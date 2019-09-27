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27 сентября 2019, 00:59

Вседорожники Jeep подорожают с 1 октября

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Фото: Jeep
Российское представительство FCA объявило о грядущем подорожании автомобилей Jeep. Увеличение цен будет постепенным и затронет, в первую очередь, Jeep Grand Cherokee и Wrangler. А пока до конца сентября автомобили можно купить со скидкой.
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Не успели поклонники американской марки Jeep порадоваться скидкам, объявленным в сентябре, как из российского офиса марки пришло известие о готовящемся подорожании. Cообщается, что вседорожники Jeep Grand Cherokee и Wrangler будут стоить на 1,5 – 2% больше. 

Пока до 30 сентября на все модели Jeep, а также на минивены Chrysler Pacifica действуют скидки и специальные предложения. В зависимости от автомобиля и комплектации цены снижены на сумму от 30 до 710 тысяч рублей. Максимальную выгоду в 710 000 рублей получат клиенты, остановившие свой выбор на самом быстром серийном внедорожнике в мире – Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Для версий Grand Cherokee Overland и Grand Cherokee Limited скидка составляет 150 000 рублей и 200 000 рублей соответственно. Самые скромные скидки ждут покупателей Jeep Renegade – 30 000 рублей.

По данным аналитического агентства «Автостат», с января по август 2019 года российские дилеры Jeep реализовали 1 244 внедорожника или на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной моделью Jeep в нашей стране остается Jeep Grand Cherokee.

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Отзывы по теме
Форум Jeep Grand Cherokee
Цитата:| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, ...
Игнат Озеров
Форум Jeep Cherokee
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Тарас
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
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Вседорожники Jeep подорожают с 1 октября
{{material_127544}}Не успели поклонники американской марки Jeep порадоваться скидкам, объявленным в сентябре, как из российского офиса марки пришло известие о готовящемся подорожании. Cообщается, что вседорожники Jeep Grand Cherokee и Wrangler будут стоить на 1,5 – 2% больше. Пока до 30 сентября на все модели Jeep, а также на минивены Chrysler Pacifica действуют скидки и специальные предложения. В зависимости от автомобиля и комплектации цены снижены на сумму от 30 до 710 тысяч рублей. Максимальную выгоду в 710 000 рублей получат клиенты, остановившие свой выбор на самом быстром серийном внедорожнике в мире – Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Для версий Grand Cherokee Overland и Grand Cherokee Limited скидка составляет 150 000 рублей и 200 000 рублей соответственно. Самые скромные скидки ждут покупателей Jeep Renegade – 30 000 рублей.По данным аналитического агентства «Автостат», с января по август 2019 года российские дилеры Jeep реализовали 1 244 внедорожника или на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной моделью Jeep в нашей стране остается Jeep Grand Cherokee.
2019-09-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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