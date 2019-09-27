27 сентября 2019, 00:59
Вседорожники Jeep подорожают с 1 октября
- 24
- 0
Фото: Jeep
Российское представительство FCA объявило о грядущем подорожании автомобилей Jeep. Увеличение цен будет постепенным и затронет, в первую очередь, Jeep Grand Cherokee и Wrangler. А пока до конца сентября автомобили можно купить со скидкой.
Ранее мы писали
Российский офис альянса FCA приготовил для своих клиентов специальное предложение, которое распространяется ...Читать далее
Пока до 30 сентября на все модели Jeep, а также на минивены Chrysler Pacifica действуют скидки и специальные предложения. В зависимости от автомобиля и комплектации цены снижены на сумму от 30 до 710 тысяч рублей. Максимальную выгоду в 710 000 рублей получат клиенты, остановившие свой выбор на самом быстром серийном внедорожнике в мире – Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Для версий Grand Cherokee Overland и Grand Cherokee Limited скидка составляет 150 000 рублей и 200 000 рублей соответственно. Самые скромные скидки ждут покупателей Jeep Renegade – 30 000 рублей.
По данным аналитического агентства «Автостат», с января по август 2019 года российские дилеры Jeep реализовали 1 244 внедорожника или на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной моделью Jeep в нашей стране остается Jeep Grand Cherokee.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Jeep Wrangler: гроссмейстер в поддавки не играет
16.11.2018, 08:29
Тест-драйв Jeep Cherokee: когда все сочетается
02.11.2018, 17:37
Тест-драйв Jeep Renegade: игра с традициями
21.10.2016, 10:38
Тест Jeep Wrangler: Игрушка для взрослых
22.02.2015, 23:53
Тест Jeep Cherokee: потеря лица
27.07.2014, 20:47
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Jeep Wrangler: гроссмейстер в поддавки не играет
16.11.2018, 08:29
Тест-драйв Jeep Cherokee: когда все сочетается
02.11.2018, 17:37
Тест-драйв Jeep Renegade: игра с традициями
21.10.2016, 10:38
Тест Jeep Wrangler: Игрушка для взрослых
22.02.2015, 23:53
Тест Jeep Cherokee: потеря лица
27.07.2014, 20:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, ...
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве