 800 мм. Выбора силовых установок не будет. Большой вседорожник предложат с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором (индекс 4B20M1) мощностью 190 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 6-диапазонным «автоматом» Aisin (индекс TF-83SC). Привод – передний или полный. Спереди – независимая подвеска McPherson, сзади – многорычажная. Все тормоза – дисковые.

Кроссовер GAC GS8 имеет 7-местную компоновку салона по формуле 2+3+2. В список стандартного оборудования вошли две подушки безопасности, климатическая система и кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. Дату начала продаж должны объявить в самое ближайшее время. Позднее GAC намерен сертифицировать в России еще две модели: компактный кроссовер GAC GS5 и минивен GAC GM8.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Названы самые интересные китайские кроссоверы
Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
Stepan
GAC везет в Россию кроссоверы и минивен
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
сергей
Антифриз
Если вы не устраните течь, то так и будете бесконечно охлаждайку подливать. Да и вообще, лучше не доливать, а заменить полностью (после устранения протечки) . Антифриз вы выбрали правильно, допуск тойоты у него есть (думаю, вы и без меня знаете, что допуск-это единственное, на что надо смотреть при выборе ...
BtwOfcAnyway
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Вседорожник GAC GS8 готов выйти на российский рынок
{{material_126196}}Получение ОТТС не является 100-процентной гарантией появления модели на российском рынке. Например, ОТТС на электрокар Nissan Prius было оформлено еще в 2016 году. Год назад компания получила сертификат на автомобиль второго поколения, но продажи модели так и не начались. В отношении GAC GS8 оптимизма больше. Китайская компания неоднократно говорила о намерении начать продажи. Первоначально старт запланировали на сентябрь 2019 года. Однако реальный запуск состоится немного позже.Судя по опубликованному ОТТС, габаритные размеры GAC GS8 следующие: длина – 4 836 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 770 мм, а колесная база – 2 800 мм. Выбора силовых установок не будет. Большой вседорожник предложат с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором (индекс 4B20M1) мощностью 190 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 6-диапазонным «автоматом» Aisin (индекс TF-83SC). Привод – передний или полный. Спереди – независимая подвеска McPherson, сзади – многорычажная. Все тормоза – дисковые.Кроссовер GAC GS8 имеет 7-местную компоновку салона по формуле 2+3+2. В список стандартного оборудования вошли две подушки безопасности, климатическая система и кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. Дату начала продаж должны объявить в самое ближайшее время. Позднее GAC намерен сертифицировать в России еще две модели: компактный кроссовер GAC GS5 и минивен GAC GM8.
2019-09-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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